Slavnostní projekce připomněla 50. výročí vzniku filmu Dušana Hanáka

Karlovy Vary - Jako poctu režisérovi Dušanu Hanákovi dnes karlovarský festival uvedl ve Velkém sále hotelu Thermal jeho film Obrazy starého světa. Od natočení lyrického dokumentu o obyvatelích odlehlých končin slovenského venkova uplynulo letos 50 let. Hodinový snímek se promítal v sekci Návraty k pramenům.

"Tu jsme před mnoha lety zřídili proto, aby filmy, které mám rádi, klasické, filmy zrestaurované, filmy z minulosti, které jsou velmi známé i málo známé, měly svůj domov," řekl před projekcí programový ředitel festivalu Karel Och. Film Obrazy starého světa by podle něj měl být uváděn na velkém plátně při jakékoli příležitosti, protože to, co diváci uvidí, je úchvatné.

Snímek, který sklidil ceny na zahraničních festivalech, ale někdejší československý režim ho poslal do trezoru, je přemítáním o stáří, samotě, chudobě a tíži životního údělu, zároveň však také o nezdolnosti člověka a autentickém bytí, odolávajícím civilizačním tlakům.

"Zjistil jsem, že je to důležité téma, vyprávět o vnitřně svobodných lidech v období normalizace, o níž i vy, mladší diváci, víte, že tehdy kvalitní lidé ztráceli zaměstnání, nemohli pokračovat v tom, do čeho mohli vložit srdce a všechny své síly. Tihle lidé mě upoutali svou vnitřní svobodou," řekl dnes Hanák. "Film se natočil, ale politici v Československu, hlavně ale na Slovensku, říkali, že tito pro mě vnitřně nejkrásnější lidé, s jakými jsme se v životě potkal, jsou oškliví a že já šířím estetiku ošklivosti. Ale já jsem jim nevěřil," uvedl.

Hanákovi venkované, sešlí věkem a drsnými životními podmínkami, se podobají starým stromům s pokrouceným větvovím, které však ani nejničivější vichry nevyvrátily z kořenů. Tito lidé se i na konci života, zesláblí, osamělí či nemocní, každodenně vždy znovu odhodlaně a beze slova stížnosti potýkají se svým údělem. Ač tolik zakusili, na otázku, co má v životě smysl, plaše odpovídají – člověk, láska…

Čtyřiaosmdesátiletý režisér a scenárista Dušan Hanák patří k nejvýznamnějším osobnostem slovenské kinematografie. Mnoho z jeho hraných či dokumentárních filmů získalo mezinárodní ocenění, včetně Stříbrného medvěda z MFF v Berlíně a ceny za celoživotní dílo na MFF v Karlových Varech.

Od počátků své tvorby budil pozornost osobitým rukopisem, ve kterém uplatňoval obrazovou symboliku, surrealistické motivy a metafory. Jeho dominantou byl život lidí na okraji společnosti.

Absolvent pražské FAMU od roku 1968 pracoval ve Studiu hraných filmů v Bratislavě a i ve své početné hrané tvorbě uplatňoval dokumentaristické postupy.

Snímek Obrazy starého světa zaujal festivalové poroty, o čemž svědčí Alcan Price Montreal, Velká cena MFF Mnichov a Cena asociace americké filmové kritiky Los Angeles. Za film Ja milujem, ty miluješ Hanák získal na MFF v Berlíně Stříbrného medvěda za režii; i tento film ale skončil na dlouhý čas v trezoru. "Vadilo jim, že film na pravdivém příběhu živých a svobodných lidí vyslovil to, co cítí většina společnosti. Byli tím filmem profackovaní," vzpomínal Hanák v roce 2013.