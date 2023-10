Slavnostní jízdy zahájí v Praze provoz na nové trati z Divoké Šárky na Dědinu

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes odpoledne slavnostními jízdami uvede do provozu prodlouženou tramvajovou trať z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině. Pravidelný provoz zahájí v pondělí. Slavnostní jízdy budou pro veřejnost zdarma, rozpis jízd uvedl dopravní podnik na webu. Nová trať se stavěla od poloviny loňského července a měla stát zhruba 840 milionů korun.

Podle městské části Praha 6 by se měla se zprovozněním tramvajové tratě výrazně zlepšit pravidelnost autobusové i individuální dopravy v Evropské ulici.

Na trati mezi Nádražím Veleslavín a Dědinou budou dnes jezdit vozy 15T, T2, K2, T3, T6 a historické soupravy. K vidění bude také luxusní tramvaj T3 Coupé, lístky na jízdu tímto vozem jsou však vyprodány.

Trať o délce 2,3 kilometru s pěti páry zastávek vede z nynější smyčky v zastávce Divoká Šárka po Evropské a poté zahýbá do Vlastiny ulice, kde bude do listopadu vysazeno 170 stromů. Na konci kolejí na sídlišti Na Dědině vznikne parkovací dům pro 290 aut, který nahradí parkovací místa, která zanikla kvůli stavbě. Bude fungovat pro rezidenty v režimu modrých zón. Termín stavby parkovacího domu zatím není znám.

V dalších týdnech se u trati ještě budou provádět dokončovací práce, uvedla městská část. Kvůli neprůchozím chodníkům bude do prosince uzavřený jízdní pruh do centra, a to od 09:00 do 18:00. Do února příštího roku bude provoz v této části města omezovat také výstavba trolejbusového trakčního vedení pro linku 119 vedoucí na letiště. Městská policie Prahy 6 chystá v příštím týdnu kvůli novému tramvajovému provozu přednášky pro děti o bezpečnosti.

Pražský dopravní podnik kromě této trati letos dokončil i trať z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence. Jak dříve řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti), rozestavěný je ještě Dvorecký most, který bude součástí tramvajového okruhu. "Soutěžíme také zhotovitele na horní konec Václavského náměstí a potom nás čeká prodloužení trati v Praze 4 k Arkádám Pankrác," dodal Hřib.