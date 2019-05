Plzeň - Vzpomínkovým aktem u žulových pylonů pomníku Díky, Ameriko! dnes vyvrcholily čtyřdenní plzeňské Slavnosti svobody. Jedny z největších oslav konce druhé světové války v Evropě letos i přes déšť a chladné počasí navštívilo kolem 70.000 lidí, nedělní konvoj vojenské historické techniky na Klatovské třídě vidělo asi 17.000 lidí. Velkou návštěvnost měly i koncerty a vojenské kempy. Slavností se letos zúčastnilo deset amerických a belgických veteránů a dva čeští váleční veteráni, řekl dnes ČTK primátor Martin Baxa (ODS). Město už nyní chystá program velkých slavností na příští rok, kdy uplyne 75 let od konce války.

"Svoboda není zadarmo, svoboda se musí vybojovat a musíme každý den bojovat za její udržení," zaznělo dnes při vzpomínkovém aktu z úst několika řečníků - politiků i veteránů. Připomněli nejen oběti vojáků, kteří za druhé světové války padli za svobodu a mír pro další generace, ale také nebezpečí současného světa, snahy o ohrožení demokracie a svobod a důležitost zachování spojenectví s USA a ve strukturách NATO. Baxa i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) vzpomněli na to, že ani za komunistického režimu, v dobách lží a propagandy o tom, že Plzeň osvobodila Rudá armáda, v Plzeňanech nevybledla vzpomínka na americké osvoboditele. "Každá generace musí znovu bojovat za svobodu a lidská práva," doplnil místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala (ODS).

Americký velvyslanec v ČR Stephen King i plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) zdůraznili spojenectví ČR a USA a jejich partnerství ve strukturách NATO, které hájí stejné hodnoty, za které bojovali a umírali vojáci v druhé světové válce.

Šestadevadesátiletý americký veterán Earl Ingram připomněl, že Česko slaví letos 30 let od sametové revoluce, kterou nazval druhým osvobozením.

"Budete učit své děti, vnuky a pravnuky, že svobodu musíte denně chránit a bránit, nesmíte polevit ani jeden jediný den, protože na světě jsou zlí lidé, kteří se chopí vašich životů. Vracíme se po 74 letech a znovu nás to nabíjí energií, když vidíme, jak můžete žít ve svobodě a volnosti, kterou jste si dříve po dlouhou dobu nemohli užívat. To je naše odměna," řekl ke shromážděným Plzeňanům Ingram. "Ani v temných dobách od roku 1948 do listopadu 1989 jsme ve vás neztratili víru, protože jsme věděli, že lidé, které jsme tady potkali, vaši rodiče, prarodiče, praprarodiče, vyznávají stejné hodnoty, jaké vyznáváme my - demokracii, svobodu, volnost," dodal.