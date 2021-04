Slavnosti svobody v Plzni budou i letos převážně virtuální

Plzeň - I letos budou plzeňské oslavy osvobození města americkou armádou v květnu 1945 kvůli koronavirové pandemii převážně virtuální. I přes pozvolné rozvolňování některých opatření nebude možné nabídnout Slavnosti svobody takové, na jaké jsou Plzeňané z předchozích desetiletí zvyklí, s účastí desetitisíců lidí v ulicích. Město připravilo od 6. do 9. května on-line vysílání s rozhovory, reportážemi, dokumenty a přenosy z pietních aktů. V centru nebudou vojenské kempy, ale několik kusů techniky. Vrcholem budou 9. května přelety vojenských historických i současných letounů, řekl dnes novinářům primátor Martin Baxa (ODS).

Slavnosti svobody přeruší koronavirová pandemie už podruhé. Loni kvůli ní nemohlo město uspořádat připravené velkolepé oslavy naplánované k 75. výročí osvobození. "Nechtěli jsme se smířit s tím, že lidem nabídneme pouze on-line program vysílaný ze studia. Jsem tak moc rád, že se nám podařilo na neděli 9. května od 14:00 připravit leteckou atraktivní podívanou, kdy přelety budou provedeny tak, aby je bylo možné vidět kdekoliv v Plzni. V centru se také objeví historická vojenská technika, ale pouze formou výstavy jednotlivých vozidel. Prosím občany, aby dodržovali platná opatření,“ řekl Baxa. On-line studio, které bude od 6. do 8. května vysílat od 17:00 do 20:00, odvysílá také předtočené i živě přenášené pozdravy amerických a belgických veteránů. V neděli 9. května studio bude vysílat od 11:00 do 17:00.

Při přeletech se nad Plzní představí letoun Lockheed Electra 10A, který za války sloužil kanadskému vojenskému letectvu, nebo cvičný letoun Harvard Mk.IIA, na němž absolvovaly výcvik tisíce spojeneckých letců včetně stovek Čechoslováků. Stroje předvedou piloti spolku Classic Trainers z letiště Líně. On-studio nahlédne také do prostoru letiště a do kempu klubu vojenské historie, který představí výstroj a výzbroj britského Královského letectva RAF. Armáda ČR se k přeletům připojí se stíhačkami JAS 39 Gripen, lehkými podzvukovými bitevníky L-159 Alca, záchranářským vrtulníkem W 3A-Sokol nebo transportním letounem CASA C-295.

Na náměstí bude vystavena maketa legendární britské stíhačky Spitfire ve skutečné velikosti, v sadovém okruhu budou jeepy, polopásové half-tracky, tank Sherman a další historické americké vojenské vozy. Další historická technika bude před Západočeským muzeem. "Rádi bychom poprosili veřejnost, aby respektovala, že letos je to skutečně jen výstava techniky, nemůžeme prezentovat činnost klubů vojenské historie, jejich výzbroje a výstroje. Činnost klubů jsme se rozhodli představit formou vysílání on-line studia," řekla vedoucí magistrátního odboru prezentace a marketingu Jana Komišová.

Součástí venkovního programu bude desetikilometrová stezka Cesta ke svobodě odkazující na události a místa spojená s koncem druhé světové války a osvobozením města americkou armádou. Tradiční výstava ve Smetanových sadech letos zmapuje bojové i nebojové ztráty amerických pozemních sil v jihozápadních Čechách. Novinkou bude autokino v DEPO2015, které nabídne válečné filmy Anthropoid a Tobruk.

Podrobný program je na www.slavnostisvobody.cz.