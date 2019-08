Slavnosti rajčat v Břeclavi se těší čím dál větší oblibě

Břeclav - Čím dál větší zájem mají Břeclavané o již tradiční prázdninovou akci, kterou jsou Slavnosti rajčat. Zatímco v prvním ročníku si mohli kupovat jídla a nápoje pouze u deseti stánků, dnes jich je u synagogy přes 50 a podle starosty Svatopluka Pěčka (ANO) se akce těší oblibě nejen u návštěvníků, ale i stánkařů, řekl ČTK.

Fotogalerie

Akce s podtitulem Rajská Břeclav nabízí návštěvníkům řadu specialit z rajčat, která dozrávají nejvíce právě ve druhé polovině léta. Lidé mohli ochutnat různé koláče, saláty, polévky i rajčatové džusy. "V rámci možností jsme areál pro slavnosti rozšířili, aby se sem vešli všichni zájemci o provoz stánku," řekl Pěček.

Součástí jsou i koncerty, pouliční cirkus či výstava kuchařek, takže do Břeclavi míří stovky lidí. Jen malá část z nich ochutnala specialitu vytvořenou pro dnešní slavnosti, jímž byl rajčák, tedy obdoba burčáku z vinařství Kurka. Majitel ho však vyrobil jen deset litrů a byl rychle pryč.

Podle odborníka na gastronomii Pavla Maurera jsou gastronomické festivaly a akce u lidí čím dál oblíbenější, když je organizátoři dobře připraví. Je to dané podle něj i tím, že se lidé čím dál víc zajímají o to, co jedí a chtějí zkoušet nové chutě a nová jídla. Na jižní Moravě už se podobné akce rozšířily právě i mimo Brno. Ve Znojmě bývají slavnosti okurek, v Miroslavi meruňkobraní a mezi stálice patří vinobraní, která taktéž nabízejí bohaté gastronomické zážitky.