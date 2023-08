Slavnost u německého prezidenta slibuje rozsáhlý český kulturní program

Berlín - Zářijová Slavnost občanské společnosti (Bürgerfest) v berlínském sídle spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera bude jednou z největších kulturních akcí týkající se Česka, která se kdy v Německu odehrála. ČTK to řekla Silja Schultheisová, mluvčí Česko-německého fondu budoucnosti, který je speciálním hostem události. Steinmeier letos jako partnerské země pozval na slavnost Českou republiku a Durynsko.

"Fond budoucnosti je letos speciálním hostem Bürgerfestu, takže se akce zúčastní desítky českých i německých organizací a umělců reprezentujících širokou škálu a pestrost česko-německé spolupráce, kterou fond po celou dobu své činnosti podporuje," řekla Schultheisová. "Navíc se partnerskou evropskou zemí Bürgerfestu letos stalo Česko, a tak se nejspíš bude jednat o jednu z vůbec největších kulturních a společenských akcí spojených s Českem, která se kdy v Německu odehrála," poznamenala.

Slavnost, která se v zahradách berlínského prezidentského zámku Bellevue tradičně koná na sklonku léta, se uskuteční od pátku 8. září do soboty 9. září. Pátek Steinmeier vyhradil pro vybrané hosty, kteří dobrovolnickým úsilím mimořádně přispívají k rozvoji občanské společnosti. Sobota je pak otevřena široké veřejnosti. Pro fond jako speciálního hosta je to příležitost, jak oslavit čtvrt století činnosti. "Program, který jsme připravili spolu s našimi partnery, je jen malou ukázkou toho, o jak velký kus se vztahy mezi Čechy a Němci za posledních 25 let posunuly kupředu," uvedli ředitelé fondu Petra Ernstbergerová a Tomáš Jelínek.

Schultheisová k tomu uvedla, že slavnost nebude oslavou fondu samotného, ale uznáním pro všechny, kteří se dlouhodobě zasazují o přátelské vztahy Čechů a Němců, a oceněním toho, co oba národy společně dokázaly. "Jsme rádi, že letošní Bürgerfest s heslem 'Im Wir verbunden - My jsme společnost', kterým spolkový prezident vyznamenává angažované občany, můžeme obohatit o přeshraniční přesah a upozornit na to, že když se Němci a Češi spolu angažuji, že jsou ještě silnější," řekla. I proto fond oslavu svého výročí zastřešuje mottem Společně jsme silnější.

Na slavnosti fond společně s festivalem United Islands of Prague vypraví speciální kulturní vlak, který v sobotu 9. září odveze cestující z Prahy přes Drážďany do německé metropole a zpět. Vagony soupravy budou během jízdy sloužit jako tři pódia - literární, hudební a divadelní. V hudebním vagonu vystoupí zpěvačka Žofie Dařbujánová z kapely MYDY, v divadelním První česko-německý kabaret a v literárním bude na cestující čekat spisovatel Jaroslav Rudiš. Rudiš ve voze představí český překlad svého průvodce Návod na použití železnice, který zatím vyšel jen v němčině. České vydání je plánováno na podzim.

Jízdenky, které jedním směrem stojí 590 Kč, jsou na trase z Prahy do Berlína již vyprodané. Vstupenka, která je zdarma dostupná na prezidentském portálu, je potřebná i pro vstup na slavnost.

V zahradách paláce Bellevue se návštěvníkům představí desítky českých i německých organizací a umělců. Z hudebních vystoupení fond upozorňuje na česko-německou-gypsy jazzovou kapelu Django Always, na taneční show z Řezna a Plzně v podání Swingmaniacs či kulturní střet jazzové a cimbálové hudby. Na programu jsou i česko-německý kabaret, nový cirkus, fotbalová škola, akrobatické duo Bratři v tricku či Divadlo Spejbla a Hurvínka. Za vrcholy programu fond považuje společný koncert renomovaného barokního orchestru Collegium 1704 s Vojtěchem Dykem, vystoupení české elektroswingové kapely MYDY či performance Divadla V.O.S.A.

Slavnost nabídne také workshopy a prezentaci českých a německých organizací, které se věnují česko-německému tématu, kterými jsou mimo jiné Česko-německé fórum mládeže, Nadace Brücke/Most nebo Pražský literární dům autorů německého jazyka. Sdružení Post Bellum připravilo historický kvíz o nejvýznamnějších historických událostech Česka a Československa a spolek Pragkontakt bude provádět virtuální prohlídky Prahy.