Londýn - Slavná britská dívčí skupina Spice Girls oznámila návrat na koncertní pódia. Členky kapely se dají znovu dohromady kvůli britskému turné, které se uskuteční příští rok v červnu. Skupina bude nicméně vystupovat pouze ve čtyřech, bez Victorie Beckhamové, informovala dnes BBC. "Peprné holky" se proslavily v 90. letech, činnost skupina ukončila v roce 2000.

Britské turné začne 1. června 2019 v Manchesteru, následovat budou koncerty v Coventry, Sunderlandu, Edinburghu, Bristolu a v Londýně. Prodej lístků bude zahájen v sobotu v 11:30 SEČ.

Skupina vznikla "uměle" v roce 1994 a mezinárodní slávu si získala hned prvním singlem Wannabe. Vrchol kariéry pro ni znamenal rok 1997, kdy vyšla druhá deska Spiceworld (natočen byl i stejnojmenný film) a kdy byly Spice Girls cenou Brit Awards korunovány královnami britského popu.

V roce 1998 opustila skupinu Geri Halliwellová, nyní Hornerová a zbývající čtveřice se rozešla po vydání alba Forever v roce 2000. Všechny Spice Girls se víceméně pokoušely o sólovou kariéru, prorazit se ale podařilo jen Hornerové, známé jako Ginger Spice, a Melanii Chisholmové alias Mel C. Victoria Beckhamová se proslavila manželstvím s fotbalistou Davidem Beckhamem a kariérou módní návrhářky. Členkami kapely jsou ještě Emma Buntonová a Melanie Brownová alias Mel B.

Právě Mel B dnes v rozhovoru s televizní stanicí ITV uvedla, že po britském turné by mohlo následovat i turné celosvětové. A jak dodala, doufá, že se k nim Victoria na některá vystoupení připojí. "Jsme jen čtyři. Doufám, že Victoria se k nám v určitém okamžiku připojí. Byla by ostuda, kdyby to neudělala," prohlásila Mel B.