Slavkovský zámek lákal na živé sochy, akci navštívilo 8000 lidí

Slavkov u Brna (Vyškovsko ) - Živé sochy krále s královnou, kata nebo piráta mohli dnes vidět lidé na zámku ve Slavkově u Brna, který uspořádal první ročník festivalu živých soch. Nabídl 32 soch a 12 body art umělců, kteří tvoří dílo na lidské tělo. ČTK to řekla ředitelka zámku Eva Oubělická. Nechyběl ani držitel Guinnessova rekordu pro živou sochu bez pohybu, Portugalec Antonino Santos, který v minulosti vydržel v jedné poloze přes 20 hodin. Podle Oubělické už při otevření areálu přišly stovky lidí, za celou akci odhaduje účast kolem 8000 návštěvníků.

Fotogalerie

Mezinárodní festival živých soch se ve Slavkově konal poprvé a podle Oubělické neměl v České republice obdoby. "Hned od začátku byl obrovský zájem a areál se plnil," uvedla po první půlhodině Oubělická. Očekávala návštěvnost kolem 5000 lidí stejně jako u jiných akcí. To se ale podařilo překonat. "Podle hrubých prvních výpočtů naši akci navštívilo přes 8000 návštěvníků. Zejména to byly rodiny s dětmi," řekla.

Věří, že se festival stane tradicí. "Konal se po dvouletém odkládání. Hostili jsme 32 živých soch a 12 špičkových body art umělců, kteří tvoří přímo před zraky diváků," řekla Oubělická s ohledem na dvouletou pandemii covidu s mnohými omezeními. Každý body art umělec měl svou modelku a tvořil různé motivy na její odkryté tělo například jen v plavkách.

Lidé se mohli s živými sochami krále, kata nebo stromu vyfotit. Nechyběla ani socha bílého páva nebo zamilovaný pár v okamžiku, kdy muž odchází do napoleonských válek. Do Slavkova ale přijel i Portugalec Antonio Santos známý jako Staticman. "Už 35 let je uznávaným matadorem v umění živých soch. Pokořil šest světových rekordů, například za dobu nejdelšího stání bez hnutí. Devět let byl držitelem Guinnessova rekordu za výkon 20 hodin, 11 minut a 36 sekund bez jediného pohybu," dodala Oubělická.