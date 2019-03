Mnichov - Fotbalistky Slavie budou ve středu v Mnichově usilovat o historický postup do semifinále Ligy mistryň. Pražanky nastoupí v odvetě čtvrtfinále proti Bayernu a po domácí remíze 1:1 potřebují na hřišti favorita senzačně zvítězit nebo remizovat 2:2 a vyšším poměrem. Při výsledku 1:1 by se prodlužovalo.

Slávistky před týdnem v Edenu překvapily a s vysokým favoritem držely krok. Od 62. minuty sice prohrávaly, ale o deset minut později zařídila remízu dalekonosnou ranou pod břevno Kateřina Svitková. Před odvetou v Mnichově Pražanky udržely reálnou šanci na premiérový postup do semifinále, o který usilují už potřetí.

Vloni ve čtvrtfinále svěřenkyně trenéra Pavla Medynského vypadly s jiným německým celkem Wolfsburgem, v roce 2016 mezi nejlepšími osmi týmy nestačily na Lyon. V obou případech slávistky vysoko prohrály úvodní zápas, tentokrát však mají naději na postup i před odvetou.

"V odvetě už nemáme co ztratit. Musely jsme do odvety uhrát dobrý výsledek, abychom mohly jet do Mnichova s čistou hlavou a s tím, že víme, že můžeme postoupit, což se nám povedlo. Nic není ztracené a věříme si," uvedla Svitková.

Odveta v Mnichově začne ve středu v 19:30 a oba celky se na ni naladily výhrami v domácí soutěži. V kádru Bayernu figuruje i česká útočnice Lucie Voňková, která však kvůli zranění v prvním zápase nehrála.