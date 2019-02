Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský potvrdil zájem Pražanů o útočníka Martina Doležala z Jablonce, který by mohl v Edenu hostovat do konce sezony. Jednání ale nejsou dotažena a podle kouče červenobílých by osmadvacetiletý reprezentant určitě nestihl sobotní úvodní jarní kolo proti Teplicím.

"Je to na klubu. Ve středu jsme měli nějaké jednání, tahle možnost se objevila, a nakolik je to vůbec reálné, to nevím. Nechávám to na vedení. Kdyby to mělo dopadnout, určitě to ještě na tenhle víkendu nebude. Jablonec určitě ví, co v Martinovi má. Jednání jsou složitá. Pro nás je to spíš takový bonus. I kdyby to nedopadlo, půjdeme do jara s tím, co máme," uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Doležal by byl alternativou ke kapitánovi Milanu Škodovi, jedinému klasickému hrotovému útočníkovi. "Vyplynulo to ze situace. Jablonec nás oslovil o hostování některých hráčů a my jsme přemýšleli, co bychom z toho měli. Kádr vypadá výborně, ale pokud jsou tam nějaké drobné potíže, tak je to u těch ofenzivních hráčů. Na tu porci zápasů, které máme, máme vlastně jen jediného klasického hrotového hráče, což je Milan," řekl Trpišovský.

"Martin patří k tomu málu typologicky důrazných hráčů ve vápně. Jeho případné angažování do léta by nám mohlo vyřešit situaci ohledně hrotových vápnových hráčů. Případný Milanův výpadek by nás totiž mohl hodně limitovat," doplnil Trpišovský.

Škoda podle něj půjde do sezony jako útočník číslo jedna. "Odtrénoval celou přípravu a troufnu si říct, že momentálně vypadá vůbec nejlépe v sezoně od léta," řekl Trpišovský. "My jsme na útočníky hodně nároční během utkání, musí to hodně odpracovat. Takže by případný Martinův příchod dával větší možnosti do utkání, větší možnost výběru," dodal.

Opačným směrem do Jablonce by mohli zamířit bek Jakub Jugas či útočník Muris Mešanovič, kteří se nedostali na soupisku pro vstup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. "V těch věcech se angažuje spíš (sportovní ředitel) Honza Nezmar. Zájem o hráče je z vícero klubů. Ale my nejsme v situaci, že bychom za každou cenu museli někoho uvolňovat," řekl kouč.

"Pokud někoho uvolníme, tak to bude jen v tu chvíli, kdy to bude dávat všem stranám smysl. Určitě to není tak, že bychom hráče nabízeli. V létě jsme si libovali, jak máme tři útočníky, výborně vypadají, a za měsíc jsme byli bez všech tří," podotkl Trpišovský.

Během zimy se mluvilo i o odchodu útočníka Jana Matouška zpět na hostování do Příbrami. "Honzu bohužel zabrzdily zdravotní problémy. I když to byla dvě lehčí zranění, bohužel mu to neumožnilo absolvovat ani minutu přípravných zápasů. Včera už ale trénoval. Trošku to zabrzdilo rozhodování o něm, ale přestupní termín končí až 22. února. Takže je to hodně otevřené. Je na soupisce Evropské ligy, bude záležet, jak se bude jevit, a pak se to rozhodne," dodal Trpišovský.