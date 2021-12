Slávistický fotbalista Schranz věnoval gól proti Unionu zesnulému otci

Berlín - Slávistický fotbalista Ivan Schranz prožíval po vstřeleném gólu v závěrečném utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Berlíně s Unionem velké emoce. Slovenský útočník věnoval branku zesnulému otci, který se podle médií na konci října utopil poté, co s kolem přecházel přes lávku. Schranz pomohl Pražanům k remíze 1:1 a k postupu do jarní vyřazovací fáze soutěže.

"Ten gól je pro mě hodně emotivní. Věnuji ho tatínkovi a celé mé rodině, stejně jako všechny ostatní," řekl pro klubovou televizi Schranz, který se prosadil v 50. minutě střelou zpoza vápna do horního rohu po předchozí špatné zpětné přihrávce od domácího stopera Tima Baumgartla.

"Důležité bylo, že jsem nad tím moc nepřemýšlel a rozhodl se vystřelit. Díkybohu mi to krásně zaletělo do horního rohu. Trochu nás to uklidnilo, a i když jsme potom dostali gól, tak jsme to nakonec zvládli," prohlásil Schranz, jenž za Slavii skóroval poprvé od září.

Pochvaloval si, že Pražané zvládli přímý souboj o postup navzdory tomu, že jim scházela řada opor a na lavičce měli jen šest hráčů na střídání. "Ukazuje to sílu a charakter týmu, to se cení. I když jsme nebyli v úplně dobrém rozpoložení a chyběli nám někteří klíčoví hráči, dokázali jsme se semknout a zahrát výborný zápas se silným týmem. Myslím si, že postup oslavujeme zaslouženě," uvedl Schranz.

"Jsem spokojený a šťastný, že jdeme dále. Že to byla jen remíza, na tom teď nezáleží. Uhráli jsme druhé místo ve skupině a pokračujeme do jara. Těšíme se na to," dodal osmadvacetiletý slovenský reprezentant.