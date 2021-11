Slávistický asistent Řehák odmítl, že by rasisticky urazil plzeňského Mosqueru

Praha - Asistent trenéra fotbalistů pražské Slavie Pavel Řehák důrazně odmítl, že by rasisticky urazil plzeňského hráče Jhona Mosqueru v nedělním vyhroceném šlágru 13. kola první ligy. Osmapadesátiletý kouč je podle svého vyjádření na klubovém webu připraven se proti takovému nařčení bránit soudně.

Kolumbijský záložník tmavé pleti byl jedním ze tří vyloučených plzeňských fotbalistů při porážce 0:2 v Edenu. Po zápase Mosquera na sociální síti napsal, že během cesty ze hřiště do kabiny od Řeháka uslyšel výraz monkey (opice). Příspěvek sice poté smazal, ale západočeský klub se za svého hráče postavil a požádal Slavii o prošetření incidentu.

"Pokud Jhon Mosquera tvrdí ve svém příspěvku na instagramu, který stáhl několik minut po jeho zveřejnění, že jsem ho označil slovem 'monkey', tak bohužel lže," uvedl Řehák, který podle svých slov není rasista a rasismus odsuzuje.

"Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí," doplnil bývalý hráč Slavie, jenž působil i v Japonsku.

Řehák uvedl, že pokud Mosquera nebo kdokoliv jiný bude nadále tvrdit, že se během utkání Slavie s Plzní dopustil jakékoliv rasistické urážky, je připraven se bránit soudní cestou. Má za to, že takové nařčení poškozuje jeho i rodinu.

Slavia nabídla plzeňskému klubu možnost zřízení společného týmu právníků a expertů, který by situaci vyšetřil. "V případě potvrzení tohoto velmi vážného obvinění jsme připraveni přistoupit k exemplárnímu řešení vycházejícího z principu nulové tolerance k rasismu v klubu," napsalo vedení Slavie na webu.

Pražští funkcionáři se podivili, proč Mosquera nereagoval na urážku hned. "Nerozumíme tomu, proč ji nezmínil ve chvíli, kdy podával ruku trenérovi Jindřichu Trpišovskému ani rozhodčímu, u kterého se při odchodu dlouze zastavil. O poskytnutí záběrů požádáme O2 (TV) a oslovíme další svědky této události," uvedla Slavia.

Připomněla zároveň, že Mosquera rozhodčímu naznačoval, že zápas byl zkorumpovaný. "Toto ničím nepodložené obvinění je v kontrastu s rozhodnutím Komise rozhodčích, která jednomyslně potvrdila správnost chování rozhodčích v celém zápasu i oprávněné udělení tří červených karet," doplnil pražský klub.