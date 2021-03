Slávisté věří, že pohádka neskončí a v EL překvapí i Arsenal

Praha - Fotbalisté Slavie jsou nadšeni, že jim los čtvrtfinále Evropské ligy přisoudil Arsenal a i ve třetím kole jarní vyřazovací fáze narazí na ostrovního soupeře. Středopolaři Jakubu Hromadovi se dokonce splnil sen, protože londýnskému klubu odmalička fandí. Další záložník Lukáš Provod věří, že český šampion favorita znovu překvapí a jeho pohádkové tažení soutěží bude pokračovat.

"Už při předchozích losech jsem si přál Arsenal. Musím přiznat, že je to odmalička můj nejoblíbenější klub. Mám obrovskou radost, že nastoupíme právě proti nim. Je nádherné, že jsme se dostali do tak pokročilé fáze. Tam už si soupeře vybírat nemůžeme, všichni jsou strašně nároční. Jsem rád, že se znovu podíváme na ostrovy," řekl Hromada v nahrávce pro média.

"Úplně jsem si Arsenal nepřál, stejně jako při minulém losu jsem si přál Manchester United. Ale pro nás je to skvělý soupeř, zase obrovské jméno. Jeden z největších týmů, co tam byly. Je skvělé, že zase můžeme hrát s týmem z Premier League a měřit se s takovými soupeři. Doufám, že pohádka bude pokračovat a postoupíme i přes Arsenal," uvedl Provod, jehož tým v předchozích dvou kolech vyřadil Leicester a Glasgow Rangers.

Arsenal, který předloni došel do finále Evropské ligy a v roce 2006 si zahrál zápas o vítěznou trofej v prestižnější Lize mistrů, nezažívá ideální sezonu. "Kanonýři" jsou v Premier League až desátí, byť se v posledních zápasech zvedli.

"V posledních letech nejsou na takových příčkách, kde by si přáli. Nebo kam si veřejnost myslí, že Arsenal patří. Samozřejmě je to ale obrovský klub. Jednoznačně patří mezi top čtyřku nebo pětku v Premier League," řekl slovenský záložník Hromada.

Arsenal vede španělský trenér Mikel Arteta. K největším hvězdám patří francouzský útočník Alexandre Lacazette, gabonský kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang či německý brankář Bernd Leno.

"Mají to nahoru dolů. Ale je vidět, že trenér Arteta se tam snaží vštípit svůj rukopis. Jsou zápasy, v nichž hrají opravdu dobře. Mají mladá rychlá a technicky vybavená křídla. V některých zápasech ale zase dělali chyby do defenzivy," poznamenal Provod.

"Čeká nás soupeř, který hraje velmi kombinačně. Během sezony si prošel takovým těžším obdobím, ale hra se ustálila a jdou nahoru. Většinou hrají v rozestavení 5-3-2, předvádějí takový konstruktivní fotbal už od gólmana. Ve vynikající formě jsou Saka, Aubameyang, Ödegaard. Je to technické a kombinační mužstvo s velmi rychlými hráči, tak jako Arsenal vždy byl," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Mrzí ho, že zápasy kvůli opatřením proti koronaviru neuvidí naživo příznivci. "Pokud jsem fotbalový fanoušek, můj klub dostane během dvou měsíců tři takovéhle zvučné soupeře a já na ně nemůžu přijít, tak musím hrozně trpět," prohlásil Trpišovský.

Na rozdíl od soubojů s Leicesterem a Rangers začne Slavia dvojzápas venku. "Říkalo se, že je nevýhoda hrát první zápas doma, a ukázalo se, že jsme to dvakrát zvládli. Je to asi jedno. Bez fanoušků je to stejně takové zvláštní. Možná to bude lehká výhoda pro nás, ale dozvíme se to až po prvním zápase," uvedl Provod.

"Vždy se říká, že je výhoda hrát první venku. V tomhle případě si ale nemyslím, že to tak je. Jednak z toho důvodu, že fanouškové bohužel nemohou být na tribunách. A zadruhé mezi dvojzápasem s Arsenalem nás čeká derby, z pohledu cestování je to mírná překážka. Ale jsme na cestování zvyklí a věřím, že budeme proti Spartě i Arsenalu úspěšní," dodal Hromada.