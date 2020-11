Slávisté v EL porazili Nice 3:2, dva góly dal Kuchta

Praha - Fotbalisté Slavie porazili ve 3. kole základní části Evropské ligy Nice 3:2 a navázali na týden starou domácí výhru 1:0 nad Leverkusenem. Dvakrát skóroval Jan Kuchta a jednou Abdallah Sima. Oba si při debutu v základní sestavě v Evropské lize připsali premiérový gól za Slavii. O trefy hostů se postarali Amine Gouiri a v nastavení Dan Ndoye.

Červenobílí se ve skupině C se šesti body díky lepší vzájemné bilanci posunuli na první místo před Leverkusen. Bayer zvítězil v souběžně hraném utkání na hřišti Beer Ševy 4:2. Nice s Hapoelem mají po třech bodech. Za tři týdny se čeští mistři představí ve Francii.

Slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému výrazně zkomplikoval přípravu na zápas koronavirus, kvůli němuž chyběli kapitán Bořil, Kúdela, Provod, Malinský a náhradní gólman Kovář. Nehrál ani Stanciu, jehož manželce se narodila holčička. Trpišovský kvůli absencím povolal pět hráčů z B-týmu. Z nich naskočil do hry v závěru pouze osmnáctiletý záložník Křišťan.

Nice začalo v Edenu, kde se kvůli opatřením proti šíření koronaviru hrálo bez diváků, aktivně. V sedmé minutě Dolberg zblízka nepřekonal zastupujícího kapitána Koláře, o kterého v minulosti Nice usilovalo. Slavia otevřela skóre v 16. minutě po povedené individuální Kuchtově akci. Domácí útočník se zbavil ve vápně dvou hráčů a zakončil přesně k tyči. Poté zkusil štěstí před šestnáctkou Masopust, Benítez však jeho pokus chytil.

Ve 33. minutě hosté vyrovnali. Masopust při snaze o kličku ztratil míč, Gouiri si ho rychle přiťukl s Ronym Lopesem a zblízka přehodil vyběhnutého Koláře.

Domácí ale gól nezlomil. V dobré příležitosti se ocitl Holeš, ale jeho pokus zblokoval obránce Pelmard na roh. Z něho si slávisté vzali zpátky vedení, když si na Ševčíkův centr vyskočil Sima a skóroval.

Po změně stran Benítez vytáhl Holešův pokus mimo tři tyče. Slavia ve druhém dějství svěřence někdejší francouzské hvězdy Patricka Vieiry k ničemu nepustila a v 71. minutě pojistila náskok. Olayinka přihrál do vápna Traorému, který před brankou našel zakončujícího Kuchtu.

"Orlové" neměli v závěru žádný tlak, přesto se jim v nastavení povedlo snížit, když Ndoye prostřelil z úhlu Koláře. Červenobílí doma neprohráli 16. soutěžní utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Kluci to odehráli úplně skvěle, až zhruba na pasáž prvních osmi minut, kdy jsme byli trošku pozdě u soupeře, který tam měl dvě nebezpečné situace po našich ztrátách míče. Klobouk dolů před hráči, jak se s tím popasovali nejen výsledkově, ale i herně a co se týče plnění úkolů na hřišti. Nice nic nepodcenilo, nastoupilo v podstatě v nejsilnější sestavě. Nebylo to jednoduché. Bylo to hodně náročné na přebírání hráčů, na taktiku. Kluci to odzadu plnili skvěle. V základní sestavě byli někteří debutanti. Kluci hráli srdcem a s touhou se ukázat, s dobrou mentalitou a velkou pracovitostí. Přidali k tomu i velkou fotbalovost díky pohyblivosti, kterou jsme měli."

Patrick Vieira (trenér Nice): "Je to frustrující porážka, velké zklamání. Mohli jsme hrát lépe a lépe řešit situace v obraně a útoku. Z hlediska obrany je to frustrující, chyběla nám agresivita a soudržnost. Tři góly jsou důkazem toho, že soupeř chtěl víc hrát a to je naše chyba. Chybělo nám nasazení, bojovnost a odvaha. Druhý gól je důležitý kvůli skóre, ale podstatné je být bojovnější."

Jan Kuchta (útočník Slavie): "Určitě to beru jako největší zápas kariéry, protože s takovým mužstvem jsem nikdy v životě nehrál. Navíc se mi v prvním zápase v základní sestavě Evropské ligy podařilo vstřelit dva góly a pomohl jsem mužstvu. O tom se mi ani nesnilo, že bych mohl nastoupit proti takovému špičkovému francouzskému mužstvu, jako je Nice."

3. kolo Evropské ligy, skupina C:

--------

Slavia Praha - OGC Nice 3:2 (2:1)

Branky: 16. a 71. Kuchta, 43. Sima - 33. Gouiri, 90.+2 Ndoye. Rozhodčí: Kehlet - Sörensen, Hummelgaard (všichni Dán.). ŽK: Holeš, Sima, Kuchta, Hovorka - Schneiderlin, Lees-Melou, Daniliuc, Reine-Adelaide. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust, Hovorka (86. Křišťan), Zima, Oscar - Holeš - Sima, Ševčík, Lingr (69. Traoré), Olayinka - Kuchta (76. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Nice: Benítez - Robson Bambu, Daniliuc, Pelmard - Lotomba, Lees-Melou (65. Claude-Maurice), Schneiderlin, Kamara (88. Ndoye) - Rony Lopes (65. Reine-Adelaide), Dolberg (81. Atal), Gouiri. Trenér: Vieira.

Beer Ševa - Leverkusen 2:4 (2:2)

Branky: 11. a 25. Acolatse - 5. a 75. Bailey, 39. vlastní Dadia, 88. Wirtz.

Beer Ševa: Levita - Taha (90. Meli), Kabha (84. Varenne), Vítor - Dadia, Bareiro, Goldberg (84. Safouri) - Agudelo (64. Shviro), Josué, Sallalich (64. Yosefi) - Acolatse. Trenér: Abukasis.

Leverkusen: Hrádecký - Jedvaj (62. L. Bender), Tah, Dragovič, Wendell - Palacios - Wirtz, Amiri, Demirbay - Bailey, Alario (46. Diaby). Trenér: Bosz.

Tabulka:

1. Leverkusen 3 2 0 1 10:5 6 2. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 6 3. Beer Ševa 3 1 0 2 5:6 3 4. Nice 3 1 0 2 5:9 3