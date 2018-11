Bordeaux (Francie) - Přestože fotbalisté Slavie nebudou mít ve čtvrtečním utkání Evropské ligy v Bordeaux kvůli disciplinárnímu trestu na stadionu své fanoušky, budou si představovat, jako by v hledišti byli. Zároveň je bude motivovat to, kolik lidí jim bude přát na dálku u televize.

"Je to samozřejmě komplikované. Bude to asi poprvé, kdy budu hrát před publikem, kde nebudou žádní fanoušci Slavie. Jsou pro nás důležití, protože je to pro nás zdroj energie, tlačí nás dopředu," řekl na tiskové konferenci slávistický obránce Michael Ngadeu.

"Budeme to muset tentokrát udělat nějak jinak. Budeme si muset představovat, že tu jsou nebo že nás aspoň podporují u televize, protože nemohli přijet," doplnil kamerunský stoper.

Slávističtí fanoušci pykají za výtržnosti v předchozím venkovním utkání v Kodani. Do Dánska jich dorazilo přes tisíc, někteří z nich ale při cestě na stadion hajlovali. Poté se na tribuně poprali mezi sebou a pak i s pořadatelskou službou. Při odchodu ze stadionu došlo i na konflikty s policií.

V Bordeaux budou mít příznivci, kteří se budou projevovat jako fanoušci Slavie, v den utkání zákaz vstupu nejen do hlediště, ale i do vymezené zóny v okolí stadionu.

"Myslím, že je to škoda hlavně kvůli nim, protože každé venkovní utkání na takhle krásném stadionu je zážitek. Pro nás trenéry a hráče je to určitě nepříjemnost, protože třeba během zápasu v Kodani i v Petrohradu byla jejich podpora hodně znát. Je skvělé mít je na stadionu," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Musíme to brát jako fakt. Brát to tak, že i když tu nebudou, víme, kolik lidí nám bude fandit u televize. Takže pro nás se na trávníku nic nemění. Ale když hráči mají takovou podporu jako v Kodani, obrovsky jim to dodává energii. Že na to nejsou, v uvozovkách, v cizím prostředí sami," dodal Trpišovský.

Sám už prázdný sektor pro hosty zažil. "Když jsem trénoval v divizi a třetí lize, tak jsme fanoušky neměli, já jsem na to zvyklý. Na evropské úrovni to bude poprvé a doufám, že naposledy," uvedl Trpišovský, který v minulosti vedl například Horní Měcholupy.