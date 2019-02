Praha - Záložník Josef Hušbauer je přesvědčen, že fotbalisté Slavie jsou natolik silní, že je nedělní ligová porážka 0:2 v Plzni nepoznamená. Pražané už podle něj myslí na čtvrteční odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Genku. Po domácí bezbrankové remíze vidí šance padesát na padesát a za stěžejní považuje v Belgii vstřelit první gól.

"Věřím, že nás prohra v Plzni nepoznamená. Je to prostě jen jeden zápas, zbývá jich ještě hodně. V lize furt vedeme o tři body, může se stát cokoliv. Nedělal bych z toho nějakou paniku. To je fotbal, nemůžeme furt jen vyhrávat," řekl novinářům před odletem do Belgie Hušbauer.

"Většinou to tak ten den trvá, kdy to mrzí. Ale pro nás je dobré, že hrajeme hned ve čtvrtek. Teď už myslíme a soustředíme se jenom na Evropu, abychom postoupili. Můžeme to brát tak, že poslední zápas nám nevyšel, a kdybychom postoupili, můžeme se nakopnout," dodal osmadvacetiletý záložník.

Slávisté si chyby v Plzni rozebrali. "Je třeba zlepšit hodně věcí. Zápas nám prostě nevyšel, nebylo to dobré a Plzeň zaslouženě vyhrála. Něco jsme si k tomu řekli včera a ještě si určitě řekneme i dnes, co bychom měli změnit," podotkl Hušbauer.

Také Genk generálku nezvládl a coby lídr belgické ligy prohrál na hřišti druhých Brugg 1:3. "Je to takové podobné, dával bych tomu 50 na 50. Může se stát cokoliv. V prvním zápase doma jsme se přesvědčili, že je to velmi těžký soupeř. Ale výsledek, který jsme doma uhráli, je hratelný. Víme, že když vstřelíme gól, ideálně jako první, máme velkou šanci postoupit," mínil Hušbauer.

"Oni vědí, že kdybychom dali gól, museli by dát dva. Takže myslím, že budou určitě hrát víc dopředu než u nás, že se budou snažit rozhodnout co nejdřív," předpokládal Hušbauer.

Jeho tým zápasem v Genku zakončí náročný týden s třemi zápasy. "Pro ty, co jsme hráli v Plzni, byl včera program spíš takový regenerační. Je začátek jarní sezony, zápasů je hodně a únava tam je. Věřím, že jsme zregenerovali dobře a že to bude ve čtvrtek dobré. Proto jedeme i o dva dny dříve, abychom měli dostatek času se na to dobře připravit," dodal.