Slávisté odcestovali do Sivasu, na soupisce chybějí Jurečka, Plavšič či Hromada

Praha - Na soupisce slávistických fotbalistů pro Evropskou konferenční ligu schází zraněný útočník Václav Jurečka. Nedostalo se ani na křídelního hráče Srdjana Plavšiče a záložníky Jakuba Hromadu s Markem Ichou, kteří chyběli už v kvalifikaci. Oproti závěrečnému 4. předkolu se naopak na soupisku vrátil uzdravený Brazilec Ewerton. Pražané dnes odpoledne zamířili do Turecka ke čtvrtečnímu úvodnímu duelu proti Sivassporu.

Jurečka nadále léčí zranění, které utrpěl v odvetě 3. předkola v Aténách proti Panathinaikosu. Zdravotní problémy má od začátku sezony také další ofenzivní hráč Nigerijec Yira Sor, ale ten na soupisce nechybí. Naopak scházejí oba dlouhodobí marodi obránci Jan Bořil a David Hovorka.

"Vyřadit jakéhokoliv hráče je hodně těžké, tohle je pro nás nejhorší. Všichni kluci dávají do tréninku a veškeré přípravy 100 procent," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký. "Kdyby se nám podařilo postoupit do vyřazovací části, tak to klidně může být zase úplně jinak," dodal.

Slávisté jako již tradičně zamířili k venkovnímu utkání v evropských pohárech už s dvoudenním předstihem. Zápas má výkop ve čtvrtek ve 21:00 SELČ, v Sivasu je o hodinu více.

Sivassporu se v úvodu sezony nedaří. Vítěz domácího poháru je v turecké lize po pěti kolech bez vítězství až na 15. místě a v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadl s Malmö. Kvůli tomu přešel do Konferenční ligy.

"V kvalifikaci byli neúspěšní se švédským Malmö, zápasy jsme viděli, stejně jako jejich ligový duel s Besiktasem Istanbul. Disponují kvalitními hráči, kteří hráli v Premier League nebo Ligue 1. Uvidíme, jaké bude jejich kolektivní pojetí. V defenzivě bychom je měli předčit a chceme přivézt tři body," řekl Houštecký.

Slávisté naposledy narazili na tureckého soupeře v úvodu jarní části minulé sezony, kdy po dvou výhrách 3:2 vyřadili Fenerbahce. "Vzpomínka je to dobrá, protože jsme ten zápas zvládli. Fanoušci v Turecku jsou tak trochu blázni, podporují dokonce bez ohledu na výsledek, takže nás čeká těžké střetnutí," podotkl slávistický obránce Taras Kačaraba.

Dalšími dvěma týmy ve skupině jsou Kluž a kosovský nováček Ballkani. Do osmifinále přímo postoupí jen týmy na prvních místech, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích příčkách v Evropské lize. Slávisté jsou podle bookmakerů jednoznačným favoritem na vítězství ve skupině.