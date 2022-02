Slávisté jsou s losem spokojeni, Madsen je nadšený, že potká bývalý klub

Praha - Přestože fotbalistům pražské Slavie nevyšlo přání utkat se v osmifinále Evropské konferenční ligy s AS Řím, jsou s losem spokojeni. Český mistr narazí na LASK Linec. Velkou radost z toho má především dánský záložník Mads Emil Madsen, který právě z týmu rakouského soupeře v létě do Edenu přestoupil.

"Jsem šťastný, LASK jsem si přál. Myslím, že pro mě to je nejzajímavější tým, proti kterému jsme mohli v Evropské konferenční lize hrát. Takže jsem spokojený," řekl v nahrávce pro média Madsen.

"Z těch týmů, které tam byly, jsme si přáli AS Řím. Ale pokud to nevyšlo, LASK byla druhá varianta. Je to soupeř, o kterém i díky Emilovi dost víme. Na nějaké zápasy jsme v létě koukali, i od něj máme nějaké informace. Je to blízko, dojezdová vzdálenost, takže jsme spokojeni," uvedl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Linec vyhrál svoji skupinu Evropské konferenční ligy, v rakouské lize je ale až osmý. "Jejich sílu uvidíme až na hřišti, na druhou stranu na podzim vyhráli svoji skupinu a určitě mají svou kvalitu. My nesmíme nic podcenit a budeme doufat, že postoupíme my i AS Řím a budeme potom mít další šanci," uvedl Trpišovský.

"Hrají velmi kvalitní fotbal, říká se tomu „gegenpressing“. Když ztratíte míč, každý se za ním žene a napadá vysoko. Je to velmi fyzický tým, hrají na spoustu soubojů a na dlouhé balony," poznamenal Madsen, jenž působil v LASK v minulé sezoně.

Největší hvězdou Lince je podle něj brankář Alexander Schlager. "Proti bývalému kapitánovi jsme si zahráli, když jsme hráli (ve skupině) proti Feyenoordu, jmenuje se Gernot Trauner. Ale teď je kapitán Alexander Schlager, který je skvělý brankář a člen národního týmu," řekl Madsen. Letmo se potkal i s osmatřicetiletým trenérem LASK Andreasem Wielandem. "Byl to asistent během posledního měsíce, co jsem tam byl. Takže ho neznám tak moc, ale trochu ano," dodal čtyřiadvacetiletý středopolař.

Slávisté na rozdíl od úvodního vítězného kola vyřazovací fáze proti Fenerbahce Istanbul začnou doma. "Dost se to změnilo se změnou pravidla o venkovních gólech. Vždy je lepší to utkání dohrávat doma. Výhodu jsme teď měli s Fenerbahce, což jsme využili. Teď se to otočilo a musíme se s tím srovnat," řekl Trpišovský.