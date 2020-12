Slávisté jsou s Leicesterem spokojeni, Trpišovský mu dříve fandil

Praha - Fotbalisté Slavie jsou velmi spokojeni s tím, že jim dnešní los únorového úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy přisoudil Leicester a že se podívají do Anglie. Trenér Jindřich Trpišovský "Liškám" v mládí fandil a hlavní hvězdu týmu Jamieho Vardyho považuje za jednoho z nejlepších útočníků na světě. Podle záložníka Lukáše Masopusta si červenobílí nepůjdou dvojzápas užít, ale budou chtít proti favoritovi postoupit.

"Týmy, které jsme si všichni přáli, zmizely z osudí hned na začátku. Pak už zbývala jen pětice, po které jsme tolik netoužili. A do toho nám vylosovali Leicester. V osudí byl poslední celek z ostrovů, tak proto jsme spokojeni. Každý, kdo dělá fotbal, se do Anglie chce podívat, když už v osudí takové týmy jsou. Těch šancí se do takového prostředí podívat není tolik," řekl Trpišovský v nahrávce pro média od klubu.

Pražané si s anglickým soupeřem naposledy zahráli v sezoně 2018/19, kdy ve čtvrtfinále Evropské ligy vypadli po prohrách 0:1 doma a 3:4 venku s Chelsea. "Jsme za los velice rádi, máme zvučného soupeře. Podíváme se zase do Anglie, do kolébky fotbalu. Pro nás všechny to bude skvělá prověrka, zase si to vyzkoušet s top klubem v Evropě," uvedl obránce Lukáš Masopust.

"Jsem rád, že jsme dostali Leicester, i když jsem si více přál Manchester United. Nicméně jsem si přál anglického soupeře, toho jsme i dostali, takže spokojenost," doplnil obránce David Zima.

Leicester v sezoně 2015/16 senzačně vyhrál anglickou ligu, Trpišovský měl ale "Lišky" jako oblíbený klub už mnohem dříve. "Jaký malý kluk jsem měl Leicester hrozně rád kvůli Garymu Linekerovi, který tam vyrůstal a byl můj nejoblíbenější hráč. Takže jsem mu hodně fandil, i když v té době hráli převážně druhou ligu," poznamenal Trpišovský.

Má rád i útočníka Vardyho, který v minulé sezoně vyhrál tabulku střelců Premier League a v tomto ročníku je zatím druhý. "Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, je nádhera ho sledovat. Dělá jejich sportovní výkon tak z 50 procent, patří mezi nejlepší útočníky na světě. Strašně nebezpečný hráč. Bude těžké ho ubránit. Říkal jsem stoperům, že přes zimu musí svou rychlost zvýšit o tři až pět kilometrů, aby se mu vyrovnali," uvedl Trpišovský s úsměvem.

"Moc se na Vardyho těším jako na hvězdu celé Premier League. Je otázka, jak budou ty souboje s ním vypadat. Věřím, že se kvalitně připravíme," poznamenal Zima.

Slávisté jsou před dvojutkáním s aktuálně třetím týmem Premier League jasným outsiderem, pokusí se však překvapit. "Do dvojzápasu půjdeme s tím, že budeme chtít postoupit. S ničím jiným by ani nemělo smysl hrát. Jít si to nějak užít, to asi nemá cenu," poznamenal Masopust.

Trpišovský o postupových šancích nechtěl moc spekulovat. "Pro mě je cíl, aby tu byli lidi. Na to jediné myslím. Bylo by smutné hrát v Praze s anglickým týmem bez lidí. Samozřejmě to neovlivníme, ale je to mé přání. Uvidíme, co se stane do té doby," přemítal Trpišovský nad opatřeními proti koronaviru, kvůli nimž se v Česku momentálně hraje bez diváků.

"Skrz výsledek jsme realisté, hrajeme s týmem, který prohání Manchester City, United nebo Liverpool. Sportovně to bude obrovsky těžké. V jejich zápasech padá hodně gólů, mají skvělé ofenzivní hráče. Cíl je teď zvládnout závěr podzimu, pak bude příprava, začátek české ligy a pak se můžeme bavit o Leicesteru," dodal Trpišovský.