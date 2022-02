Slávisté čekají boj o titul do posledního kola, uspět chtějí i v poháru a EKL

Praha - Fotbalisté Slavie vstoupí do jarní části sezony s cílem získat čtvrtý ligový titul po sobě a uspět i v dalších dvou soutěžích - domácím poháru a vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy. Pražané mají na rozdíl od předešlých sezon v čele tabulky nejvyšší soutěže pouze jednobodový náskok a trenér Jindřich Trpišovský s defenzivním univerzálem Tomášem Holešem očekávají, že se může rozhodnout až v posledním kole.

Zatímco vloni měli slávisté po 19 kolech před druhým týmem tabulky náskok deseti bodů a o rok dříve dokonce 14 bodů, tentokrát je situace v čele výrazně vyrovnanější. Druhá Plzeň ztrácí jen bod, třetí Sparta pak tři body. I tak jsou červenobílí stále poměrně velkým favoritem soutěže.

"Jaro bude extrémně náročné, protože všechny tři týmy, které tam teď jsou, mají minimální rozestupy. Čekají je vzájemné zápasy a pak i v nadstavbě. V minulých sezonách jsme měli větší náskok, ale my to bereme tak, že jsme začátek podzimu neodstartovali úplně dobře. V této sezoně jsme v jednu dobu měli ztrátu i na první místo, takže jsme byli v ještě horší situaci. Z pohledu průběhu podzimu je pro nás pozice velmi dobrá," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Na rozdíl od minulé sezony se vrací nadstavba. Po 30 kolech základní části nejlepší šestka tabulky postoupí do skupiny o titul, kde každý z týmů čeká pět utkání. "Každá případná ztráta kteréhokoliv týmu bude dvojnásob mrzet. Ve hře ale jsou vzájemné zápasy, kterých je hodně a můžou rozhodovat i směrem do nadstavby, kdo bude mít nejvýhodnější pozici z prvního místa. Vrchol přijde v nadstavbě. Těžko odhadnout, jaký bude v té době stav jednotlivých týmů. Bude to boj o první místo, o dobrou pozici do nadstavby a bude se rozhodovat tentokrát možná až do posledního kola," mínil Trpišovský.

"Předchozí roky jsme měli komfortnější náskok, měli jsme takový větší klid a mohli jsme si dovolit nějaké chyby. Teď ale budeme koncentrovanější, v každém zápase půjde o hodně. Uvidíme, ale očekávám boj až do konce," doplnil Holeš.

Zisk titulu je letos o to důležitější, že pouze šampion si v létě zahraje kvalifikaci Ligy mistrů. "V hlavě to máme, bavili jsme se o tom v kabině. Všichni bychom si chtěli Ligu mistrů zahrát, hodně kluků to tady zažilo. Je to nádhera, Liga mistrů je další velké lákadlo. Tuhle sezonu se nám to nepovedlo, už teď plánujeme, jak se zlepšit, aby se to letos v létě povedlo," poznamenal Holeš.

Jeho tým v této sezoně obhajuje double, vloni vedle titulu získal i domácí pohár. Navíc před rokem dokráčel až do čtvrtfinále Evropské ligy. Tentokrát Pražané startují ve vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy a na úvod je čeká Fenerbahce Istanbul.

"Ve Slavii není možné říct, že je nějaký zápas nebo soutěž důležitější víc nebo míň. Všude chceme uspět. Případný neúspěch v něčem nás všechny mrzí. Dokud jsme takhle připraveni a máme zdravý kádr, nechci nic upřednostňovat. Chci, abychom každý zápas v jarní fázi odehráli v maximální koncentraci," řekl Trpišovský. "Čeká nás Fenerbahce, přes které je určitě možnost postoupit dál. Musíme se dobře chytit prvním zápasem. Pokud se to povede, věřím, že zase budeme moci v Evropě dojít daleko," doplnil Holeš.

Obhájce titulu se musí do jara vypořádat s odchodem dvou opor. Nejlepší střelec Jan Kuchta přestoupil do Lokomotivu Moskva a záložník Nicolae Stanciu má namířeno do Číny. Naopak slávisté v zimě přivedli obránce Maksyma Talovjerova a křídelníka Yiru Sora. Navíc se brzy mají vrátit do hry po dlouhém zranění opory středopolař Lukáš Provod a zadáci David Hovorka s Ondřejem Kúdelou.

"Nico je specifický a výjimečný hráč, ta ztráta je velká. Ale vždy jsme s těmi odchody, které za poslední roky byly, dokázali poradit. Věřím, že si poradíme i tentokrát. Už na podzim jsme se bez Nica v některých zápasech museli obejít. Bylo to třeba v takových zápasech, ve kterých rozhoduje jeden gól a silná defenziva," podotkl Trpišovský.

"Máme tam varianty, se kterými jsme přes zimu pracovali. Ať už to bylo přesunutí Emila Madsena o pozici výš, nebo Ondra Lingr, který tu pozici může hrát. Může se posunout Petr Ševčík, v některých zápasech tam může hrát třeba i Ivan Schranz. Hrát tam může Lukáš Provod, máme v plánu tam pracovat i s Danem Samkem. Variabilita a zastupitelnost hráčů na téhle pozici je velká. Pro nás bude nejdůležitější, aby ten hráč uměl dělat z té pozice body jako Nico, který jich byl pravidelně schopný za půl roku udělat deset a víc," dodal.