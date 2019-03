Sevilla - S dvoudenním předstihem stejně jako v dosavadním průběhu Evropské ligy odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu úvodnímu osmifinále do Sevilly. Na půdě velkého favorita chtějí uhrát výsledek, po kterém by před domácí odvetou za týden zůstali reálně ve hře o postup.

V Praze zůstali rekonvalescenti Stanislav Tecl a Jakub Hromada, kteří nejsou na soupisce pro Evropskou ligu, a zraněný Petr Ševčík. "Je to škoda, na tento zápas by se nám pojetím a stylem, který hraje, určitě hodil. Věříme, že do 14 dní by už zase měl být v plném tréninku," řekl novinářům po příletu do Sevilly asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Zatímco k odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy do Genku, kde po výhře 4:1 slavili postup, letěli slávisté strojem v klubových barvách, do Sevilly vyrazili běžným speciálem. Po třech hodinách letu přistál tým v metropoli Andalusie před třetí hodinou odpoledne a přivítala ho zatažená obloha, ale příjemných 19 stupňů Celsia.

Vpodvečer si červenobílí v Seville poprvé zatrénují. Ve středu budou mít klasický předzápasový trénink a utkání má výkop ve čtvrtek v 18:55. "Už jsme si na to zvykli, že lítáme takhle v úterý. I pro kluky je to lepší. Navíc je tu i tepleji než u nás, takže si zvyknou. Uděláme si tu takovou svoji pohodu, máme prostě na vše více času. Nakoukat si soupeře, všechno si říct v klidu," uvedl Houštecký.

"Dnes bude trénink, bude určitě i video. Stejný trénink jako v Genku. Jsme trochu pověrčiví, stejný model, takže doufám, že to zase vyjde. Při trénincích takhle před zápasem jde hlavně o to dostat se do pohody. Tady už moc nenacvičíme, protože nevíme, kdo na nás může koukat. Vše jsme si řekli už u nás," dodal Houštecký.

Slavia do Sevilly zavítala po jedenácti a půl letech, na podzim 2007 při své jediné účasti v základní skupině Ligy mistrů prohrála v Andalusii 2:4. Za červenobílé tekrát hrál nynější vedoucí mužstva Stanislav Vlček.

"Nevím, v jakém rozpoložení tehdy byla Sevilla. Ale kdybychom dali dva góly, určitě bychom se nezlobili. V Seville už byl i Cuf (obránce Vladimír Coufal) a (sportovní ředitel) Honza Nezmar snad už třikrát. Víme, že je to krásné město, hezký stadion. Atmosféra není tak frenetická, pro mě výhoda, že se s hráči uslyšíme na hřišti. Měl jsem štěstí, že už jsem s fotbalem procestoval křížem krážem Evropu, ale ve Španělsku jsme ještě nehráli. Takže se na první kontakt se španělským fotbalem těším," řekl hlavní trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Není potřeba bavit se o tom, jak silný tým nás čeká. Na druhou stranu pokud budeme hrát srdcem, vydáme ze sebe maximum a splníme vše, co je v našich možnostech, tak myslím, že jsme schopni si odvézt takový výsledek, abychom doma v odvetě před vyprodaným stadionem byli schopni se do poslední minuty bít o další postup," dodal Trpišovský.