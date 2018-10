Petrohrad - Slávistického fotbalistu Miroslava Stocha čeká ve čtvrtek v 2. kole Evropské ligy v Petrohradu souboj s dvěma bývalými spoluhráči. Osmadvacetiletý záložník v minulosti působil v londýnské Chelsea s obráncem Zenitu Branislavem Ivanovičem a se středopolařem Róbertem Makem zase hrával ve slovenské reprezentaci. Stoch by byl na hřišti Zenitu spokojený s remízou.

"Myslím, že všichni, kdo sledují fotbal, vědí, že je to velkoklub s vynikajícími hráči. Takže nás čeká strašně těžký zápas. Pokud mám mluvit za sebe, tak bych určitě bral bod," řekl novinářům Stoch.

Proti jeho týmu se postaví vítěz Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008, který naposledy v pohárech nehrál jarní fázi před osmi lety. Zenit má ve svém středu řadu hvězd - vedle Ivanoviče například útočníka Arťoma Dzjubu či záložníka Claudia Marchisia, který přišel z Juventusu.

"Myslím, že nebezpečný tam je asi každý hráč. Když hrají za Zenit, tak asi něco umí. Takže se nemůžeme soustředit na jednoho nebo dva hráče, ale musíme na celé mužstvo," podotkl Stoch.

Před zápasem byl ve spojení se záložníkem Zenitu Makem. "Nějaké hecování ani neproběhlo, prostě jsme si jen vyměnili pár vět. A dohodli jsme se, že si vyměníme dresy. Možná na to hecování ale ještě dojde, uvidíme," usmál se Stoch.

V sezoně 2008/09 působil v Chelsea se srbským obráncem Ivanovičem. "Hrávali jsme spolu v Chelsea, ale je to už dost dávno. Sám jsem zvědavý, jestli si mě bude ještě pamatovat," řekl Stoch s úsměvem.

V nedělním ligovém utkání v Ostravě téměř po měsíci skóroval, ale prohru 1:2 neodvrátil. "Dá se říct, že mě ten gól povzbudil, samozřejmě, ale mužstvu to moc nepomohlo. Určitě by to bylo lepší, kdybych dal gól a získali jsme nějaké body, ale bohužel, stalo se. Teď už se musíme koncentrovat na Evropskou ligu a na Zenit," uvedl Stoch.

Věří, že porážka Slavii nepoznamená. "Čeká nás něco podobného, jako když jsme prohráli (v kvalifikaci Ligy mistrů) na Dynamu Kyjev a potom hráli doma s Jabloncem. Ale já pevně věřím, že teď už ten druhý zápas zvládneme a uhrajeme nějaký bod," dodal.