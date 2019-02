Praha - Přestože záložník Tomáš Souček zahrával první penaltu v ligové kariéře, troufl si v 83. minutě úvodního duelu jarní části sezony proti Teplicím na dloubák ve stylu legendárního Antonína Panenky. Třiadvacetiletý reprezentační středopolař tím zařídil fotbalistům Slavie klíčový úvodní gól a měl hlavní podíl na vydřené výhře 2:0. Svou šestou ligovou branku v sezoně Souček věnoval měsíční dceři Tereze.

"Je to pro ni. Sice se nekoukala, ale byla poprvé doma, když běžel zápas," řekl novinářům Souček, který sebevědomým dloubákem doprostřed branky překvapil teplického gólmana Tomáše Grigara.

"Říkal jsem si, že to byla moje první penalta v lize a gólman mě nezná a skočí. Naštěstí skočil. Včera jsem si to s Hušbym (Josefem Hušbauerem) trénoval a říkal jsem si, že bych šel," doplnil Souček.

Před očima se mu mihl i negativní scénář. "Už jsem si v hlavě říkal, co se stane, kdyby gólman zůstal stát. Naštěstí se to nestalo. Nebylo to ani nad ani břevno a naštěstí to tam spadlo," uvedl Souček.

Na penaltu šel proto, že obvyklý exekutor kapitán Milan Škoda byl faulovaný. "Kdyby to nebyl faul na Škoďáka, tak by kopal on. Takhle jsem si to vzal a věřil jsem si, že to proměním," podotkl Souček.

Díky zaváhání Plzně, která na hřišti Mladé Boleslavi remizovala 1:1, navýšila Slavia náskok v čele soutěže na šest bodů. V příštím kole se Pražané představí na západě Čech. "Kdybychom ztratili, tak nás to před zápasem s Genkem a Plzní srazí. Je důležité, že jsme to zvládli, je to velké plus pro nás," těšilo českého reprezentanta.

Z duelu si odnesl i stehy pod levým okem paradoxně ze souboje se spoluhráčem Jaromírem Zmrhalem. "Byl jsem trochu dezorientovaný, ale měl jsem to opíchané a nebolelo to tolik. Doktor říkal, že to bylo osm stehů. Byl tam nepříjemný souboj, ale naštěstí to nebylo nic vážného, že bych nemohl hrát," poznamenal Souček.

"Pak jsem zjistil, že to bylo se Zmrhym. Byl tam vysoký balón, pořád lepší, že jsme do toho šli oba. Sice jsem to odnesl, ale dostali bychom gól. Nic mu nevyčítám. Oba jsme do toho dali maximum a takhle se to stalo," dodal s úsměvem Souček.