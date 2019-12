Slávista Škoda doufal, že nedohrál poslední zápas v Edenu

Praha - Slávistický fotbalista Milan Škoda dvěma góly v duelu 20. ligového kola proti Českých Budějovicích potvrdil, že ho závěr podzimu zastihl ve skvělé formě. Po návratu do sestavy se prosadil v posledních třech letošních zápasech nejvyšší soutěže a už jen šest branek mu schází ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Třiatřicetiletý kanonýr věří, že dnes proti Jihočechům neodehrál poslední utkání v červenobílém dresu, jeho budoucnost je však nejistá.

"Samozřejmě je to pro mě takové blbé, že končí podzim. Jsem ale rád, že jsem poslední utkání mohl nastupovat od začátku. Jsem šťastný za to, jak jsme zápasy zvládli vítězně. Skvělý byl celý podzim," řekl novinářům Škoda po výhře 4:1 nad Budějovicemi.

Na začátku prosince naskočil jako střídající hráč do zápasu s Karvinou a vstřelil v lize první gól od srpna. Prosadil se i v dalším kole v Liberci a dnes v posledním letošním utkání dal dokonce dvě branky Českým Budějovicím. "Cítil jsem se teď fakt dobře. Předtím jsem nějakých osm zápasů nenastoupil, nebo možná na pár minut v jednom, takže jsem asi nabral síly," podotkl Škoda.

Vzhledem k jeho menšímu vytížení v průběhu podzimu však není jasné, jaká bude jeho další budoucnost. V Edenu mu končí po sezoně smlouva. "Já doufám, že to nebyl můj poslední zápas v Edenu. Nejradši bych byl tady, ale spekuluje se o nějakých příchodech. Rozhodně to tu nechci půl roku prosedět a pak muset ukončit kariéru. Hodně naznačuje už to, že jsem jediný, komu v létě končí smlouva. Takže uvidíme," podotkl Škoda.

Proti Dynamu se prosadil ve 13. a 58. minutě po centrech a pak útočil na druhý ligový hattrick v kariéře. "Samozřejmě mě myšlenka na hattrick napadla. Já jsem ale smířený s tím, že jsem dal v kariéře jen jeden, moc jsem s tím tedy nepočítal. Kdybych ale při jedné šanci zakončoval místo přihrávky, asi bych dal gól," přemítal Škoda.

Svou bilanci vylepšil na 94 gólů a už jen šest branek mu chybí ke stovce, která znamená vstup do Klubu ligových kanonýrů. "Teď, když mi to tam padá, tak to vypadá, že je to lehké. Ale může zase přijít období, kdy nebudu nastupovat nebo mi to tam přestane padat. I těch šest branek je potom hodně," prohlásil Škoda.

"Občas se o tom s klukama bavíme, ale já to nijak nedramatizuju. I dnes jsem měl jednu velkou šanci na třetí branku, ale hledal jsem ještě Šévu (Ševčíka). Takže to nelámu přes koleno," dodal Škoda.

Pražané po podzimu vedou ligu o 16 bodů před druhou Plzní a fanoušci už skandovali "Slavia Praha, mistr ligy". "Je to asi předčasné, ale náskok máme vážně komfortní, to jsem ještě nikdy nezažil. Můžeme si to prakticky pokazit jen a jen sami. Ještě to ovšem není hotové, každopádně našlápnuto máme skvěle," řekl Škoda.