Slávista Ousou dostal podle komise rozhodčích červenou kartu v Brně nesprávně

Praha - Sudí Tomáš Klíma podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR na základě zásahu videorozhodčího nesprávně vyloučil slávistického stopera Aihama Ousoua v nedělním pátém kole první ligy na hřišti nováčka z Brna. Jiné dvě situace z víkendových zápasů naopak rozhodčí posoudili správně.

Ousou dostal za strčení do střídajícího Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího (VAR) a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Klíma původní verdikt změnil a pro hostujícího obránce utkání v 57. minutě předčasně skončilo. Podle zápisu o utkání Klíma vyloučil Ousoua za zmaření zjevné brankové možnosti.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po utkání prohlásil, že za podobný zákrok červenou kartu nikdy neviděl. Pražané v době vyloučení vedli o tři branky a navzdory oslabení zvítězili 4:0.

"Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci," uvedla komise rozhodčích v komuniké.

Sparťanský stoper Asger Sörensen naopak v sobotním malém pražském derby s Bohemias 1905 (1:1) správně dostal od sudího Pavla Orla pouze žlutou kartu za to, že v 29. minutě na Letné stáhl za trenky unikajícího útočníka "Klokanů" Davida Puškáče.

"Faulující hráč byl sice v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící hráč musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který sice byl v tu chvíli dál od brankové čáry než útočník, ale měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy," vysvětlila komise s tím, že z hlediska posouzení rovněž šlo o složitou situaci pro rozhodčího i VAR.

Komise dala za pravdu také hlavnímu arbitrovi Marku Radinovi, jenž v nedělním duelu Slovácko - Liberec v nastavení prvního poločasu vyloučil domácího Vlastimila Daníčka za faul na unikajícího Jana Matouška. V tomto případě šlo o zmaření zjevné brankové příležitosti. Slovan v početní výhodě v Uherském Hradišti zvítězil 2:1.

"K přestupku obránce sice došlo ještě na vlastní polovině hrací plochy, ale útočící hráč postupoval jednoznačně sám na brankáře, ostatní bránící hráči mu v tom vzhledem k jejich postavení těžko mohli zabránit. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího jedná o jednoznačnou situaci," uvedla komise rozhodčích.