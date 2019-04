Praha - Obránce Vladimír Coufal si dlouho přál zahrát si v pohárech proti anglickému soupeři, proto bere nadcházející dvojzápas čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea za největší v kariéře. Věří, že slávističtí fotbalisté proti soupeřovým hvězdám obstojí.

"I když jsem teď hrál za nároďák proti Brazílii, pořád to bylo přípravné utkání. Já se sice snažím hrát všechny zápasy stejně, ale pořád v uvozovkách o tolik nešlo. Teď jde o postup do semifinále Evropské ligy, bude to na krev, bude se hrát o přežití na hřišti. S tím, jaké má Chelsea hvězdy v kádru, to bude největší zápas kariéry. Doufám, že ho zvládneme a budeme všichni spokojení," řekl na tiskové konferenci Coufal.

Připustil, že příprava na slavný klub nebyla obyčejná. "Byla něčím specifická, na tréninku zkoušíme různé věci, sledujeme videa. Nevíme, s jakou sestavou přijedou a v jakém rozestavení budou hrát. Všichni ale víme, proti komu hrajeme, máme je nakoukané jak ze zápasů v Evropě, tak z Premier League," uvedl Coufal.

"Není to jako Genk, který jsme všichni viděli poprvé. Víme, co proti nám stojí za extra kvalitu, a pokusíme se s tím důsledně popasovat a uhrát co nejlepší výsledek," dodal šestadvacetiletý obránce.

Těší se na souboje s hvězdným Edenem Hazardem, jehož start je ale vzhledem k náročnému programu "Blues" velmi nejistý. "Nebojím se, ale mám velký respekt. Všichni víme, jaký to je hráč. Když udělá z pěti obránců najednou v Premier League kužely, nebude překvapením, pokud ho udělá z jednoho obránce, který hraje českou ligu," uvedl Coufal.

"Ale není proč se bát. Půjdu do toho s respektem, ale budu mu chtít ukázat, že tady se taky umí hrát fotbal. Chci mu to znepříjemnit, pokud nastoupí. Těším se a doufám, že i on se má na co těšit," smál se Coufal.

Mrzí ho, že asi 1900 míst na stadionu zůstane kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA za výtržnosti fanoušků prázdných. "Tribuna Sever je náš hnací motor a hrozně nás s klukama v kabině mrzí, že nám zavřeli tři sektory. Nedá se s tím ale nic dělat, je to pro nás ponaučení a doufáme, že se takový zápas už nebude opakovat. Mít na takovém utkání o dva tisíce lidí méně je ohromná škoda. Věřím, že to mrzí i fanoušky. Takový zápas se tady v dalších deseti letech třeba hrát nemusí, byť věříme, že se tu hrát bude," přemítal Coufal.

Očekává, že Chelsea udělá vzhledem k náročnému programu změny v sestavě. "Hráli v pondělí, četl jsem vyjádření trenéra Sarriho, který si postěžoval, že jim Premier League neumožní domácí zápasy přeložit, když hrají ve čtvrtek Evropskou ligu. Takže určitě nějaké změny udělá. Ale my to máme podobné, hrajeme v neděli se Spartou, je to v podobném měřítku - oni hrají s Liverpoolem, my se Spartou. Taky pro nás není jeden nebo druhý zápas důležitější, chceme zvládat všechny soutěže a vyhrávat všechno," dodal Coufal.