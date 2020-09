Slávista Coufal považoval zahozenou šanci za neomluvitelnou

Praha - Slávistický fotbalista Vladimír Coufal považoval za neomluvitelné, že v zápase 3. kola první ligy proti nováčkovi z Pardubic zahodil velkou šanci, kterou mohl svému týmu v závěru zajistit výhru 2:1. Obhájce titulu pouze remizoval 1:1 a poprvé v sezoně ztratil body.

Coufal si v 81. minutě naběhl do vápna na centr od Petara Musy, ale jeho "koníček" hlavou skončil nad. "Tu šanci bych nesváděl na štěstí, to byl spíš um. Chtěl jsem to tlačit hodně do země a nakonec jsem míč zatlačil tak do země, že jsem si skoro trefil kopačky," řekl Coufal v nahrávce pro média.

"Možná jsem trefil ještě někoho před sebou, ale tohle musí být gól. Je to stejná chyba, jako kdybych vzadu uklouzl a dostali jsme potom gól. Tohle je neomluvitelné," uvedl osmadvacetiletý obránce.

Bod byl podle něj málo. "Hráli jsme sice venku, ale zápas jsme měli vyhrát, i když po lepším výkonu. Utkání nám úplně nesedlo. Vždy když jsme se dostali do předfinální fáze, tak nám míče utíkaly, nebo jsme si dali špatný dotyk. Nesedlo nám to a je to škoda. Zápas jsme měli ale zvládnout, i když jsme nehráli dobře," konstatoval Coufal.

Odchovanec Baníku Ostrava vyloučil, že by se na červenobílých negativně projevila reprezentační pauza. Coufal byl jedním ze sedmi slávistů, kteří kvůli výskytu koronaviru u dvou členů realizačního týmu museli minulý týden po výhře v Lize národů na Slovensku do izolace a v následujícím duelu proti Skotsku si nemohli zahrát.

"Jsme dost zkušení. Myslím si, že máme dost velkou kvalitu na to, abychom takové zápasy zvládali. Vůbec bych to neházel na reprezentační pauzu, i když jsme byli oddělení a někteří se připojili v úterý nebo až ve středu. Máme dost široký kádr a měli bychom si s tím poradit," prohlásil bývalý obránce Liberce.

Pardubice kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy v pražském Ďolíčku, kde slávisté v únoru podlehli Bohemians 1905 0:1. "Tenhle stadion úplně nemusím, vybrali si ho dobře kluci. Pardubice hrály podobně jako kdysi Bohemians. Zalezly na vápno a mydlily to od podlahy. Hrály to, co potřebovaly, co jim stačilo a nakonec s námi vyválčily bod," řekl Coufal.

Slavii v úterý 22. září čeká doma první zápas 4. předkola Ligy mistrů, v němž se střetne buď s dánským Midtjyllandem, nebo švýcarským celkem Young Boys Bern. Podle Coufala ale remíza s Pardubicemi vršovické mužstvo neovlivní.

"Jak jsem už říkal, jsme dost zkušený tým na to, abychom z jednoho zápasu nedělali nějaké závěry. Samozřejmě si to rozebereme, ukážeme si, co jsme měli udělat lépe, ale tenhle zápas na nás stopy nemůže zanechat," uvedl dvojnásobný ligový mistr.