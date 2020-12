Slavii v úvodním kole jarní části Evropské ligy čeká Leicester

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté pražské Slavie si v úvodním kole jarní vyřazovací fáze Evropské ligy zahrají s anglickým Leicesterem, který v sezoně 2015/16 vyhrál Premier League. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. Český šampion zahájí dvojzápas 18. února doma a odvetu odehraje o týden později venku.

Slavia postoupila do jarní fáze evropských pohárů jako jediný český klub. Pražané se do vyřazovacích bojů kvalifikovali z druhého místa ve skupině, v níž nestačili pouze na vítězný Leverkusen.

Slavia si od sezony 2007/08 zahraje jarní část pohárů teprve podruhé. Předloni pod trenérem Jindřichem Trpišovským rovněž postoupila ze skupiny Evropské ligy a poté došla až do čtvrtfinále. Pohárovým maximem červenobílých je semifinále dřívějšího Poháru UEFA ze sezony 1995/96, kdy se ještě nehrály skupiny.

Slávisté byli mezi 16 nenasazenými týmy a mohli dostat i evropské giganty Tottenham, Manchester United či AC Milán. Trenér Trpišovský si nejvíce přál Glasgow Rangers, což se mu nesplnilo, jeho svěřenci se ale i tak podívají do Velké Británie.

"Víme, jak těžký soupeř nás čeká, dávají spoustu gólů. Sportovně to bude obrovsky těžké. Spíše jde ale o to, že se podíváme do Anglie. Šancí podívat se do takového prostředí není moc a když už v osudí takové týmy jsou, je skvělé je dostat. Nakonec zbyl v osudí poslední celek z ostrovů, tak proto jsme spokojeni," řekl v nahrávce pro média od klubu Trpišovský.

Slavia si naposledy zahrála s anglickým soupeřem v sezoně 2018/19, ve čtvrtfinále Evropské ligy vypadla s Chelsea po prohrách 0:1 doma a 3:4 venku. "Podíváme se zase do Anglie, do kolébky fotbalu. Půjdeme do toho s tím, že budeme chtít postoupit. Jít si to užít nemá cenu, my budeme chtít postoupit," řekl slávistický obránce či záložník Lukáš Masopust.

Leicester se v ročníku 2013/14 po 10 letech vrátil do Premier League a v roce 2016 anglickou ligu poprvé v historii senzačně vyhrál. V následujících sezonách se ale umístil nejlépe na pátém místě v minulém ročníku. V aktuální tabulce mu po 12 kolech patří třetí příčka bod za vedoucím Tottenhamem.

V Evropské lize ovládly "Lišky" skupinu před Bragou, Luhanskem a AEK Atény. S českými kluby dosud v pohárech Leicester nehrál. V pohárech zatím nastoupil jen k 24 utkáním a dvakrát prošel ze skupiny. V sezoně 2016/17 dokráčel do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Hlavní hvězdou mužstva je útočník Jamie Vardy, nejlepší střelec minulého ročníku anglické ligy a momentálně druhý kanonýr v aktuální sezoně. "Je to jeden z mých vůbec nejoblíbenějších hráčů současnosti, je to nádhera se na něj dívat. Je možná 50 procent toho týmu. Bude hodně těžké, kdo ho bude hlídat," uvedl Trpišovský.

K dalším oporám patří brankář Kasper Schmeichel, obránce Jonny Evans či záložník James Maddison. "Jako malý kluk jsem Leicester měl strašně rád kvůli Garymu Linekerovi, který byl můj nejoblíbenější hráč a vyrůstal tam," dodal Trpišovský.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (téměř 295 milionů korun). Lídr české ligy navíc ještě dostane prémii zhruba 30 milionů korun za desetiletý klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

Dnešní los kvůli pandemii koronaviru proběhl on-line bez účasti zástupců klubů. Finále se odehraje 26. května v Gdaňsku.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 18. února, odvety 25. února):

Slavia Praha - Leicester, Wolfsberger - Tottenham, Dynamo Kyjev - FC Bruggy (Krmenčík), San Sebastian - Manchester United, Benfica Lisabon - Arsenal, Crvena zvezda Bělehrad - AC Milán, Antverpy - Glasgow Rangers, Salcburk - Villarreal, Braga - AS Řím, Krasnodar - Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern - Leverkusen (Schick), Molde - Hoffenheim (Kadeřábek), Granada - Neapol, Maccabi Tel Aviv - Šachtar Doněck, Lille - Ajax Amsterodam, Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven.