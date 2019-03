Praha - Fotbalisté Slavie budou v nedělním vršovickém derby s Bohemians 1905 hájit tříbodové vedení v prvoligové tabulce. Druhá Plzeň ve 23. kole hostí pátý Jablonec. Třetí Sparta chce prodloužit jarní vítěznou šňůru rovněž v sobotu na stadionu šestého Liberce.

Slavia v pondělí doma deklasovala Slovácko 4:0 a udržela před mistrovskou Plzní náskok. "Sešívaní" v první lize s Bohemians neprohráli od září 2014, ale v Ďolíčku vyhráli jediné z posledních čtyř utkání.

"S Bohemkou to bude, co se týče herního stylu, zase úplně jiné utkání než ta ostatní. Nevím přesně výsledky, ale Slavii se herně dlouhodobě na Bohemku moc nedaří. Pamatuji si zápas, který skončil 0:0 a nevystřelilo se na bránu," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Čtrnáctí Bohemians díky sobotní výhře 2:0 ve Zlíně poprvé po deseti kolech naplno bodovali a po 479 minutách skórovali. Na domácí vítězství však "Klokani" čekají od července. "I když Bohemka dlouho nevyhrála doma, ty zápasy jsou tam trochu jiné než ostatní. Je to hodně kontaktní a běhavé, padá tam málo gólů," upozornil Trpišovský.

Plzeň zvládla pondělní dohrávku v Opavě, kde zvítězila 2:1 a protáhla ligovou sérii bez porážky na 13 zápasů. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži naposledy nebodovali v září, kdy si právě z Jablonce odvezli jasnou porážku 0:3.

"My jsme tehdy měli takové složitější období, kdy se nám nedařilo výsledkově v Champions League ani v lize. Zápas v Jablonci byl takový vrchol, kdy jsme prohráli 3:0. Na podzim nás zválcovali, tak doufám, že jim to vrátíme," prohlásil trenér Viktorie Pavel Vrba.

Sparta při nedělním návratu reprezentačního kapitána Bořka Dočkala doma zdolala ostravský Baník 3:2, přestože závěrečnou půlhodinu dohrávala bez vyloučeného Lukáše Štetiny. Pro svěřence Zdeňka Ščasného to byla třetí výhra ze tří jarních kol. Další test Letenské čeká v Liberci, kde nevyhráli v posledních šesti ligových duelech od dubna 2012.

"Proti Ostravě jsme předvedli nejlepší výkon na jaře a chtěli bychom na něj navázat. V Liberci bude klíčové, abychom se dokázali vyrovnat obrovskému nasazení soupeře, což bych považoval za povinnost a samozřejmost," uvedl sparťanský kouč Ščasný.

Poslední Duklu v sobotu čeká na Julisce souboj s dvanáctou Olomoucí. Pražané z posledních šesti kol uhráli jen dvě remízy a ztrácejí bod na patnáctou Karvinou. Ta se v souboji dvou nejhorších ligových obran představí na hřišti třinácté Příbrami.

Osmá Mladá Boleslav by chtěla zlepšenou jarní formu potvrdit i na hřišti devátého Slovácka. Na lavičce domácích bude chybět bývalý trenér Středočechů Martin Svědík, který dostal disciplinární trest za nesportovní chování na Slavii, kde byl vykázán na tribunu.

Ve druhém nedělním zápase desáté Teplice přivítají souseda v tabulce Opavu. Severočeši doma se slezským nováčkem ještě nikdy v nejvyšší soutěži neprohráli.

Hlasy před víkendovými zápasy 23. kola první ligy:

--------

Viktoria Plzeň (2.) - FK Jablonec (5.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Víme, že Jablonec má pohárové ambice a tady určitě bude chtít bodovat, protože se chce udržet v první šestce. Čeká nás soupeř jako každý jiný. Soupeř, který má dobré mužstvo a dobrého trenéra. Určitě to bude zápas, který pro nás nebude jednoduchý. My jsme na podzim měli takové složitější období, kdy se nám nedařilo výsledkově v Champions League ani v lize. Zápas v Jablonci byl takový vrchol, kdy jsme prohráli 3:0. Na podzim nás zválcovali, tak doufám, že jim to vrátíme."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do Plzně jedeme s cílem, jako jedeme všude - chceme vyhrát, chceme bodovat. Je to náš druhý zápas venku v řadě a v Boleslavi se nám to nepovedlo. Plzeň je kvalitní tým, ale myslím si, že na naší straně je taky kvalita. Pokud zopakujeme výkon jako v Mladé Boleslavi, budu rád. Ale doufám, že ten nešťastný závěr, co nás potkal v Boleslavi, se nám teď vyhne a budeme šťastnější. Kádr se nám teď rozšířil, je dobře, že jsou všichni zdraví. Tomáš Hübschman je hodně zkušený hráč a Miloš Kratochvíl začal sezonu poměrně slušně v Olomouci, ale pak se zranil. Takže věřím tomu, že to už teď bude všechno držet."

1. FC Slovácko (9.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Důkladně jsme si rozebrali pondělní zápas na Slavii. Ale naší výhodou je, že liga má spád a nemusíme se v tom moc babrat. Jestli dojde k nějakým změnám v sestavě, o tom napoví i zdravotní stav, někteří hráči jsou lehce zranění či nemocní. Čeká nás velmi silný tým, který je ofenzivně laděn, na poslední chvíli byl vhodně doplněn. Vpředu hodně úřaduje střelec Komličenko, ale bylo by chybou, kdybychom se soustřeďovali jen na něj. Boleslav má velmi dobrý přechod do útoku, silné strany, takže naše obrana musí být precizní a bezchybná, abychom se doma zase mohli radovat z bodů."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Chceme pokračovat hrou, s jakou jsme uspěli ve třech vstupních zápasech do jarní sezony, a s výsledky, kterými si zlepšujeme postavení v ligové tabulce."

Michal Hubínek (záložník Mladé Boleslavi): "Slovácko je vždycky nepříjemný soupeř, hlavně, když hrají doma. Vždycky jsou důrazní, nepříjemní, agresivní. Jejich kádr je teď hodně kvalitní. Přišel tam i nový trenér, který zná některé kluky odsud. Myslím si, že to bude opravdu těžký zápas, minimálně stejně těžký jako s Jabloncem."

Dukla Praha (16.) - Sigma Olomouc (12.)

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Odčinit nepovedený výkon z Liberce je naše motivace. Olomouc se zjednodušeným přístupem k zápasům bodově zvedla a získala důležité sebevědomí. Slova nemají cenu, hra rozhodne a já klukům věřím."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Po dlouhé době jsme vyhráli dva zápasy po sobě a doufám, že pro sebevědomí a vnitřní klid hráčů, že jsme zvládli důležité zápasy proti Příbrami a Bohemce, by nám to mělo pomoci. Chceme na to navázat v dalším zápase proti Dukle a navléknout třetí korálek. Těch devět bodů se soupeři, kteří jsou kolem nás, bychom potřebovali uhrát. Rozdíly v tabulce jsou pořád minimální."

1. FK Příbram (13.) - MFK Karviná (15.)

Bohuslav Pilný (asistent trenéra Příbrami): "Vzhledem k postavení Karviné je ten zápas samozřejmě svým způsobem důležitý. Budeme se na něj chtít líp připravit, ale určitě to pro nás bude těžké utkání. My jsme Karvinou v určitých zápasech viděli, ale nechci moc odhalovat. Jejich mužstvo prošlo poměrně velkou obměnou a možná, že nás může něčím překvapit. Ale z toho, co jsme viděli, budeme věřit v sebe a naši hru."

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Budu se opakovat, česká liga nemá lehkých soupeřů a zápasů. Bude to těžký a náročný zápas. Příbram má bezpochyby kvalitu a sílu. My si potřebujeme do utkání přenést pozitivní věci z minulého domácího utkání a být dobře připravení. Věřím, že budeme zvyšovat kvalitu pozitivních aspektů z utkání proti Teplicím."

Slovan Liberec (6.) - Sparta Praha (3.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Sparta získala na jaře plný počet devíti bodů, takže nás čeká velmi těžký soupeř. Zdá se, že už trochu změnila klubovou politiku a snaží se více sázet na vlastní a české hráče. Teď se navíc vrátil do týmu Bořek Dočkal, který je velkou posilou. Je to osobnost, která může přinést do týmu takový potřebný klid a Sparta je s ním silnější. My ale hrajeme doma, kde se nám na jaře zatím dařilo. Takže si troufáme i na tak silného soupeře, jakým aktuální Sparta je. Se vší pokorou i zdravým sebevědomím si myslíme, že je v našich silách doma Spartu porazit. Do kádru se nám vrátil po trestu Karafiát, navíc jsme získali Sýkoru, takže jsme variabilnější. Věříme, že jsme vymysleli nejlepší možnou sestavu a taktiku a že s pomocí fanoušků udržíme vítězstvím šestou příčku v tabulce, na kterou jsme se po výhře nad Duklou dostali. Sparta navíc v Liberci už hodně dlouho nevyhrála, takže chceme tu sérii udržet."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Proti Ostravě jsme předvedli nejlepší výkon na jaře a chtěli bychom na něj navázat. V Liberci bude klíčové, abychom se dokázali vyrovnat obrovskému nasazení soupeře, což bych považoval za povinnost a samozřejmost. Liberec navíc k agresivitě, která je k němu typická, přidal i fotbalovost, takže musíme být dobří na balonu a vyrovnat se s jejich nasazením. Kdybychom byli pasivní, třeba jako Dukla v předchozím zápase, tak by to k dobrému výsledku nevedlo."

Bohemians Praha 1905 (14.) - Slavia Praha (1.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Jdeme v tuto chvíli na nejtěžšího možného soupeře. Samozřejmě jsme si vědomi jejich síly a máme zdravý respekt z jejich kvality."

David Bartek (záložník Bohemians): "Myslím, že každý viděl, že Slavia je teď ve velkém laufu, ve dvou zápasech dali osm gólů. Jsou teďka na vítězné vlně, ale myslím, že v naší lize se dá hrát s každým."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "S Bohemkou to bude, co se týče herního stylu, zase úplně jiné utkání než ta ostatní. Nevím přesně výsledky, ale Slavii se herně dlouhodobě na Bohemku moc nedaří. Pamatuji si zápas, který skončil 0:0 a nevystřelilo se na bránu. Prostředí na Bohemce je hodně specifické. I když Bohemka dlouho nevyhrála doma, ty zápasy jsou tam trochu jiné než ostatní. Je to hodně kontaktní a běhavé, padá tam málo gólů. Díky širšímu kádru máme možnost reagovat hráči, kteří se víc hodí na dané utkání. Doufám, že se to potvrdí."

FK Teplice (10.) - SFC Opava (11.)

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Zápas chceme zvládnout, protože Opava je hned pod námi. Navíc nás potom čekají dvě utkání, ve kterých bude hrozně těžké bodovat. Opava se na jaře prezentuje kompaktním a kvalitním výkonem. Všichni hráči hrají na pokraji možností a jeden všechny převyšuje. Je to Zavadil, který to režíruje. Ostatní jsou pracovití a co jsem viděl, tak Opava už delší dobu zahušťuje střed hřiště a bude velmi složité se do ní dostat."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Teplice se po změně trenérů a příchodu kouče Hejkala zvedly. Je to další tým z té střední části tabulky, který má rozhodně kvalitu. Má zkušené hráče i rychlostní typy jako například Hora. Ale domnívám se, že i my jsme proti Plzni naznačili svou sílu a možnosti. Určitě jsme schopni se poprat o body i v Teplicích."

Statistické údaje před zápasy 23. kola první ligy: -------- Viktoria Plzeň (2.) - FK Jablonec (5.) Výkop: sobota 2. března, 15:00. Rozhodčí: Marek - Kubr, Hock. Bilance: 41 17-10-14 54:50. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Hrošovský, Procházka - Kayamba, Hořava, Kovařík - Beauguel (Bakoš). Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Kubista - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Absence: Chorý (4 ŽK), Hejda, Kolář, Krmenčík (všichni zranění), Kopic (rekonvalescence), Beauguel (nejistý start) - Jankovič, Štepánek (oba zranění), Lischka (nemoc), Hübschman, Kratochvíl (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hovorka, Hübschman, Jovovič, Kubista, Lischka, Vatajelu (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (11) - Doležal (9). Zajímavosti: - Plzeň doma vyhrála 4 z posledních 5 ligových zápasů s Jabloncem a prohrála jediný z posledních 12 - Plzeň je v lize neporažena v posledních 13 utkáních od zářijové porážky právě v Jablonci (0:3) - Plzeň je nejlepším domácím týmem ligy s 31 body, doma v této sezoně z 11 utkání 10x vyhrála a remizovala - Plzeň má s 17 góly nejlepší obranu ligy - Jablonec vyhrál jediné z posledních 5 kol - Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Beauguel, který může nastoupit do 100. ligového utkání, skóroval v obou zápasech za Plzeň v nejvyšší soutěži - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Plzeň - dojde na souboj dvou bývalých trenérů reprezentace plzeňského Vrby a jabloneckého Rady - Fábry (Jablonec) slaví den před zápasem 22. narozeniny 1. FC Slovácko (9.) - FK Mladá Boleslav (8.) Výkop: sobota 2. března, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Dresler. Bilance: 25 5-6-14 21:42. Poslední zápas: 1:5. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Diviš. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Šušnjar, Fulnek - Hubínek, Takács - Přikryl, Tatajev, Ladra - Komličenko. Absence: Harba, Krejčí (oba nejistý start) - Matějovský (4 ŽK), Mareš (zranění). Disciplinární ohrožení: Havlík (3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Takács (3 ŽK). Nejlepší střelec: Daníček (5) - Komličenko (20). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo jediné z posledních 12 ligových utkání s Mladou Boleslaví - Mladá Boleslav prohrála jediný z posledních 5 venkovních zápasů na Slovácku - Slovácko minule prohrálo 0:4 na Slavii a v lize nebodovalo po předchozích 3 výhrách za sebou, navíc bez inkasované branky - Slovácko vyhrálo poslední 3 domácí ligové zápasy - Slovácko v ligové sezoně jako jediné ještě neremizovalo - Mladá Boleslav ve 3 jarních kolech neprohrála - trenér Slovácka Svědík vedl od konce prosince 2016 do června 2017 jako hlavní kouč Mladou Boleslav, v zápase ale nesmí na lavičku kvůli disciplinárnímu trestu - Juroška (Slovácko) slaví v den utkání 26. narozeniny - Přikryl (M. Boleslav) si může připsat 200. ligový start Dukla Praha (16.) - Sigma Olomouc (12.) Výkop: sobota 2. března, 15:00. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Pospíšil. Bilance: 13 3-4-6 13:14. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kozma, Raspopovič, Bezpalec - Miloševič, Krunert, Koval, González, Podaný - Tetour, Holenda. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Houska - Zahradníček, Plšek, Falta - Nešpor. Absence: Ostojič, Souček (oba 4 ŽK), Ďurica (zranění) - Pilař, Hála (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Miloševič, Podaný, Raspopovič (všichni 3 ŽK) - Plšek, Zahradníček, Dvořák, Sladký (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (4) - Nešpor (5). Zajímavosti: - Dukla prohrála poslední 3 ligové zápasy s Olomoucí - Olomouc vyhrála jen poslední z 6 ligových zápasů na Dukle - Dukla z posledních 6 kol uhrála jen 2 remízy a zvítězila v jediném z posledních 10 ligových zápasů - Dukla vyhrála jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Dukla má s 18 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy - Olomouc prohrála jediné z posledních 5 kol a poslední 2 vyhrála bez inkasovaného gólu - Olomouc prohrála jediné z posledních 5 venkovních ligových utkání - Sladký (Olomouc) slaví den před zápasem 27. narozeniny 1. FK Příbram (13.) - MFK Karviná (15.) Výkop: sobota 2. března, 15:00. Rozhodčí: Nenadál - Paták, Horák. Bilance: 3 1-0-2 5:8. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Kingue, Jablonský - Rezek, Matoušek, Mingazov - Květ. Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Rundič, Djordjevič - Bukata, Smrž - Ba Loua, Budínský, Galuška - Wágner. Absence: Boháč, Slepička (oba rekonvalescence), Fantiš, Soldát (oba nejistý start) - Dreksa, Puchel, Letič (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Antwi, Chaluš, Kodr, Nitrianský, Voltr (všichni 3 ŽK) - Letič (3 ŽK). Nejlepší střelci: Fantiš (5) - Wágner (7). Zajímavosti: - všechny 3 dosavadní vzájemné ligové zápasy vyhrál domácí tým a pokaždé nejméně o 2 branky - Příbram vyhrála jen 2 z posledních 12 ligových zápasů - Příbram prohrála 2 z posledních 3 kol bez vstřelené branky - Příbram doma získala 17 z celkových 23 bodů v ligové sezoně - Příbram má s 51 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, Karviná s 41 obdrženými brankami druhou nejhorší - Karviná z posledních 13 kol pouze jednou zvítězila a na výhru čeká 4 ligové zápasy - Karviná venku v lize 7x za sebou nevyhrála - Kouakou (Karviná) slaví den před utkáním 28. narozeniny - Wágner, který je na jaře zatím jediným karvinským střelcem, působil v Příbrami Slovan Liberec (6.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 2. března, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner. Bilance: 51 14-10-27 53:85. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Pešek - Nešický - Kozák. Sparta: Nita - Zahustel, Radakovič, Costa, Hanousek - Frýdek, Sáček - Hložek, Dočkal, Karlsson - Tetteh. Absence: Knejzlík (zranění) - Štetina (trest za ČK), Ben Chaim, Panák (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Breite (7 ŽK), Mara (3 ŽK) - Čivič, Panák, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (5) - Tetteh (10). Zajímavosti: - Sparta v lize s Libercem 6 zápasů po sobě neprohrála - Sparta v lize v Liberci od dubna 2012 6x za sebou nevyhrála, poslední 2 zápasy tam remizovala - Liberec prohrál jediné z posledních 4 kol - Liberec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů a v posledních 2 zvítězil bez inkasované branky - Liberec je se 7 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy spolu s Bohemians 1905 - Sparta vyhrála všechny 3 jarní ligové zápasy a v posledních 2 zvítězila 3:2 - Sparta prohrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Koscelník (Liberec) slaví v den utkání 24. narozeniny Bohemians Praha 1905 (14.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 3. března, 15:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 33 5-10-18 28:49. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Ljovin, Vacek, Záviška - Vaníček. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Stoch - Škoda. Absence: Hilál, Pokorný (oba dohoda klubů), Juliš (rekonvalescence), Švec, Šmíd (oba zranění) - Kúdela (4 ŽK), Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Ševčík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dostál, Hilál, Krch, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Král, Souček (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál (5) - Stoch (11). Zajímavosti: - Slavia neprohrála v lize s Bohemians 8x za sebou od porážky 0:2 v Ďolíčku v září 2014 - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 ligových zápasů na hřišti Bohemians - Bohemians díky minulé výhře 2:0 ve Zlíně zvítězili poprvé po 10 kolech a poprvé po 5 ligových zápasech skórovali - Bohemians od července doma v lize 10x za sebou nezvítězili a v posledních 3 zápasech tam ani neskórovali - Bohemians jsou doma nejhorším týmem ligy, získali tam jen 9 bodů - Bohemians jsou spolu s Libercem se 7 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - Slavia prohrála jediné z posledních 12 kol (10 výher) - Slavia v posledních 2 soutěžních zápasech dala 4 góly (v Genku a proti Slovácku) - Slavia je venku s 25 body nejlepší v lize, minule však na soupeřově hřišti v Plzni prohrála 0:2 - Slavia má s 54 góly nejlepší útok ligy - kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Bohemians FK Teplice (10.) - SFC Opava (11.) Výkop: neděle 3. března, 15:00. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Kožár. Bilance: 15 7-6-2 18:10. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Jeřábek, Krob - Hora, Kučera, Ljevakovič, Moulis - Žitný - Kuchta. Opava: Šrom - Hrabina, Svozil, Simerský, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola. Absence: Luts (zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Ljevakovič (7 ŽK), Hyčka, Kučera, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Šrom, Jursa (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Hora (6) - Smola (6). Zajímavosti: - Teplice v lize s Opavou prohrály jen 2 z 15 utkání (první a poslední) - Opava v Teplicích nevyhrála ani v jednom ze 7 ligových utkání a od července 1999 tam v posledních 3 duelech neskórovala - v posledních 5 vzájemných ligových zápasech neskóroval hostující tým - Teplice v posledních 4 ligových zápasech s Opavou daly jen jeden gól - Teplice na jaře ve 3 zápasech ještě nevyhrály a daly jediný gól - Opava ve 3 jarních kolech ještě nevyhrála - Opava venku 3 ligové zápasy po sobě neprohrála - trenér Opavy Kopecký v Teplicích hrával a dělal asistenta Tabulka: 1. Slavia 22 18 1 3 54:18 55 2. Plzeň 22 16 4 2 34:17 52 3. Sparta 22 12 5 5 37:20 41 4. Ostrava 22 11 5 6 30:20 38 5. Jablonec 22 11 4 7 42:22 37 6. Liberec 22 8 7 7 24:19 31 7. Zlín 22 9 3 10 27:28 30 8. Mladá Boleslav 22 8 5 9 40:37 29 9. Slovácko 22 9 0 13 24:35 27 10. Teplice 22 7 5 10 22:30 26 11. Opava 22 7 4 11 30:35 25 12. Olomouc 22 7 4 11 21:34 25 13. Příbram 22 6 5 11 27:51 23 14. Bohemians Praha 1905 22 5 7 10 20:29 22 15. Karviná 22 4 5 13 26:41 17 16. Dukla 22 4 4 14 18:40 16