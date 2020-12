Slavii proti Beer Ševě stačí k postupu ze skupiny EL bod

Praha - Fotbalisté Slavie si ve čtvrtečním utkání 5. kola základní skupiny C Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa mohou zajistit postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. K účasti mezi 32 nejlepšími celky jim stačí bod, naopak Hapoel musí v Edenu vyhrát, aby udržel naději. Čeští mistři, kteří vyhráli ve skupině třikrát za sebou, navíc budou chtít trápícímu se izraelskému celku vrátit říjnovou porážku 1:3. Duel má výkop v 21:00.

Pražané získali ve skupině devět bodů stejně jako Leverkusen, naopak Beer Ševa s Nice pouze tři. Slavia hraje skupinu Evropské ligy (dříve Pohár UEFA) pošesté v historii a z předchozích pěti případů postoupila jen dvakrát.

"Nejdůležitější teď bude nemyslet na to, že hrajeme o postup. S Beer Ševou se budeme muset soustředit jen na to konkrétní utkání. Musíme odčinit porážku, kterou jsme u nich utrpěli, vrátit jim to a vyhrát," řekl v nahrávce pro média slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který s Pražany v sezoně 2018/19 už jednou postoupil ze skupiny Evropské ligy a následně s nimi došel až do čtvrtfinále.

Hapoel načal skupinu výhrou nad Slavií, ale od té doby nezvítězil ani v jednom z osmi soutěžních zápasů včetně tří porážek v Evropské lize za sebou. "Myslím, že je to ideální zápas na to ten bod nebo tři získat a postup zpečetit," prohlásil slávistický defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

Slavia v Edenu od loňské listopadové porážky s Interem Milánem 1:3 v Lize mistrů neprohrála přes rok a 18 soutěžních utkání. Ve víkendové ligové generálce ale v Edenu překvapivě jen remizovala 1:1 s Brnem. "Stačí nám sice k postupu ze skupiny jen bod, ale do zápasu s Beer Ševou půjdeme s cílem vyhrát. Máme jim co vracet a doufám, že jim to vrátíme i s úroky," uvedl záložník Ondřej Lingr.

Slávisté, kteří do skupiny Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, dosud v této sezoně v pohárech vydělali 9,63 milionu eur (253,3 milionu korun). Pokud postoupí do jarní vyřazovací fáze, získají od UEFA 500 tisíc eur (13,2 milionu korun) plus prémii za konečné umístění ve skupině, která bude 500 tisíc, nebo milion eur. Další finance pak znamená uhrané vítězství či remíza.

Přestože ani po čtvrtečním zmírnění opatření proti šíření koronaviru a přechodu do třetího stupně protiepidemického systému nebudou smět v Česku na sportovní akce diváci, na utkání s Beer Ševou bude moci být na stadionu 600 negativně otestovaných lidí z řad partnerů klubu. Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka byl zápas zařazen do pilotního projektu ministerstva zdravotnictví.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Hapoel Beer Ševa: Výkop: čtvrtek 3. prosince, 21:00. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Szert (všichni Maď.) Bilance (klubová): ČR (Československo) - Izrael 19 12-3-4 32:16. 2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1, 2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1, 2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4, 2012/13 EL: Sparta Praha - Kirjat Šmona 3:1, 1:1, 2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0, 2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0, 2016/17 EL: Sparta Praha - Beer Ševa 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Plzeň - Beer Ševa 3:1, 2:0, 2017/18 EL: Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0, 2:0, 2020/21 EL: Beer Ševa - Plzeň 1:0, 2020/21 EL: Beer Ševa - Slavia Praha 3:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 126 49-32-45 164:148 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 178 64-47-67 208:218 Beer Ševa v Evropě: LM/PMEZ 16 9-3-4 27:24 PVP 4 1-1-2 3:15 EL/UEFA 39 10-9-20 29:68 Celkem 59 20-13-26 59:107 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš, Ševčík - Sima, Lingr, Olayinka - Kuchta. Beer Ševa: Levita - Dadya, Bareiro, Taha, Kabha, Goldberg - Sallalich, Meli, Keltjens, Yosefi - Shviro. Absence: Hovorka - Bitton, Levi, Vítor (všichni zranění), Josué (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ševčík - Bareiro, Dadya, Josué, Vítor (všichni 2 ŽK). Tabulka: 1. Slavia Praha 4 3 0 1 8:6 9 2. Leverkusen 4 3 0 1 14:6 9 3. Nice 4 1 0 3 6:12 3 4. Beer Ševa 4 1 0 3 6:10 3 Zajímavosti: - oba týmy se v evropských pohárech utkaly pouze v prvním vzájemném duelu ve skupině, který Beer Ševa vyhrála 3:1 - Slavia se předtím s izraelským soupeřem v pohárech potkala jen v sezoně 2017/18, kdy ve skupině Evropské ligy porazila Maccabi Tel Aviv doma 1:0 a venku 2:0 - Beer Ševa ve 4. předkole porazila Plzeň a v evropských pohárech vyhrála poslední 2 zápasy s českými celky, předtím jim ale ve všech 4 utkáních podlehla - Slavia v úvodu skupiny podlehla Beer Ševě 1:3, poté ale 3x za sebou vyhrála (1:0 s Leverkusenem, 3:2 s Nice a 3:1 v Nice) - Beer Ševa po úvodní výhře nad Slavií 3x za sebou ve skupině prohrála (0:1 v Nice, 2:4 s Leverkusenem a 1:4 v Leverkusenu) - Slavia hraje skupinu Evropské ligy nebo dřívějšího Poháru UEFA pošesté v historii, z předchozích 5 účastí postoupila jen 2x - Beer Ševa je ve skupině Evropské ligy potřetí v historii a dosud postoupila jednou - Slavia doma v soutěžních utkáních přes rok a 18x po sobě neprohrála - Slavia doma v evropských pohárech 2x za sebou vyhrála, předtím tam ale 4x po sobě nezvítězila - Slavia v nedělní generálce remizovala doma s nováčkem z Brna 1:1 a nenavázala na předchozích 5 soutěžních výher za sebou, Beer Ševa v pondělní generálce remizovala doma s Hapoelem Haifa 2:2 a v lize je až 11. - Beer Ševa od říjnové výhry nad Slavií v 8 soutěžních zápasech nezvítězila - asistent trenéra Slavie Köstl oslaví den po utkání 31. narozeniny - za Beer Ševu v minulosti hráli Češi Pergl a Pekhart - přestože do hledišť v Česku kvůli opatřením proti koronaviru diváci nesmí, bude moci být na stadionu 600 negativně otestovaných lidí z řad partnerů Slavie