Slavii před odvetou s Midtjyllandem čeká v 1. lize Slovácko

Praha - Fotbalisté Slavie, Plzně a Liberce se ve víkendovém pátém kole první ligy chtějí dobře naladit na rozhodující zápasy o postup do skupiny Ligy mistrů a Evropské ligy. Obhájci titulu v sobotu doma hrají se Slováckem, o den později Viktoria přivítá Brno a Slovan také v neděli v pražském Ďolíčku změří síly s dalším nováčkem Pardubicemi. Po zpřísnění opatření proti šíření koronaviru může utkání navštívit maximálně 2000 sedících diváků.

Není jisté, zda se vedoucí Sparta v neděli představí v Příbrami, kde čekají na výsledky koronavirových testů. Minulé utkání na Slovácku bylo odloženo kvůli 13 případům covidu-19 ve středočeském týmu.

Slavia v úterním úvodním duelu 4. předkola Ligy mistrů v Edenu remizovala 0:0 s Midtjyllandem a ve středu svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského čeká asi podobně náročná odveta v Dánsku. Vzhledem k tomu domácí nastoupí proti Slovácku v obměněném složení.

"Určitě nějaké změny v sestavě budou, ať už s ohledem na odvetu, která nás čeká, nebo také s přihlédnutím k únavě a zdravotnímu stavu. Věřím, že hráči budou mít velkou motivaci se ukázat," řekl Trpišovský.

Podle něj soupeři z Uherského Hradiště vyšel vstup do sezony herně i výsledkově a zápasy se silnými soupeři mu vyhovují. "V minulé sezoně vyhráli jak na Spartě, tak v Plzni, my jsme u nich prohráli 0:2. Hrají velice zodpovědně, všech 11 hráčů se zapojuje do defenzivy. Mají rychlé brejky a teď také velmi dobrého útočníka," dodal kouč druhého týmu tabulky.

Plzeň ve čtvrtečním duelu 3. předkola Evropské ligy doma porazila Sönderjyske 3:0 a za týden si o postup do skupiny zahraje v Izraeli s Beer Ševou. Západočeši se ale teď soustředí na Zbrojovku, kterou doma v nejvyšší soutěži porazili pětkrát za sebou.

"Nechci přeskakovat, určitě by to nebylo OK. Hrajeme doma velmi podstatný ligový zápas. Moje nastavení je takové, že se budu věnovat Brnu určitě na sto procent, aby hráči byli top připraveni. Musíme vyhrát," prohlásil plzeňský trenér Adrian Guľa, jenž také plánuje změny v sestavě.

Liberec si ze hřiště bukurešťského FCSB přivezl vítězství 2:0 a ve čtvrtek ho čeká APOEL Nikósie. "Určitě promícháme sestavu. Máme hráče, kteří momentálně nehrají a jsou natěšení. Pro žádného hráče není jednoduché sedět na lávce. Čeká nás velmi důležitý zápas play off Evropské ligy konečně na domácí půdě, na který se budeme chtít nachystat. Ale uděláme to tak, aby to bylo ku prospěchu týmu a zápas s Pardubicemi jsme zvládli," uvedl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Sparta chce v Příbrami potvrdit formu a vyhrát i páté ligové utkání v sezoně. "Soupeř je velmi nepříjemný, nesmíme vůbec nic podcenit a myslet, že vše půjde samo. Musíme jít do zápasu s pokorou a předvést stoprocentní týmový výkon," řekl Michal Šmarda, asistent sparťanského trenéra Václava Kotala.

Ostrava minule porazila Pardubice 3:0 a dočkala se první ligové výhry po 10 zápasech, v sobotu se Baník představí v Teplicích. Severočeši v posledních třech kolech prohráli.

Mladá Boleslav v pondělní dohrávce zdolala Jablonec 1:0 a k prvním třem bodům v ročníku by ráda přidala další v Karviné. Zlín rovněž v sobotu přivítá Olomouc, která vyhrála tři ze čtyř kol. Jablonec po dvou soutěžních porážkách za sebou v neděli hostí Opavu.

Dnešní předehrávka České Budějovice - Bohemians 1905 se neuskuteční kvůli výskytu koronaviru v jihočeském týmu. Jde o druhý odložený zápas v prvoligové sezoně.

Hlasy před víkendovými zápasy 5. kola první ligy:

--------

Fastav Zlín (v tabulce: 8.) - Sigma Olomouc (4.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Ze zápasu na Spartě si z herního hlediska můžeme vzít hodně pozitivního, ale musím zdůraznit, že v sobotu to bude úplně jiný duel. Na Letné tlačila Sparta nás a my jsme se bránili, teď budeme doma a měli bychom tvořit. Musíme si ale dát pozor na kombinační hru Sigmy, ta je přivedla v tomto ročníku už k devíti bodům. My jich máme šest a po sobotě bychom s Olomoucí chtěli bodově srovnat krok."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Na minulém zápase v Brně si nejvíce cením toho, že jsme získali tři body. Výkon nebyl tak dobrý, jak bych si představoval. S takovou bychom ve Zlíně neuspěli. I proto možná dojde k nějaké změně v sestavě. Zlín je velmi těžký soupeř, na Spartě podal dobrý výkon, měl tam trochu smůly. Má vepředu vysoké hráče, zejména Poznara, který sklepává míče. Musíme se na to dobře připravit."

FK Teplice (13.) - Baník Ostrava (9.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Příčinu toho, že se nám po dobrém úvodu nedaří, vidím jednoznačně v nezvládnutém zápase s Pardubicemi. Po výhře v Příbrami jsme byli hodně nahoře a kluci to asi měli postavené tak, že to na hřišti nováčka, který navíc hraje v azylu, půjde samo. Nezvládli jsme to a vše se otočilo proti nám. V tabulce pravdy jsme na nule. Musíme vyhrávat hlavně doma, abychom si tuto bilanci udrželi. To by pak znamenalo lepší polovinu tabulky a tam chceme být. Nechápu, proč nebyl Heidenreich za červenou kartu omilostněný, jestliže komise rozhodčích řekla, že to byla chyba videorozhodčího a hlavního. Spletli se dva rozhodčí, ale mladý kluk, který fauloval maximálně na žlutou za stavu 2:0 pro Slavii, musí zápas stát."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Nálada je pozitivní poté, co jsme zvládli utkání s Pardubicemi. Bylo to potřeba. Musíme jet se stejnou bojovou náladou do Teplic, protože na to musíme navázat a nesmí to být jen ojedinělý výkon a výsledek. Měli jsme i zátěžový herní trénink v týdnu a mělo to velmi dobré parametry. Je to o tom, abychom to dokázali přenést na hřiště do utkání a znovu potvrdit."

MFK Karviná (10.) - FK Mladá Boleslav (14.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Boleslav má dobrý tým, vynikající fotbalisty. V posledních dvou zápasech změnila rozestavení, hrála na tři obránce a myslím, že nemá důvod to měnit. V Plzni vycházela z dobré defenzivy a spoléhala na chytré kontry. Duel s Jabloncem zvládla vítězně za tři body. My však uděláme maximum, abychom zápas zvládli. Jednak jsme si před sezonou řekli, že z domácího prostředí uděláme nedobytnou tvrz, a za druhé bychom rádi ukončili proti Boleslavi nepříznivou sérii. V lize ji Karviná v domácím prostředí ještě neporazila."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Karviná hodně zajímavě posílila a je velmi ambiciózním týmem, přesto na její hřiště jedeme usilovat o bodový zisk. Po výhře nad Jabloncem se nám ulevilo a věřím, že to bude mít určitě pozitivní dopad na sebevědomí hráčů."

Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Určitě nějaké změny v sestavě budou, ať už s ohledem na odvetu (s Midtjyllandem), která nás čeká, nebo také s přihlédnutím k únavě a zdravotnímu stavu. Věřím, že hráči budou mít velkou motivaci se ukázat a předvést. Bude to složitý zápas. Slovácko vstoupilo do sezony dobře jak herně, tak bodově. Navíc je to tým, kterému takové zápasy se silnými soupeři vyhovují. V minulé sezoně vyhráli jak na Spartě, tak v Plzni, my jsme u nich prohráli 2:0. Hrají velice zodpovědně, všech 11 hráčů se zapojuje do defenzivy. Mají rychlé brejky a teď také velmi dobrého útočníka."

Josef Mucha (asistent trenéra Slovácka): "Minulé kolo jsme nehráli s Příbramí, což nám trochu narušilo plány. Dali jsme si sami mezi sebou modelové utkání, tak jsme snad z rytmu moc nevypadli. Utkání se Slavií se teď vklínilo mezi dva zápasy play off Ligy mistrů, což by mohla být malá výhoda pro nás. Ale Slavia má dost široký kádr, takže jistě postaví silné mužstvo. Jejich sestava se bude těžko odhadovat. My nebude hrát žádného zanďoura, musíme být aktivní, jinak cesta k nějakému bodu nepovede. Bude se hrát jen před hrstkou diváků, ale už jsme si na to zvykli."

Viktoria Plzeň (3.) - Zbrojovka Brno (18.)

Marián Zimen (asistent trenéra Plzně): "Naším cílem bylo postoupit v kvalifikaci Evropské ligy, což se nám podařilo. Atmosféra je výborná, pracovní, těšíme se na další zápas. Pro hráče je dobré, když to jde takhle v rychlém sledu. Myslím si, že na této úrovni není žádný zápas jednoduchý. To, že Brno je nováček, přijímáme jako fakt. Určitě budou ambiciózní, budou se chtít ukázat jako jednotlivci i jako tým. My se na ně musíme dobře připravit."

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Máme pořád spoustu zraněných, ale v týdnu jsme přivedli dva nové hráče a tak je situace přece jen veselejší. Sice máme jen jeden bod, ale herně jsme nijak nepropadli. Víme, že Plzeň je velkým favoritem, hraje doma, ale my tam rozhodně nejedeme zaparkovat autobus před vlastní šestnáctku. Hrát se dá s každým."

FK Pardubice (12.) - Slovan Liberec (5.)

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Sledovali jsme našeho příštího soupeře na videu jak z posledního ligového utkání, tak i ve čtvrtečním pohárovém souboji. V minulém kole viděl červenou kartu Jan Prosek a tak musíme hledat nové složení obrany. V každém případě musíme proti minulému kolu výrazně zvýšit aktivitu na hřišti a proti těžkému soupeři se pokusit o úspěch."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Určitě promícháme sestavu. Máme hráče, kteří momentálně nehrají a jsou nadržení. Pro žádného hráče není jednoduché sedět na lávce. Čeká nás velmi důležitý zápas play off Evropské ligy konečně na domácí půdě, na který se budeme chtít nachystat. Ale uděláme to tak, aby to bylo ku prospěchu týmu a zápas s Pardubicemi jsme zvládli."

FK Jablonec (7.) - SFC Opava (15.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Nepovedl se nám výsledkově zápas v Mladé Boleslavi, kde jsme prohráli 2:0, takže teď se budeme snažit to napravit. Čeká nás těžké utkání, protože Opava hrála dobře v Plzni a prohrála až v závěru, také uhrála remízu v Příbrami. Venku je Opava nepříjemná, mají tam šikovné hráče. To je umocněné Zavadilem, který řídí hru. Věřím tomu, že se hráči nabudí a v zápase zvítězíme. Jedeme pak na Spartu a chtěli bychom se udržet v tabulce v popředí."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Těžký zapas. Víme, že Jablonec dvakrát za sebou prohrál a bude se to snažit odčinit. Je to silné a kvalitní mužstvo. Mají i velmi silné útočníky, uzdravil se Doležal, silnou a zkušenou osu s Hübschmanem a Považancem, vysoké hráče na standardky. Ale pro nás se nic nemění, chceme se pokusit se o tři body. Nemůžeme se dívat, s kým hrajeme, potřebujeme body."

1. FK Příbram (17.) - Sparta Praha (2.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Je to další domácí zápas, a jelikož zatím máme jenom jeden bod, určitě si nemůžeme vybírat soupeře. Musíme respektovat, že Sparta hraje dobře, ale budeme se prát o další body do tabulky. Sestavu máme, jsme doplněni o kluky z béčka a uvidíme, jak dopadnou dnešní testy."

Michal Šmarda (asistent trenéra Sparty): "Nálada je výborná. Vrátili se nám i kluci, kteří měli covid-19, takže se nám to vrací do normálu. Jsme rádi a zodpovědně se připravujeme na dalšího soupeře. Nevíme podrobnosti, jak přesně covid-19 Příbram zasáhl. Myslím, že budou hrát jednoduchý fotbal s poctivou defenzivou a spoléhat na rychlé brejky plus standardní situace. Soupeř je velmi nepříjemný, nesmíme vůbec nic podcenit. Nesmíme si myslet, že vše půjde samo. Musíme jít do zápasu s pokorou a předvést stoprocentní týmový výkon."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 5. kola první ligy: -------- Fastav Zlín (8.) - Sigma Olomouc (4.) Výkop: sobota 26. září, 16:30. Rozhodčí: Adámková - Caletka, Flimmel - Berka (video). Bilance: 30 6-9-15 18:40. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Janetzký, Poznar, Dramé. Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Greššák - Zahradníček, Breite, Houska, González - Nešpor. Absence: Jawo (trest za ČK), Vraštil, Vyhnal (oba rekonvalescence) - Kerbr, Beneš, Štěrba, Daněk, Yunis (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Poznar, Dramé - Houska (všichni 2). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové zápasy vyhrál domácí tým (z toho 3x 1:0) - Zlín minule prohrál 1:3 na Spartě a nebodoval po předchozích 2 výhrách - poslední 3 ligové zápasy Zlína skončily 3:1 (2x výhra, jednou prohra) - Zlín 10 ligových zápasů po sobě neremizoval - Zlín prohrál jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Olomouc vyhrála 3 z dosavadních 4 kol a prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů - Olomouc vyhrála jen 2 z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Poznar (Zlín) slaví den po utkání 32. narozeniny - trenér Zlína Páník v minulosti působil v Olomouci - rozhodčí Adámková jako hlavní dosud řídila 8 ligových zápasů a udělila v nich 5 červených karet FK Teplice (13.) - Baník Ostrava (9.) Výkop: sobota 26. září, 16:30. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dohnálek - Rejžek (video). Bilance: 46 14-18-14 51:48. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Mareček, Vondrášek - Černý, Kučera, Trubač, Žitný, Vukadinovič - Mareš, Moulis. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Svozil, Fleišman - Jánoš, Tetour - De Azevedo, Kuzmanovič, Holzer - Zajíc. Absence: Heidenreich (trest za ČK), Nazarov, Řezníček, Shejbal, Kozák - Stronati (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Heidenreich, Nazarov, Mareš, Řezníček - Chvěja, De Azevedo, Potočný, Tijani, Zajíc (všichni 1). Zajímavosti: - Teplice vyhrály jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů, na druhou stranu prohrály jen 2 z posledních 13 duelů nejvyšší soutěže s Ostravou - Teplice doma v lize neporazily Ostravu 3x za sebou - Teplice v lize prohrály 3x za sebou - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů a pokaždé při tom daly 4 branky - Ostrava v minulém kole doma porazila Pardubice 3:0 a dočkala se první ligové výhry po 10 zápasech - Ostrava venku v lize nezvítězila 6x za sebou, v posledních 2 zápasech nejvyšší soutěže mimo svůj stadion nedala gól - Laštůvka (Ostrava) může odchytat 200. ligový zápas MFK Karviná (10.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: sobota 26. září, 16:30. Rozhodčí: Denev - Mojžíš, Bureš. Bilance: 8 2-4-2 11:11. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Bartošák - Mangabeira - Ostrák, Herc, Qose, Mikuš - Papadopulos. M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel, Túlio, Budínský, Mazáň - Fulnek, Drchal, D. Mašek. Absence: nikdo - Jiří Klíma (zranění), Matějovský, Pech (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Papadopulos - D. Mašek (oba 2). Zajímavosti: - Karviná v lize neporazila M. Boleslav 4x za sebou - Karviná doma v lize nad M. Boleslaví ve 4 zápasech nevyhrála (porážka a 3 remízy) - Karviná vyhrála jediný z posledních 13 ligových zápasů, bodovala ale ve 3 z dosavadních 4 kol nové sezony - Karviná doma v lize nezvítězila 6x za sebou (4 remízy a 2 porážky se Spartou) - M. Boleslav porazila v minulém kole Jablonec 2:0 a v lize zvítězila po 5 prohrách - M. Boleslav prohrála venku v lize 4x za sebou a vyhrála tam jediné z posledních 8 utkání - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Karvinou Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (6.) Výkop: sobota 26. září, 19:00. Rozhodčí: Franěk - Vitner, Ratajová - Ardeleanu (video). Bilance: 36 17-9-10 50:33. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Holeš, Kúdela, Karafiát, Provod - Takács, Traoré - Malinský, Stanciu, Lingr - Musa. Slovácko: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Cicilia. Absence: Coufal (nejistý start) - Jurečka, Tomič (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Tecl (3) - Cicilia, Daníček, Navrátil, Kohút, Kliment (1). Zajímavosti: - Slavia v posledním vzájemném duelu podlehla v Uherském Hradišti 0:2, předtím však v lize se Slováckem 9x za sebou neprohrála - Slavia doma v lize se Slováckem posledních 5 utkání neprohrála a 4x po sobě neinkasovala - Slavia v lize 16x za sebou neprohrála - Slavia doma v lize neprohrála posledních 35 zápasů - Slavia má s 15 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy a s 2 inkasovanými brankami spolu se Slováckem i nejlepší obranu - Slavia v úterý v úvodním zápase 4. předkola Ligy mistrů doma remizovala s Midtjyllandem 0:0, odvetu hraje ve středu - Slovácko ve 3 zápasech ligové sezony neprohrálo, minulé kolo nehrálo kvůli koronaviru v týmu Příbrami - Slovácko oba dosavadní venkovní zápasy v ligové sezoně vyhrálo - trenér Slavie Trpišovský si může připsat 100. výhru v české lize - trenér Slovácka Svědík odkoučuje 100. ligový zápas Viktoria Plzeň (3.) - Zbrojovka Brno (18.) Výkop: neděle 27. září, 15:30. Rozhodčí: Ginzel - Melichar, Poživil - Proske (video). Bilance: 40 21-8-11 64:51. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Ba Loua, Beauguel, Kopic (Kayamba). Brno: Floder - Štepanovský, Hlavica, Gajič, Moravec (Šumbera) - Čermák, Vaněk, Sedlák, Pachlopník - Přichystal, Růsek. Absence: Hybš (zranění), Alvir (nejistý start) - Kryštůfek, Kotula, Bariš (všichni zranění), Dreksa, Šural, Šustr, Moravec (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel (3) - Štepanovský (2). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Brno 5x za sebou a prohrála jediný z posledních 11 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži - Plzeň doma v lize vyhrála nad Brnem 4x po sobě a v posledních 2 duelech neinkasovala - Plzeň v nové sezoně vyhrála 3 z 4 kol, ale ve všech inkasovala - Plzeň doma v lize 9x za sebou vyhrála - Plzeň dnes odehraje domácí zápas 3. předkola Evropské ligy proti Sönderjyske - Brno ve 4 zápasech ligové sezony získalo jediný bod a na výhru v nejvyšší soutěži čeká 6 utkání - Brno vyhrálo jediný z posledních 8 venkovních ligových zápasů (z toho 6 porážek) - Brno má s 11 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy FK Pardubice (12.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: neděle 27. září, 15:30. Rozhodčí: Orel - Myška, Leška. Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Cadu, Hlavatý, Tischler, Ewerton - Petráň. Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Tijani, Mikula - Chaluš, Mara - Matoušek, Beran, Mosquera - Rabušic. Absence: Prosek (trest za ČK) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - Mosquera (3 ŽK). Nejlepší střelci: Tischler (2) - Mosquera (4). Zajímavosti: - oba týmy se v lize ještě neutkaly - Pardubice kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy v pražském Ďolíčku a ze 2 utkání tam získaly 4 body - Pardubice poslední 2 kola nevyhrály a ze 4 zápasů ligové sezoně zvítězily v jediném - Liberec 3 kola po sobě neprohrál - Liberec v posledním venkovním ligovém duelu vyhrál, ale předtím na hříštích soupeřů 5x za sebou nezvítězil - Liberec dnes hraje zápas 3. předkola Evropské ligy na půdě FCSB - Mikula si může připsat 150. ligový start, Hromada (oba Liberec) pak 50. FK Jablonec (7.) - SFC Opava (15.) Výkop: neděle 27. září, 15:30. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock - Petřík (video). Bilance: 20 9-3-8 28:25. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Ladra, Hübschman, Považanec, Zelený - Schranz, Čvančara. Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek, Texl, Zavadil, Holík, Helešic - Juřena, Dordič. Absence: Kratochvíl, Chramosta, R. Hrubý, Krob - Hnaníček, Rychlý (všichni zranění), Schaffartzik (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Mondek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Zelený, R. Hrubý, Chramosta, Schranz - Helešic, Mondek, Dedič (všichni 1). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál poslední 2 vzájemné ligové zápasy 2:1, předtím však soupeře neporazil 4x za sebou - Opava vyhrála jediný z 10 ligových zápasů v Jablonci - Jablonec minule prohrál v M. Boleslavi a nebodoval poprvé v ligové sezoně a po 4 zápasech nejvyšší soutěže - Jablonec doma v lize 5x za sebou neprohrál a 2x po sobě neinkasoval - Opava v posledních 2 kolech remizovala a v sezoně získala jen 2 body - Opava čeká na ligové vítězství 7 zápasů - Opava venku v lize od loňského července nezvítězila 18x po sobě 1. FK Příbram (17.) - Sparta Praha (2.) Výkop: neděle 27. září, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Lerch (video). Bilance: 42 2-16-24 28:73. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Příbram: Melichar - Nový, Tregler, Kingue, Cmiljanovič - Hájek, Soldát - Antwi, Pilík, Vávra - Rezek. Sparta: Heča - Plechatý, Čelůstka, Lischka - Ladislav Krejčí I, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Hanousek - Juliš, Hložek. Absence: Zorvan (rekonvalescence) - Štetina, Panák, Pulkrab (všichni zranění), Hancko (rekonvalescence), Vindheim (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Anwi, Rezek (oba 1) - Juliš (4). Zajímavosti: - Sparta v lize s Příbramí 14x za sebou neprohrála (z toho 11 výher) - Příbram v samostatné lize porazila Spartu ze 42 utkání jen 2x (doma pouze v dubnu 2005) - Příbram nehrála minulé kolo na Slovácku kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u 13 osob v týmu (z toho 9 hráčů), v pátek čekají Středočechy kontrolní testy - Příbram v sezoně získala z 3 kol jediný bod, na ligové vítězství čeká 5 zápasů - Příbram prohrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Příbram má s 2 góly spolu s Č. Budějovicemi nejhorší útok ligy - Sparta jako jediná vyhrála dosavadní 4 kola a neztratila ani bod - Sparta prohrála jediný z posledních 8 venkovních ligových duelů - Sparta má spolu se Slavií s 15 góly nejlepší útok ligy - příbramský asistent trenéra Horváth hrával za Spartu - Sáček (Sparta) si může připsat 100. ligový start Tabulka: 1. Sparta 4 4 0 0 15:4 12 2. Slavia 4 3 1 0 15:2 10 3. Plzeň 4 3 0 1 10:7 9 4. Olomouc 4 3 0 1 8:5 9 5. Liberec 4 2 1 1 7:3 7 6. Slovácko 3 2 1 0 5:2 7 7. Jablonec 4 2 1 1 4:3 7 8. Zlín 4 2 0 2 8:7 6 9. Ostrava 4 1 2 1 5:4 5 10. Karviná 4 1 2 1 5:7 5 11. Bohemians 1905 4 1 1 2 5:7 4 12. Pardubice 4 1 1 2 3:6 4 13. Teplice 4 1 0 3 5:10 3 14. Mladá Boleslav 4 1 0 3 4:9 3 15. Opava 4 0 2 2 3:6 2 16. České Budějovice 4 0 2 2 2:10 2 17. Příbram 3 0 1 2 2:7 1 18. Brno 4 0 1 3 4:11 1