Slavii před Barcelonou čeká Příbram, Plzeň doma vyzve Baník

Praha - Fotbalisté Slavie přivítají po reprezentační pauze ve 13. ligovém kole Příbram a chtějí si udržet šestibodový náskok v čele tabulky. Pro obhájce titulu bude zápas generálkou na středeční domácí duel Ligy mistrů s Barcelonou. Druhá Plzeň hostí čtvrtou Ostravou, sedmá Sparta se představí v Teplicích. Liberec v podještědském derby přivítá Jablonec, obnovená premiéra v roli hlavních koučů čeká po odvolání předchůdců na lavičkách Bohemians 1905 a Zlína trenéry Luďka Klusáčka a Jana Kameníka. Všech osm utkání se tentokrát odehraje o víkendu.

Slávisté v ligové sezoně ještě neprohráli a dostali jen dva góly. Brankář Ondřej Kolář v nejvyšší soutěži neinkasoval už 758 minut a 144 minut ho dělí od vyrovnání rekordu Petra Čecha. V Edenu červenobílí nenašli přemožitele ve 20 ligových zápasech po sobě.

"Náskok šesti bodů vůbec neřeším, je odehráno 12 z 35 kol. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Příbram je v tabulce čtrnáctá, poté co si z posledních pěti kol připsala jen bod, a je nejhorším týmem na hřištích soupeřů. Prohrála tam všech pět utkání ligové sezony a nevstřelila v nich ani gól.

Plzeň v minulém kole po pěti ligových výhrách za sebou prohrála v Mladé Boleslavi 1:2 a po zápase s Baníkem se příští neděli utká se Slavií. Ostrava v uplynulých dvou zápasech před vlastními diváky deklasovala Příbram (3:0) a Zlín (4:0), venku ale třikrát po sobě nebodovala.

"Čekají nás velice těžcí soupeři a zvládnout tohle domácí dvojutkání s Ostravou a Slavií pro nás bude hodně náročné. Je vidět obrovský pokrok ve vytváření kádru a kvality hráčů Baníku. Hrajeme doma, což je obrovsky zavazující," uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba.

Sparta po porážkách se Slavií a Plzní v posledním duelu zabrala a díky hattricku Libora Kozáka rozstřílela Karvinou 4:0. Nyní ji na Stínadlech čekají rozjeté Teplice, které šestkrát po sobě v lize neprohrály. Oba týmy nasbíraly 17 bodů.

"Teplice udělaly sérii několika vítězství, myslím, že jsou na dobré vlně. V posledních vzájemných utkáních bylo vidět, že Teplice na Spartu umí, vždy se na ni dokážou připravit. A mají kvalitu. Doufám, že už uděláme nějakou šňůru dobrých zápasů, už bychom to potřebovali," prohlásil asistent sparťanského kouče Michal Horňák.

Vedení Bohemians odvolalo Martina Haška, jehož nahradil Klusáček, který na jaře 2014 vybojoval s "Klokany" záchranu v nejvyšší soutěži. Pražané v lize čtyřikrát za sebou nevyhráli a z jedenácté příčky mají jen tříbodový náskok na poslední Opavu, s níž se v neděli utkají v Ďolíčku. Slezané v nejvyšší soutěži nezvítězili desetkrát po sobě a do konce podzimní části je z trenérské pozice povede sportovní manažer Alois Grussmann.

Ke změně trenéra sáhl i předposlední Zlín, který prohrál pět z posledních šesti kol. Nástupce Josefa Csaplára, sedmatřicetiletý Kameník, vedl "Ševce" už na konci minulého ročníku. Zlín přivítá třetí Mladou Boleslav, která doma vyhrála všech sedm ligových zápasů, venku ale z pěti duelů vytěžila jen bod.

Liberec v sobotu hostí v podještědském derby Jablonec. Desátý Slovan zvítězil v jediném z uplynulých pěti kol, zatímco čtvrtý Jablonec v jediném ze čtyř. "Každé derby má náboj. Na takový zápas není potřeba hráče moc motivovat. Mančafty se do derby nechají vtáhnout, je tam i nějaké hecování," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který trénoval i Liberec.

Osmá Olomouc vyzve doma třinácté České Budějovice. Sigma neprohrála šest kol za sebou, Dynamo se minule výhrou nad "Klokany" odpoutalo z posledního místa. Dvanáctá Karviná v neděli proti Slovácku zkusí v šestém domácím utkání ligové sezony poprvé zvítězit.

Hlasy před zápasy 13. kola první fotbalové ligy:

--------

Slovan Liberec (v tabulce 10.) - FK Jablonec (5.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Na derby se těšíme. Má to už určitou tradici, bude to 52. vzájemný zápas v lize. Čeká nás regionální a navíc velmi těžký soupeř s kvalitním trenérem. Jablonec má dlouhodobě dobře poskládané mužstvo, každý rok to i při těch prodejích dokážou velmi dobře doplnit. Jsou na tom dobře kondičně, mají rychlý přechod do útoku. Na druhou stranu je jejich bilance příznivější doma než venku. Budeme se snažit, abychom se k nim vítězstvím trochu přitáhli v tabulce. Potřebujeme teď body, abychom se dostali do horní poloviny tabulky."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Každé derby má svůj náboj. V Liberci jsem působil a znám tam spoustu lidí. Atmosféra a kulisa je lepší, když se hraje takový zápas. Na takový zápas není potřeba hráče moc motivovat. Mančafty se do derby nechají vtáhnout, je tam i nějaké hecování. Liberec asi zatím není spokojený se svým bodovým ziskem. Každoročně ale budí respekt, mají tituly, hráli Evropskou ligu. Čekám zajímavé utkání a dobrý fotbal. Bohužel Honza Matoušek má svalové problémy a na 100 procent nebude k dispozici. Byl to jeden z našich nejproduktivnějších hráčů, ale musíme se s tím vypořádat."

Fastav Zlín (15.) - FK Mladá Boleslav (3.)

Jan Kameník (trenér Zlína): "Jsem rád, že mě první zápas v roli hlavního trenéra čeká doma. Nám teď pomohla reprezentační přestávka k tomu, abychom s hráči mohli strávit větší čas pospolu a mohli se více věnovat věcem, které nás trápí. A to ať už do defenzivy, tak do ofenzivy. Nyní je trochu s předstihem hodnotit nějaký pokrok, hodnocení může přijít až s prvním ostrým mistrovským utkáním. Změny v sestavě určitě budou, ale nechám si je pro sebe. Mladá Boleslav venku tolik body nesbírá, ale prezentuje se jako velmi kvalitní tým se silnou ofenzivou, kterou bude potřeba eliminovat."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V reprezentační přestávce jsme pracovali na tom, abychom ke stoprocentní domácí bilanci přidali bodové zisky i venku. Kromě druhé půle na Slavii a v Jablonci, kde jsme paradoxně prohráli, jsme venku nepodali dobré výkony. Měli jsme 14 dní na to přemýšlet. Dovolím si říct, že 15 zápasů doma nevyhrajeme. To by byl rekord. Musíme začít bodovat ve venkovních utkáních a hlavně se musíme zlepšit v herní stránce, kde to nemá takovou šťávu jako doma. Věřím, že zlepšení prokážeme už ve Zlíně."

Sigma Olomouc (8.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Budějovicím chybějí body, ale rozhodně si nemyslím, že by měly hrát o záchranu. Především v útočné fázi jsou nebezpečné. Typologicky mají dobré hráče na brejky a do presinku. Je to mužstvo, které nechceme podcenit, musíme být ostražití. Máme za sebou dlouhou ligovou neporazitelnost, ale na druhou stranu jsme si přáli více bodů v tabulce. Ztrácíme je kvůli tomu, že nezvládáme konce utkání. Liga je v tuto chvíli velmi vyrovnaná a v zápasech často rozhodují poslední minuty. V tom se musíme zlepšit."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Olomouc je v domácím prostředí velice silná, hodně fotbalová. Nebezpečných hráčů dopředu je tam víc - Pilař, Plšek, Falta. To jsou fotbalisti, kteří mají v lize něco odkopáno. Olomouc týmově působí velice dobře, ale každý soupeř je k poražení. Věříme, že jsme schopni tam uspět. Připravovali jsme se na to, co by na Olomouc mohlo platit. Viděli jsme je se Slováckem a Opavou a tudy povede cesta, co tam hrálo třeba Slovácko. Věřím, že podáme dobrý výkon a nějaký bod si odvezeme. To by v naší situaci bylo velice cenné. Věřím, že navážeme na zápas s Bohemkou. I ty venkovní zápasy jsme nehráli úplně špatně, ale dojeli jsme na hloupé věci."

Slavia Praha (1.) - 1. FK Příbram (14.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Náskok šesti bodů vůbec neřeším, je odehráno teprve 12 z 35 kol. V minulé sezoně jsme vedli o šest bodů před koncem základní části a pak se hrálo prakticky do posledního kola o titul. Soutěž je hrozně dlouhá. Troufnu si říct, že to bude hlavně o nás, o našem výkonu a přístupu. Po reprezentační pauze je to vždy složitější, doufáme ale, že budeme v pohybu a vnutíme Příbrami svůj tlak. Soupeř je silný hlavně v domácím prostředí, kde má výsledky, venku je to často o prvním rychlém gólu, který inkasují. S tím se pak sympaticky snaží něco udělat, nakonec ale často dostávají hodně gólů. Zápas s Barcelonou musíme dostat z hlavy a navázat na výkony, které jsme v lize podávali před reprezentační pauzou. Nikdo se v naší lize neporazí sám, každý nám to chce znepříjemnit."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Osa týmu a to nejlepší, co máme, hrát nemůže, takže dostanou šanci jiní hráči. Náš další kádr je hodně mladý, takže nastoupíme na Slavii asi v nejmladší sestavě, která v lize nastoupila, protože tam bude hodně devatenáctiletých hráčů. Slavia je jasný favorit a uvidíme, v jaké sestavě na nás půjde, protože ve středu hraje s Barcelonou. Ale Slavia má tak velkou kvalitu, že je úplně jedno, kdo proti nám nastoupí. Musíme udělat maximum pro to, abychom tam byli úspěšní, a nedělat chyby. Bude to obrovsky těžké."

Viktoria Plzeň (2.) - Baník Ostrava (4.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Čekají nás velice těžcí soupeři a zvládnout tohle domácí dvojutkání s Ostravou a Slavií pro nás bude hodně náročné. S Baníkem je to trošku srdcová záležitost, protože jsem tam vyrůstal jako dorostenec, pak jsem tam dlouho pracoval s mládeží a dostal se i k A-mužstvu. Baník hodně sleduji, má zajímavě poskládané mužstvo. Příchodem nového majitele se mění a začíná mít i vyšší ambice než v minulosti, kdy na tom byl hodně složitě. Je vidět obrovský pokrok ve vytváření kádru a kvality hráčů. Hrajeme doma, což je obrovsky zavazující. Máme vysoké ambice, chceme přezimovat hodně vysoko a získat co nejvíce bodů."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Plzeň je výborný tým. Pojedeme bojovat o každý míč a metr, a když do toho přidáme i trochu hernosti, která se nám lepší, věřím, že budeme konkurenceschopní. Plzeň chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. Musíme využít situace, které budeme mít, to je cesta k úspěchu."

MFK Karviná (12.) - 1. FC Slovácko (6.)

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Ten zápas má pro nás obrovskou důležitost. Doma jsme ještě nevyhráli, což nepamatuju. Naopak doma jsme byli vždy velmi silní a teď je to opačně. Před vlastními fanoušky nehrajeme špatně, ale bohužel nedáváme góly. To je problém. Věřím, že nás fanoušci nenechají ve štychu, přijdou a my neúspěšnou sérii v domácím prostředí zlomíme. Doufám, že se dobře připravíme a v neděli duel se Slováckem zvládneme za tři body. Moc je potřebujeme."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "V reprezentační přestávce byl čas nejen na regeneraci, ale i na doléčení a kvalitní trénink. V posledním kole před pauzou jsme doma porazili Liberec, což nám dodalo klid. V Karviné nás nečeká nic snadného. Domácí až na výjimku na Spartě málo inkasují, je to celkově nepříjemný soupeř, s pevnou defenzivou, hodně běhavý, se snahou o brejky. Rádi bychom se vraceli domů s nějakým bodem."

Bohemians Praha 1905 (11.) - SFC Opava (16.)

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Primární cíl je zcela jasný a to je záchrana. Mluvit ve 13. kole o klíčovém zápase je trochu nadnesené. Samozřejmě vnímám důležitost zápasu, protože je to soupeř ze spodku tabulky. I vzhledem k dalšímu losu bychom rádi slavili na konci zápasu tři body."

Josef Dvorník (asistent trenéra Opavy): "Bohemka v přestávce udělala změnu na trenérském postu, nepředpokládáme ale, že by měly nastat nějaké výrazné změny. Soustředit se stejně musíme především sami na vlastní výkon a pokračovat ve zlepšených prvcích, které se objevovaly v naší hře v posledních zápasech. Věřím mužstvu, že má na to předvést proti Bohemce kvalitní výkon a být úspěšné. Během přestávky jsme tvrdě pracovali na zlepšení a doufám, že se to projeví ve hře."

FK Teplice (9.) - Sparta Praha (7.)

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "I když je teď Sparta na tom tak, jak je, že má stejně bodů jako my, pořád má top hráče. Ke Spartě mám obrovský respekt a to nejen proto, že jsem tam působil. Ve středu pole má velkou variabilitu a kreativitu a také má vysoké útočníky. Vím, že nás čeká strašně těžké utkání. Chceme na Spartu vyrukovat s poctivostí, zarputilostí, bojovností, chceme udělat na její stopery obrovský tlak."

Michal Horňák (asistent trenéra Sparty): "Teplice se po počátečních rozpacích z výkonů a hlavně výsledků zvedly. Udělaly sérii několika vítězství, myslím, že jsou na dobré vlně. V posledních vzájemných utkáních bylo vidět, že Teplice na Spartu umí, vždy se na ni dokážou připravit. A mají kvalitu. Doufám, že už uděláme nějakou šňůru dobrých zápasů, už bychom to potřebovali. Ale nemůžeme podcenit žádného soupeře. Na začátku sezony jsme měli, řekněme, také papírově slabší soupeře a nějak se nám to nevyvedlo. Teď musíme každý zápas 90 minut odmakat a odvézt si tři body."

Statistické údaje před zápasy 13. ligového kola: -------- Slovan Liberec (10.) - FK Jablonec (5.) Výkop: sobota 19. října, 14:30. Rozhodčí: Pechanec - Koval, Váňa. Bilance: 51 24-14-13 69:45. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš - Oscar, Breite - Malinský, Baluta, Potočný - Kuchta. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal. Absence: Musa (4 ŽK) - Acosta, Matoušek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hübschman (3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Matoušek (oba 5). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 7 ligových zápasů s Libercem a poslední 4 neprohrál - Jablonec v posledních 4 ligových zápasech s Libercem neinkasoval - ve 3 vzájemných zápasech minulé ligové sezony padl jediný gól (2 remízy 0:0, výhra Jablonce 1:0) - Liberec prohrál jediný z 25 domácích ligových zápasů s Jabloncem - Liberec vyhrál jediné z posledních 5 kol - Liberec doma v lize 3x za sebou neprohrál - Jablonec vyhrál jediné z posledních 4 kol - Jablonec venku získal jen 4 z celkových 20 bodů - trenér Jablonce Rada vedl v minulosti Liberec, asistent trenéra Liberce Medynský zase hrával za Jablonec Fastav Zlín (15.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: sobota 19. října, 16:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. Bilance: 20 6-2-12 19:37. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Azackij, Bartošák - Fantiš, Podio, Folprecht, Jiráček, Čanturišvili - Poznar. M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Bucha, Hubínek, Matějovský, Budínský - Mešanovič, Komličenko. Absence: Wágner, Mašek (oba dohoda klubů), Vraštil (zranění), Hlinka, Janetzký (oba nejistý start) - Wiesner (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Jiráček - Bucha, Matějovský, Mešanovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Komličenko (8). Zajímavosti: - poslední 4 vzájemné ligové duely vyhrál domácí tým a pokaždé dal 3 góly - posledních 18 vzájemných ligových zápasů neskončilo remízou - M. Boleslav v minulé sezoně vyřadila Zlín ve finále skupiny o Evropu - Zlín v posledních 6 kolech nevyhrál a získal jediný bod - Zlín po odvolání trenéra Csaplára poprvé v sezoně povede kouč Kameník, který už u týmu jako hlavní trenér působil v květnové nadstavbě s bilancí 2 výher a 2 porážek - Zlín prohrál poslední 3 domácí ligové zápasy - M. Boleslav posledních 5 kol střídá domácí výhru a venkovní porážku - M. Boleslav získala z 5 venkovních utkání ligové sezony jediný z celkových 22 bodů - M. Boleslav má se Slavií s 25 brankami nejlepší útok v lize - Komličenko (M. Boleslav) je s 8 brankami nejlepším střelcem ligové sezony a trefil se ve 3 z posledních 4 vzájemných utkání Sigma Olomouc (8.) - Dynamo České Budějovice (13.) Výkop: sobota 19. října, 16:30. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Hock. Bilance: 34 13-10-11 42:37. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Reichl - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Plšek, González, Texl - Yunis. Č. Budějovice: Křížek - Čolič, Sivok, Havel, Novák - Čavoš, Kladrubský - Brandner, Schranz, Mršič - Ledecký. Absence: Nešpor (zranění), Falta, Pilař, Hála, Sladký (všichni nejistý start) - Javorek (4 ŽK), Rabušic, Havelka, Polom (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Houska, Jemelka (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Plšek (6) - Brandner, Ledecký (oba 3). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 4 ligových zápasů s Olomoucí - Olomouc neprohrála ani jeden ze 17 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Olomouc poslední 3 kola remizovala a posledních 6 ligových zápasů neprohrála - Olomouc doma v lize 10x za sebou neprohrála - Č. Budějovice minule porazily Bohemians a bodovaly po 3 porážkách za sebou - Č. Budějovice venku v lize prohrály 4x za sebou - Č. Budějovice mají se 24 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy Slavia Praha (1.) - 1. FK Příbram (14.) Výkop: sobota 19. října, 19:00. Rozhodčí: Rejžek - Kubr, Pečenka - Franěk (video). Bilance: 40 24-9-7 74:33. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Zelený - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Milan Škoda. Příbram: Boháč - Nový, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Zeman, Dramé, Kingue, Voltr - Polidar - Michal Škoda. Absence: Bořil (4 ŽK), Takács, Traoré (oba zranění), Hovorka (nejistý start) - Rezek, Soldát, Tregler (všichni 4 ŽK), Alvir (dohoda klubů), Květ (zranění). Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Milan Škoda - Šimek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hušbauer, Olayinka (oba 4) - Michal Škoda (5). Zajímavosti: - Slavia vyhrála posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Slavia doma ve 20 ligových zápasech s Příbramí ještě neprohrála a posledních 10 duelů vyhrála - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála, v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost už 18 utkání - Slavia doma v lize 20x za sebou neprohrála a posledních 9 zápasů tam vyhrála - Slavia v posledních 4 kolech neinkasovala a se 2 obdrženými góly má nejlepší obranu ligy, s 25 brankami má zároveň spolu s M. Boleslaví i nejlepší útok - Slavia hraje příští týden 3. kolo skupiny Ligy mistrů s Barcelonou - Příbram minulou domácí remízou 0:0 s Olomoucí utnula sérii porážek trvající 4 kola - Příbram v lize nedala gól ve 4 zápasech po sobě a celkem 416 minut - Příbram v ligové sezoně jako jediná venku nezískala ani bod, v 5 utkáních tam má skóre 0:15 - brankář Kolář (Slavia) v lize neinkasoval už 758 minut, k vyrovnání rekordu P. Čecha mu chybí 144 minut - může dojít na souboj bratrů Škodových mezi Milanem (Slavia) a Michalem (Příbram) Viktoria Plzeň (2.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: neděle 20. října, 15:30. Rozhodčí: Marek - Podaný, Kotalík - Adam (video). Bilance: 43 18-11-14 57:49. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič - Diop, Smola. Absence: Čermák (rekonvalescence) - Jánoš, De Azevedo, Baroš, Celba (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Chorý, Kalvach, Krmenčík - Smola, Fillo, Procházka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kopic, Krmenčík (oba 5) - Diop, Kuzmanovič, Smola (všichni 3). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Ostravou 18x za sebou od srpna 2009 - Plzeň doma v lize s Ostravou 10x za sebou neprohrála, z posledních 6 vzájemných zápasů tam 5x vyhrála a inkasovala jen 2 góly - Plzeň v minulém kole prohrála v M. Boleslavi 1:2 a nebodovala po sérii 5 ligových výher - Plzeň prohrála jediný z posledních 28 domácích ligových zápasů - Ostrava vyhrála 3 z posledních 4 kol - Ostrava už 8 kol vyhrává doma a prohrává venku - Ostrava venku získala jen 6 z celkových 21 bodů a poslední 3 duely tam prohrála - Ostrava jako jediná v ligové sezoně neremizovala, nerozhodně nehrála už 13 zápasů nejvyšší soutěže po sobě od posledního duelu v Plzni (1:1) - kouč Plzně Vrba v minulosti trénoval Ostravu - Krmenčík (Plzeň) čeká na 50. gól v nejvyšší soutěži - Diop (Ostrava) si může připsat 100. ligový start MFK Karviná (12.) - 1. FC Slovácko (6.) Výkop: neděle 20. října, 15:30. Rozhodčí: Klíma - Blažej, Melichar. Bilance: 7 1-3-3 3:7. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr, Smrž, Hanousek, Bukata, Ba Loua - Petkov. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, O. Šašinka, Navrátil - Zajíc. Absence: Petráň (trest za ČK), Guba (zranění), Vukadinovič, J. Šašinka, Janečka (všichni nejistý start) - Franič (zranění), Juroška, Dvořák (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hanousek, Petráň - Daníček, Kadlec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň (3) - O. Šašinka (4). Zajímavosti: - Karviná v lize ze 7 vzájemných utkání jen jednou zvítězila a poslední 2 prohrála 0:2 - Karviná minule prohrála na Spartě 0:4 a nebodovala po 5 kolech - Karviná doma získala jen 3 z celkových 11 bodů a na vlastním hřišti je nejhorší v lize - Karviná doma v 5 zápasech ligové sezony jako jediná v soutěži ještě nevyhrála - Slovácko minule porazilo Liberec a zvítězilo po 5 kolech - Slovácko prohrálo jediné z posledních 5 kol - Slovácko venku v lize 3x za sebou nevyhrálo, předtím ale zvítězilo v Plzni i na Spartě 2:0 - v Karviné hostuje Jakub Šašinka, za Slovácko hraje jeho bratr Ondřej Šašinka Bohemians Praha 1905 (11.) - SFC Opava (16.) Výkop: neděle 20. října, 15:30. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 9 4-3-2 7:7. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Havel, Hůlka, Pokorný, Bartek - Záviška, Jindřišek, Rada, Vodháněl - Keita, Vaníček. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Manzia, Šulc, Zapalač - Dedič. Absence: Ugwu (4 ŽK), Ljovin, Vacek (oba zranění), Dostál (rekonvalescence) - Mondek (4 ŽK), Knejzlík, Opoku, Juřena, Rychlý (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Vodháněl - Hrabina, Jursa, Šulc, Dedič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartek, Havel, Hronek, Keita, Podaný, Vacek, Vodháněl (všichni 2) - Dedič (3). Zajímavosti: - Bohemians prohráli první 2 ligové zápasy s Opavou, od té doby ale se Slezany v nejvyšší soutěži 7x za sebou bodovali - Opava minule remizovala v nadstavbě s Bohemians venku 1:1 a dala jim v lize gól po 6 zápasech - v posledních 7 vzájemných ligových zápasech padly maximálně 2 branky - Opava v lize nevyhrála na půdě Bohemians 4x za sebou od vítězství 2:1 v roce 1996, ke kterému přispěl gólem současný sportovní manažer a trenér Grussmann, jenž povede Slezany až do zimy - Bohemians poprvé od roku 2014 povede trenér Klusáček, který nahradil odvolaného Haška - Bohemians v posledních 4 kolech nezvítězili a v posledních 2 prohráli - Bohemians doma v ligové sezoně v 5 zápasech neprohráli a v Ďolíčku získali 11 z celkových 12 bodů - Opava 10 ligových utkání po sobě nevyhrála - Opava má se 7 góly nejhorší útok ligy - Bartek (Bohemians) si může připsat 250. start v lize FK Teplice (9.) - Sparta Praha (7.) Výkop: neděle 20. října, 18:00. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Caletka - Ardeleanu (video). Bilance: 46 9-15-22 41:65. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Trubač, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Sparta: Heča - Sáček, Hancko, Lischka, Frýdek - Graiciar, Trávník, Kanga, Hašek, Hložek - Kozák. Absence: P. Mareš (trest za ČK), Ljevakovič, Jeřábek, Nazarov (všichni zranění), Žitný, Moulis, J. Mareš, Řezníček (všichni nejistý start) - Dočkal, Drchal, Kadlec, Krejčí, Panák, Pulkrab, Zahustel, Costa (všichni zranění), Mandjeck (nejistý start). Disciplinární ohrožení: P. Mareš, Shejbal - Hašek, Kanga, Plavšič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Kanga (7). Zajímavosti: - Teplice vyhrály poslední vzájemný ligový zápas vloni v prosinci na Spartě, předtím ale 9x za sebou nezvítězily - Sparta v lize v Teplicích od května 2014 5x za sebou neprohrála (z toho 4 remízy) - Teplice 6 kol po sobě neprohrály, poslední 2 ligové duely vyhrály a neinkasovaly v nich - Teplice doma v lize 4x za sebou neprohrály a v posledních 3 zápasech neinkasovaly - Sparta vyhrála jen 5 z 12 kol - Sparta vyhrála jediný z posledních 7 venkovních ligových zápasů a 3 z posledních 4 prohrála - Sparta venku získala jen 4 z celkových 17 bodů - trenér Hejkal přišel do Teplic před rokem právě ze Sparty, kde působil jako asistent a skaut - J. Mareš (Teplice) dal v posledních 4 ligových zápasech 5 gólů - Shejbal (Teplice) a Plavšič (Sparta) si mohou připsat 50. ligový start Tabulka: 1. Slavia 12 10 2 0 25:2 32 2. Plzeň 12 8 2 2 23:12 26 3. Mladá Boleslav 12 7 1 4 25:16 22 4. Ostrava 12 7 0 5 22:13 21 5. Jablonec 12 6 2 4 20:17 20 6. Slovácko 12 5 3 4 14:19 18 7. Sparta 12 5 2 5 22:18 17 8. Olomouc 12 4 5 3 17:15 17 9. Teplice 12 4 5 3 10:12 17 10. Liberec 12 4 2 6 16:17 14 11. Bohemians 12 3 3 6 16:22 12 12. Karviná 12 2 5 5 11:14 11 13. České Budějovice 12 3 2 7 15:24 11 14. Příbram 12 3 2 7 11:22 11 15. Zlín 12 3 1 8 9:19 10 16. Opava 12 2 3 7 7:21 9