Slavii posílil Hronek z Bohemians, opačným směrem jde Matoušek

Praha - První zimní posilou fotbalové Slavie Praha je záložník Petr Hronek, jenž do vršovického klubu přestoupil ze sousedních Bohemians 1905 a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2025. Opačným směrem jde na hostování jiný středopolař Jan Matoušek, jenž ze Slavie od roku 2020 hostoval v Liberci. Oba pražské kluby o transakci informovaly na svých webech.

Devětadvacetiletý Hronek patřil k oporám Bohemians, kde hrál od roku 2019. V aktuálním ročníku vstřelil dva góly a připsal si tři asistence. V nejvyšší soutěži debutoval v roce 2013 v dresu Jablonce, první ligu si zahrál také za Příbram, Jihlavu a Zlín. Na kontě má 180 utkání a 31 branek.

"Petr je skvěle fyzicky vybavený a připravený hráč, který pracuje na velkém prostoru. Je neskutečně platný v presinku, nešetří krokem, je hodně soubojový, nevadí mu fyzická hra. Má i určité X faktory, jako jsou jeho vynikající dlouhé auty nebo doplnění pokutového území, kde má výbornou útočnou hlavu," uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Díky tomu, že mu v létě končila smlouva, to bylo výhodné i z ekonomického hlediska," dodal.

Hronek uvedl, že ho zájem úřadujícího vicemistra příjemně překvapil. "Cítím velkou radost. Je mi 29 let a musím říct, že jsem asi úplně nečekal, že o mě bude mít takový klub zájem. O to víc si toho cením, o to jsem šťastnější," řekl po podpisu tříletého kontraktu.

Součástí dohody pražských klubů je přesun čtyřiadvacetiletého Matouška do Ďolíčku. Někdejší talent, jehož kariéru zbrzdily zdravotní problémy, je hráčem Slavie od roku 2018. Za Pražany však odehrál jen sedm zápasů a zbytek času strávil na hostováních v Příbrami, Jablonci a Liberci. Do Bohemians jde na půlroční hostování, a protože mu na Slavii v červnu vyprší čtyřletá smlouva, podepsal u Botiče novou do konce roku 2025.

"Bohemka je můj oblíbený klub, ale paradoxně proto, že se mi proti ní vždycky dařilo a dával jsem góly. Věřím, že na to navážu a budu je střílet i teď v jejím dresu,“ uvedl Matoušek. Na kontě má v první lize 105 utkání a 19 gólů, přičemž nejvíce - pět - vstřelil svému novému klubu.