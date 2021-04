Slavii po vyřazení v EL čeká Liberec, hrají se dva šlágry o poháry

Praha - Ve třech z osmi víkendových zápasů 27. kola fotbalové ligy se mezi sebou utká první šestice týmů bojujících o účast v evropských pohárech. Vedoucí Slavia se po čtvrtečním vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem představí v Liberci, kde může udělat další krok k zisku třetího titulu za sebou. Zároveň bude usilovat o prodloužení rekordní série bez porážky v nejvyšší soutěži na 39 zápasů. Třetí Sparta po dvou ligových prohrách za sebou vyzve čtvrté Slovácko, druhý tým tabulky Jablonec nastoupí v Plzni.

Slavia utrpěla v domácí čtvrteční odvetě od Arsenalu debakl 0:4 a prohrála po 23 soutěžních zápasech. Proti Slovanu se Pražanům daří, v posledních osmi utkáních v lize mu nepodlehli. Červenobílí po nedělním vítězství nad Spartou aktuálně vedou tabulku o 16 bodů před Jabloncem.

"Mít na dosah třetí titul za sebou je krásná meta a jsem rád, že jsme pro to udělali v derby strašně důležitý krok. Ale rozhodnuto ještě není. Pořád zbývá osm kol do konce, ve hře je ještě 24 bodů. Je covidová doba, navíc když vidím, v jakém stavu někteří hráči po Arsenalu jsou, je mi jasné, že musíme být koncentrovaní dál," řekl trenér Jindřich Trpišovský, který se svými asistenty přišel do Slavie právě z Liberce.

Sparta pod vedením kouče Pavla Vrby v úvodních osmi soutěžních zápasech nenašla přemožitele. Poté však podlehla na Slavii 0:2 a ve středeční dohrávce prohrála v Jablonci 0:1. Letenští klesli na třetí místo, na Jablonec ale ztrácejí jen bod a mají duel k dobru. Slovácko je bod za Spartou. "Teď je to první složitější situace. Mužstva okolo nás získávají body a Jablonec nás přeskočil. Z tohoto pohledu to není dobré. Se Slováckem tak potřebujeme uspět," konstatoval Vrba.

Tým z Uherského Hradiště nestačil v úterní dohrávce na Pardubice a prohrál 1:3. "Zápas jsme si důkladně rozebrali. Naše chyby byly evidentní. Naší výhodou je, že zápasy jdou rychle za sebou a od středy už myslíme na Spartu. I Spartě jde o hodně, takže to bude velmi náročné utkání," uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

Plzeň sedm kol po sobě neprohrála a poskočila na páté místo. Viktoria v posledních šesti domácích ligových utkáních s Jabloncem zvítězila. "Těšíme se na výzvu a zápas, který nám může ukázat, jak jsme silní. Jablonec má svou kvalitu a každý rok ji potvrzuje. Stejně jako my bojuje o své cíle v Evropě, očekávám zajímavou bitvu," prohlásil asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Severočeši neprohráli šest kol po sobě. "Vítězství se Spartou jsme si vychutnali a vážíme si ho. Spartu neporážíte každý týden. Dva dny na přípravu do dalšího zápasu není moc, hrajeme už v sobotu navečer. Museli jsme dát opět do kupy kádr, zregenerovali jsme a jdeme na to," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který v Plzni v minulosti působil.

Poslední Příbram a předposlední Opava budou hrát ve venkovních zápasech o oživení šancí na záchranu. Příbram se představí ve Zlíně a bude usilovat o ukončení čekání na ligové vítězství, které trvá už 15 kol. Na záchranu ztrácí celek od Litavky devět bodů. Trenér Zlína Bohumil Páník odkoučuje 200. utkání v nejvyšší soutěži.

Opava má o bod více než Příbram, na patnácté Teplice, které jsou na prvním nesestupovém místě, ale ztrácí už osm bodů. Slezané nastoupí v záchranářském duelu v Mladé Boleslavi. Středočeši tři kola po sobě bodovali a v případě výhry se mohou ze 14. místa o něco vzdálit sestupovým příčkám.

Souboj nováčků soutěže bude k vidění v Brně, kde se představí Pardubice. Zatímco Zbrojovka má po minulé výhře v Českých Budějovicích na první sestupové pozici tříbodové manko na patnácté Teplice, Pardubice jsou překvapivě sedmé.

Teplice z posledních čtyř kol získaly jediný bod a pouze tři body je dělí od pásma sestupu. Severočeši nastoupí v Olomouci, kterou v posledních 10 vzájemných ligových zápasech neporazili.

Dvanáctá Karviná v obou ligových duelech po návratu trenéra Jozefa Webera bodovala, naposledy remizovala s plzeňským vicemistrem 1:1. Tentokrát hostí trápící se České Budějovice. Dynamo osm kol po sobě nezvítězilo a prohrálo čtyři z posledních pěti zápasů nejvyšší soutěže.

Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru se stále hraje bez fanoušků.