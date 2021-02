Slavii po vyřazení Leicesteru čeká v lize rozjeté Slovácko

Praha - Sedmi zápasy pokračuje o víkendu 21. kolo první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia se po čtvrtečním postupu přes Leicester do osmifinále Evropské ligy představí v nedělním šlágru na hřišti Slovácka a bude hájit pozici jediného dosud neporaženého týmu v této sezoně nejvyšší soutěže. Celek z Uherského Hradiště ale nenašel přemožitele už devět kol, osm z nich vyhrál a v tabulce je překvapivě třetí. Čtvrtý Jablonec nastoupí na hřišti poslední Opavy, šestá Plzeň na hřišti brněnského nováčka. Druhá Sparta kvůli koronaviru v kádru neodehraje zápas s Příbramí.

Slavia v lize naposledy prohrála téměř na den přesně před rokem 0:2 právě na Slovácku. Od té doby v nejvyšší soutěži bodovala ve 32 utkáních za sebou a už jen čtyři zápasy jí chybí k vyrovnaní vlastního rekordu. Vršovický celek může nejméně na čas zvýšit stávající osmibodový náskok na druhou Spartu, která má kvůli koronaviru odloženy dva ligové duely. Červenobílí venku v nejvyšší soutěži dvakrát po sobě jen remizovali.

"Každý zápas je pro nás důležitý, Leicester už pro nás v tuhle chvíli skončil. Hrajeme třetí zápas za týden. Jedeme na Slovácko, kde je to vždy těžké. Slovácko teď hraje výborně. My jsme tam naposledy prohráli zaslouženě 0:2. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který den před utkáním oslaví 45. narozeniny.

Jablonec ve středeční dohrávce podlehl v souboji o třetí místo Slovácku 0:3 a čtyři kola po sobě nezvítězil, z toho třikrát prohrál. "Je pro mě zarážející, že hrajeme ve středu, nemáme kam pospíchat a pak hrajeme hned v sobotu. Nevím, proč nemůžeme hrát v neděli. Ale tím neříkám, že bychom to nevydrželi, hráči jsou trénovaní," uvedl trenér Severočechů Petr Rada, který odkoučuje 400. zápas v české lize.

Opava minule vyhrála v Českých Budějovicích a naplno bodovala po 13 kolech. Na Brno, které je na první nesestupové pozici, ztrácí dva body. "Doma jsme čtyřikrát za sebou nedali gól. Byli bychom šťastni, kdybychom navázali na výkon z Českých Budějovic a zvládli to doma, kde máme dost restů," prohlásil Radoslav Kováč, který je kvůli chybějící licenci oficiálně uváděn jako asistent trenéra Aloise Skácela.

Plzeňský vicemistr prohrál jediné z šesti jarních kol. Po minulém vítězství na Bohemians 1905 poskočila Viktoria na šesté místo a nic než tři body nebere ani v Brně, které v lize porazila šestkrát za sebou. "Zbrojovka bude chtít vzhledem k postavení v tabulce bodovat. Každý ligový soupeř je nepříjemný, ať už je z horní nebo spodní části tabulky. Každý má svoje zbraně, i Brno," řekl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Osmá Olomouc, s devíti nerozhodnými výsledky "remízový král" ligy, se utká se třináctým Zlínem. "Ševci" ve středeční dohrávce porazili Mladou Boleslav a zvítězili po 10 kolech. Devátá Ostrava nastoupí proti čtrnáctým Teplicím. Severočeši minule nečekaně remizovali se Slavií 1:1, ale v šesti jarních kolech nezvítězili. Dvanáctí Bohemians 1905 hostí desáté České Budějovice.

Mladá Boleslav, které patří první sestupová pozice, přivítá jedenáctou Karvinou. Středočeši nevyhráli 12 kol po sobě a kouč Karel Jarolím po návratu na jejich lavičku čeká 10 utkání na ligové vítězství.

"Natahování série bez výhry je frustrující, slušnými slovy se to nedá popsat. Samozřejmě do každého utkání jdeme s úsilím černou sérii ukončit vítězstvím. Nejinak tomu bude i doma proti Karviné. Od některých hráčů očekávám víc," uvedl Jarolím, který už bude mít k dispozici po vypršení třízápasového disciplinárního trestu kapitána Marka Matějovského.

Kvůli opatřením proti koronaviru se zápasy stále hrají bez diváků.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první ligy: SFC Opava (18.) - FK Jablonec (4.) Výkop: sobota 27. února, 14:00. Rozhodčí: Machálek - Horák, Lakomý - Marek (video). Bilance: 21 8-3-10 26:32. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Březina, Kulhánek, Didiba - Mondek, Hellebrand, Nešický, Tiéhi, Kania - Smola, Dedič. Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Schranz, Kubista, Podaný - Doležal. Absence: Helešic, Čvančara (oba 4 ŽK), Holík, Juřena, Lasák, Hnaníček, Rychlý, Pikul, Ščudla, Harazim, Večerka, Darmovzal (všichni zranění), Žídek (nejistý start) - Jovovič (trest za ČK), Smejkal, Kratochvíl (oba zranění), Pilař, Štěpánek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Didiba, Fendrich, Hellebrand, Mondek, Tiéhi - Kubista (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Žídek, Mondek, Nešický (všichni 2) - Schranz (6). Zajímavosti: - Jablonec neprohrál poslední 4 vzájemné ligové zápasy a nad Opavou 3x za sebou zvítězil - Jablonec minule v Opavě vyhrál, ale předtím tam v lize 8x za sebou nezvítězil - Opava minule vyhrála v Č. Budějovicích a zvítězila po 13 kolech - Opava v posledních 2 kolech neinkasovala - Opava doma v lize 7x za sebou nevyhrála a v posledních 4 zápasech tam neskórovala - Opava má s 13 góly nejhorší útok ligy - Jablonec ve středeční dohrávce podlehl Slovácku 0:3 a 4 kola po sobě nezvítězil (z toho 3 porážky) - Jablonec prohrál poslední 2 venkovní ligové duely - trenér Jablonce Rada odkoučuje 400. zápas v české lize Baník Ostrava (9.) - FK Teplice (14.) Výkop: sobota 27. února, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Flimmel, Dohnálek - Petřík (video). Bilance: 47 14-18-15 49:53. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Ndefe - Buchta, Jánoš, Tetour, Kaloč, Holzer - Šašinka. Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Gabriel, Černý - Jukl, Fortelný - Žitný, Trubač, Moulis - Mareš. Absence: Budinský, Fleišman, De Azevedo, Kuzmanovič, Kukučka (všichni zranění) - Řezníček (4 ŽK), Droehnle (disc. trest), Shejbal, Knapík (zranění), Heidenreich, Vukadinovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fillo, Kuzmanovič, Laštůvka - T. Kučera, Mareš, Trubač, Žitný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (8) - Mareš (7). Zajímavosti: - Teplice v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neprohrály (z toho 2 vítězství) - Ostrava vyhrála jediné z posledních 6 domácích ligových utkání s Teplicemi - Ostrava prohrála 3 z posledních 4 kol - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů - Teplice minule nečekaně remizovaly se Slavií, ale v 6 jarních kolech nezvítězily - Teplice prohrály 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů a v posledních 2 podlehly shodně 0:2 - Teplice mají s 41 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - trenér Teplic Radim Kučera v pondělí oslaví 47. narozeniny a v minulosti vedl Ostravu - Kaloč (Ostrava) oslaví v den utkání 21. narozeniny - Vukadinovič (Teplice) čeká na 150. start v české lize Bohemians Praha 1905 (12.) - Dynamo České Budějovice (10.) Výkop: sobota 27. února, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Paták, Hrabovský - Hrubeš (video). Bilance: 25 8-7-10 35:39. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Hůlka, Vondra - Vaníček, Květ, Jindřišek, Hronek - Necid, Pulkrab. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Mészáros, Alvir, Mršič - Brandner. Absence: Ljovin (4 ŽK), Pokorný, Valeš (oba zranění), Puškáč, Vacek - Ledecký, Ekpai (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bederka, Pulkrab, Vacek, Vaníček - Alvir, Čavoš, Čolič, Králik (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hronek, Necid, Pulkrab (všichni 3) - Brandner, Čolič (oba 5). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů (oba doma) - Bohemians doma v lize od října 2007 neprohráli s Č. Budějovicemi 5x po sobě (z toho 4 výhry) - 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů skončily výsledkem 3:2 a v posledních 7 padlo 28 branek - Bohemians minule nebodovali poprvé po 4 kolech - Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 8 zápasů a v této sezoně tam získali 18 z celkových 23 bodů - Bohemians v pondělí remizovali v přípravném utkání s Ústím nad Labem 2:2 - Č. Budějovice minule prohrály poprvé po 6 kolech, z posledních 4 ligových utkání vyhrály jediné - Č. Budějovice prohrály v této ligové sezoně venku jediný z 10 duelů a získaly tam 15 z celkových 29 bodů, v posledních 3 zápasech tam navíc neinkasovaly (2x po sobě 0:0) - Le Giang (Bohemians) si může připsat 50. start v lize - Osmančík (Bohemians) oslaví den před utkáním 21. narozeniny Zbrojovka Brno (15.) - Viktoria Plzeň (6.) Výkop: sobota 27. února, 18:30. Rozhodčí: Orel - Kříž, Vaňkát - Franěk (video). Bilance: 41 11-8-22 52:68. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Brno: Šustr - Moravec, Dreksa, Šural - Štepanovský, Bariš, Sedlák, Vaněk, Záhumenský - Růsek, Hladík. Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Čermák, Bucha, Šulc - Kayamba, Beauguel, Falta. Absence: Pernica (dohoda klubů), Berkovec, Gajič, Kryštůfek (všichni zranění), Fousek, Floder, Reiter (všichni nejistý start) - Kalvach (4 ŽK), Ba Loua, Kopic, Hejda, Hořava, Kovařík (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Šural, Vintr - Hejda, Káčer, Mihálik, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hladík, Růsek (oba 3) - Beauguel (7). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Brno 6x za sebou a v 8 z posledních 9 zápasů - Plzeň vyhrála 5 z posledních 6 ligových utkání v Brně - Brno vyhrálo jediné z posledních 8 ligových utkání a z posledních 3 kol získalo jediný bod - Brno v posledních 2 kolech neskórovalo - Brno vyhrálo v této ligové sezoně doma jediný z 10 duelů a s 6 body je na vlastním hřišti nejhorším týmem soutěže, v posledních 3 zápasech tam navíc neskórovalo - Plzeň prohrála jediné z 6 jarních kol - Plzeň venku v lize vyhrála v jediném z posledních 8 zápasů a získala tam jen 10 z celkových 31 bodů v sezoně - Šural (Brno) si může připsat 50. ligový start, Limberský může odehrát 400. ligový zápas a Beauguel (oba Plzeň) 150. utkání v české nejvyšší soutěži Sigma Olomouc (8.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: neděle 28. února, 14:00. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Poživil - Cieslar (video). Bilance: 31 16-9-6 41:18. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Sladký - Hála, Breite, González, Daněk - Chytil. Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka - Hlinka, Janetzký, Conde - Dramé, Poznar, Potočný. Absence: Radič (zranění), Šíp (rekonvalescence), Štěrba, Yunis (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Greššák, Houska, Radek Látal, Poulolo - Buchta, Hlinka, Kolář (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: González (5) - Poznar (8). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Olomouc prohrála jediný z 15 domácích ligových zápasů se Zlínem - Olomouc prohrála jediné z posledních 5 kol - Olomouc doma v lize vyhrála 2 z posledních 3 zápasů a získala tam 18 z celkových 30 bodů v sezoně - Olomouc je s 9 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Zlín ve středu v dohrávce porazil M. Boleslav a zvítězil po 10 kolech - Zlín venku v lize 5x za sebou nezvítězil a neskóroval, v sezoně tam ale získal 12 z celkových 22 bodů - trenér Zlína Páník v minulosti působil v Olomouci FK Mladá Boleslav (16.) - MFK Karviná (11.) Výkop: neděle 28. února, 14:00. Rozhodčí: Berka - Antoníček, Mojžíš - Adámková (video). Bilance: 9 2-5-2 11:11. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Šimek, Křapka, Preisler - Dancák, Takács - Ladra, Matějovský, Zmrhal - Škoda. Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň - Tavares, Herc, Ostrák, Smrž, Bartošák - Papadopulos. Absence: Jirásek, Tatajev (oba zranění), Hönig, Mikulec, Jiří Klíma (všichni rekonvalescence), Graiciar, Řezník (oba nejistý start) - Qose, Sinjavskij (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Dancák, Túlio - Mazáň, Qose, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma, Škoda (oba 4) - Papadopulos (6). Zajímavosti: - M. Boleslav v lize s Karvinou 5x za sebou neprohrála, 3 z posledních 4 vzájemných duelů ale skončily remízou - Karviná na obě dosavadní ligová vítězství nad M. Boleslaví dosáhla venku a na hřišti Středočechů bodovala ve 3 ze 4 zápasů - M. Boleslav ve středeční dohrávce podlehla ve Zlíně 1:2, nevyhrála 12 kol po sobě a trenér Jarolím po návratu na její lavičku 10 zápasů čeká na ligové vítězství - M. Boleslav doma v lize posledních 6 zápasů nevyhrála a 3x po sobě tam remizovala, v této sezoně tam ale získala 10 z celkových 13 bodů - Karviná prohrála jediné z posledních 4 kol - Karviná venku v lize uhrála z posledních 3 zápasů jediný bod, v této sezoně tam ale získala 15 z celkových 25 bodů - Dramé (Karviná) oslaví den před zápasem 25. narozeniny 1. FC Slovácko (3.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 28. února, 16:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Pechanec (video). Bilance: 37 10-9-18 33:53. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Jurečka - Kliment. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Deli, Bořil - Hromada, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Absence: Navrátil (disc. trest), Tomič (zranění) - Hovorka, Ševčík, Hilál (všichni zranění), Tecl, Holeš, Bah, Lingr, Van Buren (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havlík, Kadlec, Kohút, Navrátil, Reinberk - Kačaraba, Kúdela, Oscar (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kliment (8) - Sima, Kuchta (oba 11). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů a zvítězila ve 4 z posledních 5 - Slavia v minulém utkání na Slovácku prohrála 0:2, ale předtím tam v lize 5x za sebou zvítězila - Slovácko ve středu zvítězilo v Jablonci 3:0 a 9 kol po sobě neprohrálo (z toho 8 výher) - Slovácko v lize doma 4x za sebou neprohrálo a neinkasovalo, v sezoně tam ale získalo jen 18 z celkových 40 bodů - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži od porážky 0:2 před rokem na Slovácku bodovala 32x za sebou, k vyrovnání vlastního rekordu v počtu zápasů bez porážky jí chybí 4 utkání - Slavia v posledních 2 venkovních ligových zápasech jen remizovala - Slavia má s 58 góly nejlepší útok ligy a s 12 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Slavia zvítězila ve čtvrteční odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru 2:0 a postoupila do osmifinále - Petržela (Slovácko) může vstřelit 50. gól v české lize - trenér Slavie Trpišovský oslaví den před utkáním 45. narozeniny Utkání Sparta Praha - 1. FK Příbram bylo kvůli koronaviru odloženo. Tabulka: 1. Slavia 20 16 4 0 58:12 52 2. Sparta 20 14 2 4 43:24 44 3. Slovácko 20 12 4 4 39:18 40 4. Jablonec 20 11 3 6 35:25 36 5. Liberec 20 9 6 5 28:18 33 6. Plzeň 20 9 4 7 37:26 31 7. Pardubice 20 9 4 7 20:24 31 8. Olomouc 20 7 9 4 29:23 30 9. Ostrava 20 8 5 7 25:20 29 10. České Budějovice 20 7 8 5 24:24 29 11. Karviná 20 6 7 7 24:31 25 12. Bohemians 1905 20 6 5 9 22:26 23 13. Zlín 20 6 4 10 20:29 22 14. Teplice 20 5 3 12 19:41 18 15. Brno 20 3 5 12 16:34 14 16. Mladá Boleslav 20 2 7 11 22:36 13 17. Příbram 20 2 6 12 16:40 12 18. Opava 20 2 6 12 13:39 12