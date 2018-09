Praha - Předseda fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík po sobotní výhře 4:0 nad Plzní avizoval příchod ještě dvou posil do kádru a podle deníku Sport se jimi stanou Ibrahim Traoré ze Zlína a příbramský Jan Matoušek. Toho už Slavia koupila, ale plánovala ho do konce sezony nechat na hostování ve středočeském celku. Zřejmě si ho ale stáhne už nyní. Oficiálně má Slavia jejich příchod oznámit v pondělí.

"Nezapomínáme na náročný podzimní program. I vzhledem ke zdravotnímu stavu A-týmu a našim ambicím v lize, MOL Cupu a Evropské lize doplní soupisku Slavie v pondělí dva další hráči," oznámil Tvrdík na twitteru.

Slavia při zranění Jakuba Hromady nemá příliš alternace do středu zálohy, proto si vedení vyhlédlo devětadvacetiletého Traorého, který patří k tahounům ve Zlíně. Záložník z Pobřeží slonoviny je v Česku už čtyři roky, nejprve působil v druholigovém Táborsku. Ve Slavii by měl hostovat s opcí na přestup.

Ofenzivu pak má posílit kometa ligy Matoušek, se kterým Slavia na začátku srpna podepsala čtyřletou smlouvu a Příbrami zaplatila údajně 40 milionů korun, což je nejdražší přestup českého hráče v rámci ligy. Dvacetiletý ofenzivní záložník měl původně ještě zůstat v Příbrami, ale svými výkony si autor čtyř branek a třech asistencí v sedmi zápasech řekl o to, aby mu dal trenér Jindřich Trpišovský šanci už nyní.

Slavia za něj pošle do Příbrami hostovat jiné hráče. Podle Sportu by to měli být Ruslan Mingazov a Muris Mešanovič, kteří se vracejí po zranění. Ve hře je i stoper Lukáš Pokorný, který by se Příbrami rovněž hodil.