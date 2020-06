Slavii hostí poslední Příbram, Jablonec sehraje derby s Libercem

Praha - První fotbalová liga v úterý pokračuje třemi zápasy 27. kola. Vedoucí Slavia se od 20:00 představí na stadionu poslední Příbrami, kterou po koronavirové přestávce pozvedl trenér Pavel Horváth. Třetí Jablonec v podještědském derby změří síly se čtvrtým Libercem a od 18:00 ještě osmá Mladá Boleslav hostí čtrnáctý Zlín. Středočeši se pokusí napravit sobotní debakl 1:7 z Plzně, Jablonec zase porážku 0:5 se Slavií. Utkání se opět uskuteční v omezeném režimu s maximálně 300 lidmi na stadionech.

Slavia po obnovení nejvyšší soutěže vyhrála 1:0 v Mladé Boleslavi a pak doma rozstřílela Jablonec. Obhájci titulu v čele tabulky dál drží osmibodový náskok na druhou Plzeň, kterou přivítají v nedělním šlágru jara. Příbram pod Horváthem začala domácí remízou 0:0 s Ostravou, v sobotu po obratu zdolala Olomouc 2:1 a připsala si první ligové vítězství po 18 kolech.

"Musíme si vymazat z hlavy, že jedeme k poslednímu týmu tabulky. Musíme brát ty poslední dva výkony a změnu v rukopisu, která je u jejich týmu velká. Myslím, že nás čeká minimálně stejně těžké utkání jako ta dvě, která už jsme odehráli," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

"Uhráli jednoznačný výsledek s Jabloncem, i když jejich soupeř byl oslaben. Slavia hraje o titul, takže nás čeká složitý zápas. Naše sebevědomí po výhře v Olomouci musí jednoznačně jít nahoru," doplnil Horváth, který jako hráč působil ve Slavii.

Jablonec po debaklu v Edenu má na třetím místě tabulky před Libercem jen bodový náskok. "Porážky k fotbalu patří, my jsme dostali větší příděl. Musíme se z toho oklepat. Věřím, že podáme lepší výkon. I když Liberec je těžký soupeř, hrajeme doma a budeme chtít zvítězit," prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.

Liberec zvítězil v šesti z posledních sedmi kol a naposledy si poradil se Slováckem (3:1). Slovan ale Jablonec v nejvyšší soutěži neporazil pětkrát za sebou. "Během šesti dnů budeme hrát tři zápasy. Je to raketa, ale vždy se to líp kouše, když vítězíme. Kdybychom měli dvě porážky, je to složité. Takhle to ti hráči vstřebávají líp," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Mladá Boleslav v Plzni zcela propadla a utrpěla nejvyšší porážku v samostatné lize. Svěřenci Jozefa Webera se po zimním odchodu několika opor dál hledají a z posledních osmi kol pouze jednou zvítězili.

"V Plzni jsme od začátku tahali za kratší konec, samozřejmě je to ostuda. Nezbývá nám nic jiného, než to odčinit v dalším utkání. Hlavně musíme být sebevědomější, i když to nebude po sobotě jednoduché," upozornil boleslavský útočník Tomáš Wágner, jenž na podzim hostoval ve Zlíně.

Zachraňující se "Ševci" čekají na ligovou výhru šest utkání. V sobotu Zlín v poslední minutě aspoň zachránil domácí remízu 1:1 s Ostravou. "Dali jsme v závěru gól s Baníkem, to je povzbudivé, tento tým se nevzdává a věřím, že bude v tomto trendu pokračovat. Víme, že Boleslav dvakrát prohrála, s Plzní dostala naloženo, ale o to větší motivaci bude mít to odčinit. Naše cesta k úspěchu povede ale přes náš přístup," řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

Hlasy před úterními zápasy 27. kola první ligy:

--------

FK Jablonec (v tabulce: 3.) - Slovan Liberec (4.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to pro nás hodně důležité utkání. Samozřejmě blíží se konec základní části, všichni víme, že se to nahoře v tabulce pěchuje. Navíc je to derby, a i když to bude bez lidí, přidává to tomu příchuť. Liberec má fazónu, nějakou šňůru vítězství. Prohráli dohrávku v Teplicích, kde ale byli většinu zápasu lepší, vyhráli v Budějovicích, porazili nebezpečné Slovácko. Navíc před epidemií končili v laufu. Dostali se nahoru, jsou čtvrtí. Mají ustálený, hodně kvalitní kádr. My jsme prohráli 0:5 na Slavii. Porážky k fotbalu patří, my jsme dostali větší příděl. Musíme se z toho oklepat. Věřím, že podáme lepší výkon. I když Liberec je těžký soupeř, hrajeme doma a budeme chtít zvítězit."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Během šesti dnů budeme hrát třetí zápas. Je to raketa, ale vždy se to líp kouše, když vítězíme. Kdybychom měli dvě porážky, je to složité. Takhle to ti hráči vstřebávají líp. Jablonec hrál na Slavii, ale nemohlo tam za něj nastoupit několik hráčů. Je to velmi kvalitní mužstvo, doma extrémně silné. Víme, že je tam i velmi těžké prostředí. Beru to jako derby, půjdeme válčit o body."

FK Mladá Boleslav (8.) - Fastav Zlín (14.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Po utkání s Plzní se musíme rychle vzpamatovat, protože jsme proti ní zaostávali ve všem. Naštěstí jde liga rychle. Po dvou prohraných zápasech se Slavií a Plzní potřebujeme proti Zlínu naplno bodovat."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Ze zápasu s Baníkem si hráči odnesli nějaké šrámy, ale my všichni také zjištění, že tým umí bojovat, což dokázal ve druhém poločase. Dali jsme v závěru gól s Baníkem, to je povzbudivé. Tento tým se nevzdává a věřím, že bude v tomto trendu pokračovat. Víme, že Boleslav dvakrát prohrála, s Plzní dostala naloženo, o to větší motivaci bude mít to odčinit. Naše cesta k úspěchu ale povede přes náš přístup. Máme nyní poměrně široký kádr, někteří hráči se nedostanou ani na lavičku, ale musí to zvládnout. Myšlení a hlava jsou v takto nahuštěné soutěži velmi důležité a to bude platit i v úterý v Mladé Boleslavi."

1. FK Příbram (16.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Myslím, že hráči po vítězství v Olomouci jednoznačně musí jít nahoru. Uvědomění si toho, že jsme schopni zápasy vyhrávat, je samozřejmě důležité, ale hráči musí pracovat stejně jako doteď a být na hraně sebezničení. To nám přinese výsledek. Na Slavii jsme koukali v autobuse cestou z Olomouce. Uhráli jednoznačný výsledek s Jabloncem (5:0), i když ten byl oslabený. Slavia hraje o titul, takže nás čeká složitý zápas."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Otázka bude hlavně to, jak se oba týmy dokážou na úterý nachystat v tom rychlém programu, který teď přišel. Změna pro hráče je obrovská. Skoro tři měsíce nehráli zápas a teď to jde rychle za sebou. Příbram v prvním zápase po pauze s Baníkem hrála velmi dobře a nedostala gól, poté vyhrála v Olomouci. Určitě je to pro ně strašně pozitivní zpráva, že po dlouhé době vyhráli. Budou na to chtít navázat. Musíme si vymazat z hlavy, že jedeme k poslednímu týmu tabulky. Musíme brát ty poslední dva výkony a změnu v rukopisu, která je u jejich týmu velká. Myslím, že nás čeká minimálně stejně těžké utkání jako ta dvě, která už jsme odehráli."