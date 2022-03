Slavie v úvodním osmifinále EKL porazila Linec 4:1, dva góly dal Sor

Praha - Fotbalisté pražské Slavie navzdory improvizované sestavě zvítězili v úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy nad Lincem vysoko 4:1 a výrazně se přiblížili k postupu. V prvním poločase dal dva góly Yira Sor, v 67. minutě sice snížil Husein Balič, ale v závěru se prosadili domácí Peter Olayinka a Ibrahim Traoré. Český šampion ještě dvakrát trefil brankovou konstrukci. Český obránce Lince Filip Twardzik naskočil jako střídající hráč až v 81. minutě.

LASK utrpěl v 11. zápase této pohárové sezony první porážku, venku poprvé nezvítězil a inkasoval. Naopak Slavia si připsala sedmou soutěžní výhru po sobě. Odveta je na programu za týden v domácím azylu Lince v St. Pöltenu.

Pražané vloni a v roce 2019 prošli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich maximem na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Trenér červenobílých Trpišovský musel při skládání sestavy improvizovat, k řadě absencí přibyli zranění Lingr se Schranzem. Velmi nečekaně si soutěžní premiéru za Pražany odbyl šestnáctiletý Adam Pudil, který se stal druhým nejmladším slávistou v pohárech. Do středu obrany se zatáhl Holeš a obvyklý stoper Talovjerov naopak začal v záloze. V sestavě nechyběl Dán Madsen, jenž přišel do Slavie v létě ze soupeřova týmu.

Domácí hned v úvodu na poslední chvíli zblokovali šanci Lince na roh a na konci třetí minuty sami udeřili. Sor, který opět nastoupil na hrotu útoku, si vyměnil míč s Bahem, protáhl se přes obránce a ze strany propálil Schlagera. Gólman hostí si sice na balon sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil. Osmý celek základní části rakouské ligy v šestém venkovním utkání v pohárové sezoně poprvé inkasoval.

V 21. minutě se slávisté dostali do další šance, Sor však v nadějné pozici špatně trefil. Hostům dělali velké problémy pasy za obranu a po jednom z nich Pražané zvýšili. Madsen v 29. minutě vysunul Sora, který po úniku udělal kličku gólmanovi a zamířil do prázdné branky. Nigerijský ofenzivní univerzál dvakrát skóroval i v předchozím kole při domácím vítězství 3:2 nad Fenerbahce Istanbul.

Ve 36. minutě přiťukl Olayinka Madsenovi, ale hostující brankář jeho pokus z úhlu kryl. LASK se snažil ještě do přestávky snížit, ale ze série rohových kopů vytěžil jen jednu nebezpečnou zblokovanou hlavičku.

Do druhé půle trenér Trpišovský stáhl mladíka Adama Pudila a nahradil ho bratrem a dvojčetem Milošem, který už naskočil na závěr utkání s Fenerbahce. V 50. minutě se dostal do dalšího úniku Sor, ale radost z hattricku mu pokazil brankář Schlager.

Další obrovskou šanci Pražané neproměnili v 59. minutě. Miloš Pudil postupoval sám na Schlagera, který míč těsně před ním a daleko před vápnem odkopl jen k Bahovi, ale ten dalekonosným pokusem trefil jen tyč opuštěné branky.

Hosté dál nechávali slávistům hodně prostoru pro brejky. V 66. minutě vystřelil volný Olayinka a LASK tentokrát zachránilo břevno. Neproměněné šance pak Slavii hodně mrzely. Po špatném odkopu od Olayinky napřáhl zpoza vápna Balič a přesným pokusem k tyči z první střely hostů v zápase mezi tyče snížil.

Nejlepší celek skupinové fáze Evropské konferenční ligy po gólu výrazně ožil a při dalším závaru měl plno práce domácí brankář Mandous. Závěr ovšem znovu patřil domácím. V 81. minutě ještě po rohu těsně přestřelil Ousou, ale za minutu se Bah zbavil obránce a z dorážky propálil Schlagera Olayinka.

V 85. minutě se domácí prosadili počtvrté, když po akci střídajícího Tecla doklepl míč hlavou do sítě Traoré. Minutu před koncem pak ještě neproměnil únik Masopust. Slávisté dali v pohárech v jednom utkání čtyři góly poprvé od jarní části sezony 2018/19 a zůstali jediný gól od vyrovnání svého nejvyššího vítězství na evropské scéně v historii.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "S výsledkem velká spokojenost. Trochu mě mrzí ten průběh hry, inkasovaným gólem na 2:1 jsme si to trochu zkomplikovali. Výkon v prvním poločase byl dobrý, dostali jsme se do vedení 2:0. Pak jsme soupeři přihráli na gól a místo 3:0 nebo 4:0 to bylo 2:1. Naštěstí jsme přidali ještě dva góly. Jsme rádi, že jsme vyhráli o tři branky, ale trochu mě mrzí ten výpadek v druhém poločase a inkasovaný gól. Získali jsme body do koeficientu, což je strašně důležité. Venku to bude trochu jiný zápas, Linec je doma o hodně silnější. Jsme rádi, že vedeme o tři góly. Linec bude muset dotahovat a nám bude vznikat prostor pro protiútoky."

Andreas Wieland (trenér Lince): "Prohráli jsme se soupeřem, který nás přehrál od začátku opravdu ve všech ohledech. Rychlá inkasovaná branka nám nepomohla, bylo to pak velmi těžké. První půlhodinu jsme byli pomalí, všude pozdě, domácí byli daleko důraznější. Pak jsme trochu změnili systém, v druhém poločase jsme se zlepšili a vstřelili kontaktní branku. S výsledkem 2:1 bych byl spokojený, ale nakonec to skončilo 4:1, což znamená velmi těžkou pozici do odvety. Musíme se z toho poučit, v naší hře chyběla spousta věcí."

Srdjan Plavšič (obránce Slavie): "Byl to těžký soupeř, ale od začátku jsme hráli tak, jak trenér chtěl. Zaslouženě jsem vyhráli. Byla tam pasáž 10 až 15 minut, kdy nás zatlačili, ale výborně jsme se z toho dostali. Hned jsme dali gól a potom už bylo všechno podle plánu. Všichni víme, jak je Sor rychlý. Snažíme se co nejvíc hrát na něho. Je to dobrý výsledek, ale musíme zvládnout i zápas tam."

Yira Sor (útočník Slavie): "Dva góly jsou úžasné, hodně mi pomohli i spoluhráči. Jen škoda, že jsem nedal hattrick. Vždy se snažím dát co nejvíce branek, i dnes jsem mohl dát více než dva góly. Ale i tak jsem šťastný. Byl to těžký zápas, LASK hrál velmi kompaktně a fyzicky. Snažili jsme se dávat míče za jejich obranu a vyšlo to. Je to 4:1, máme dobrou výhodu do odvety. Ale musíme zůstat obezřetní."

Miloš Pudil (záložník Slavie): "Já ani brácha jsme nečekali, že nastoupíme. Bylo to pro mě šokující. Jsem strašně rád, že jsme naskočili. Atmosféra byla skvělá, oba dva jsme si to užili. U té mé šance jsem byl trochu zaskočený, mohl jsem si dát lepší dotyk. Škoda, mohl jsem dát gól."

Slavia Praha - LASK Linec 4:1 (2:0)

Branky: 3. a 29. Sor, 82. Olayinka, 85. Traoré - 67. Balič. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). ŽK: Plavšič - Potzmann, Michorl. Diváci: 16.754.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Traoré, Talovjerov - A. Pudil (46. M. Pudil, 82. Masopust), Madsen (57. Samek), Olayinka - Sor (70. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Linec: Schlager - Potzmann, Boller, Wiesinger (81. Twardzik), Renner - Holland, Michorl - Flecker (61. Schmidt), Hong Hjon-sok, Goiginger - Balič (81. Nakamura). Trenér: Wieland.