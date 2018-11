Praha - Fotbalová Sparta dnes přivítá ve šlágru 16. kola první ligy Jablonec. V souboji o třetí místo v tabulce letenský celek zároveň oslaví 125 let své existence. Domácí hráči proto nastoupí v černých retro dresech.

Letenští ztrácejí na vedoucí Slavii deset bodů, takže si nesmí dovolit zaváhat. S Jabloncem prohráli jediný z posledních 15 ligových zápasů. "Chtěli bychom navázat na vítězství z Karviné. Chceme ale, aby byl lepší i herní projev," uvedl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Jablonec se před reprezentační pauzou dostal do skvělé formy a v lize sedmkrát za sebou neprohrál, z toho šestkrát zvítězil. V posledních dvou venkovních duelech nejvyšší soutěže navíc vstřelil šest branek.

"Je to zápas třetího se čtvrtým, takže to určitě bude mít náboj. Sparta je doma hodně silná, dlouho tam neprohrála. Ale my chceme bodovat," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který vloni na jaře Spartu vedl.

Utkání Olomouce s Mladou Boleslaví bude řídit Jana Adámková, první ženská hlavní rozhodčí v první lize po více než sedmi letech.

Dnešní program:

15:00 Olomouc - Mladá Boleslav,

17:00 Sparta - Jablonec.