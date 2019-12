Slavia zvítězila v Liberci 3:0 a vede ligu o 14 bodů

Liberec - Fotbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 19. kola první ligy v Liberci jasně 3:0. Obhájce titulu rozhodl už v úvodních 23 minutách, kdy se trefili Milan Škoda a Ibrahim Traoré. V závěru první půle neproměnil hostující Tomáš Souček penaltu, ale v 73. minutě přidal třetí gól Petr Ševčík.

Pražané v nejvyšší soutěži neprohráli už 25 zápasů po sobě a vedou tabulku o 14 bodů před druhou Plzní, která má k dobru sobotní utkání na Slovácku. Slávisté se vítězně naladili na úterní poslední zápas skupiny Ligy mistrů v Dortmundu. Liberec prohrál třetí z posledních čtyř kol, doma nebodoval poprvé po šesti ligových zápasech a v neúplné tabulce zůstal devátý.

Liberec se musel obejít bez čtveřice Musa, Oscar, Baluta a Kuchta, která hostuje na severu Čech ze Slavie. Netradičně na pozici defenzivního záložníka nastoupil obránce Mikula.

Slavia začala lépe a v osmé minutě otevřela skóre. Olayinka na hranici ofsajdu převzal míč, přiťukl Stanciuovi a jeho centr z pravé strany uklidil hlavičkou do sítě Škoda. Hostující útočník navázal na gól z minulého kola a připsal si 92. branku v lize.

Ve 20. minutě mohl zvýšit Souček, kterého ale ve velké šanci vychytal Nguyen. Na druhé straně chyboval gólman Kolář a před vápnem jen s velkým štěstím zablokoval Malinského.

Ve 23. minutě hosté zvýšili. Po Olayinkově centru sklepl Škoda míč na Traorého a ten překonal Nguyena. Domácí přidali a deset minut před pauzou mohli snížit. Po Coufalově promáchnutí postupoval sám na branku Malinský, ale trefil jen gólmana Koláře.

Krátce nato měli slávisté ideální šanci zřejmě definitivně rozhodnout. Sudí Zelinka po zásahu videorozhodčího nařídil po zákroku Kačaraby na Bořila penaltu, kterou ale Souček kopl do středu branky, kde stál Nguyen. Reprezentační záložník jako druhý hráč v samostatné lize nedal za jednu sezonu tři pokutové kopy.

Hned po přestávce upadl po souboji s Takácsem ve vápně domácí Potočný, Zelinka ale penaltu pro Liberec neodpískal. Severočeši místy dostali v druhé půli favorita pod velký tlak, snižující gól však nedali. V největší šanci po Peškově střele za již překonaným Kolářem zaskočil Kúdela.

V 73. minutě Pražané definitivně rozhodli. Ševčík si narazil se Stanciuem, položil si Nguyena a proti svému bývalému klubu zamířil pod břevno. Liberci nebyl souzen ani jeden gól, Malinského dorážka v 89. minutě kvůli ofsajdu neplatila. Slavia v lize pošesté za sebou neinkasovala.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Dvakrát jsme pozdě dostoupili Škoďáka v šestnáctce a on zase ukázal svoji kvalitu. Furt je to top český útočník. Chtěli jsme bojovat o body, ale prohrávat se Slavií při jejich kvalitě ve 23. minutě 0:2 je složité. Hráči začnou pochybovat, sebevědomí jde dolů. Škoda, že jsme se nevrátili do hry. Měli jsme tam dvě situace, první byla po chybě Koláře a druhá ten únik Malinského. Mohlo být sníženo, gólman to ale výborně chytnul. Na druhý poločas by to určitě mělo větší náboj. Neustále jsme chtěli hrát, běhat, nezatáhli jsme to, ale bohužel jsme se nedokázali dostat do zápasu kontaktním gólem. Soupeř nám pak přidal ještě jeden. Měli jsme i v kabině takový pocit, že nám dnes všude chybí krůček a kousíček. I kvůli absenci některých hráčů nám chyběla kvalita v koncovce, kdybychom měli k dispozici hráče, které tu máme ze Slavie, myslím, že bychom byli o třídu výš. Ale porazil nás výborný mančaft."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Musím v první řadě pochválit skvěle připravené hřiště vzhledem k této roční době a také počet fanoušků, který nás v téhle zimě venku přijel podpořit. Byl to od nás až na nějaké drobnosti koncentrovaný výkon, v některých fázích i kvalitní. První poločas až na jednu chybu, po které šel Malinský sám na bránu, byl od nás výborný. Vedení mohlo být ještě výraznější, kdybychom byli efektivnější v šancích, nedali jsme také penaltu. Dobře jsme si počínali i v soubojích. Ve druhé půli se pasáže střídaly, byla méně kvalitní. Domácí měli náznaky šancí, nakonec jsme ale dali třetí gól a zápas se už jen dohrával. Musím vyzdvihnout, že po dlouhé době jsme dali fakt krásné góly po hezkých akcích, za to jsem moc rád. Samozřejmě k tomu přispěl kvalitním výkonem i Milan Škoda nahoře."