Slavia zvítězila v Jablonci 2:1 a nadále vede ligu o bod před Plzní

Jablonec - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 29. kole první ligy v Jablonci 2:1. Obhájce titulu poslal v 31. minutě do vedení Ivan Schranz po obrovské chybě brankáře Jana Hanuše a v 84. minutě přidal po dalším zaváhání domácí defenzivy pojistku Stanislav Tecl. O tři minuty později už jen snížil střídající Jan Krob.

Červenobílí si částečně spravili náladu po čtvrteční porážce 1:3 v odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a vyřazení ze soutěže a kolo před koncem základní části nejvyšší soutěže nadále vedou tabulku o bod před druhou Plzní. Jablonec prohrál poosmé z posledních devíti ligových zápasů se Slavií, už devět kol čeká na vítězství a patří mu 12. místo s náskokem pouhých dvou bodů na barážové pozice.

Slavia nastoupila se sedmi změnami v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání s Feynoordem. Mezi tyčemi dostal před Mandousem přednost Kolář, na stoperu nastoupil Kúdela a v útoku pak Tecl. Nezvykle na postu podhrota hrál Fila.

Pražané se v netradiční sestavě hledali a oproti předpokladům v první půli nijak výrazně nedominovali. Ve 13. minutě těsně nedosáhl na centr Plavšič, na druhé straně hosté zablokovali Kratochvílovu střelu.

Jablonečtí dobře dostupovali hráče a nepouštěli favorita do šancí, v 31. minutě mu ale sami doslova darovali vedení. Gólman Hanuš, který krátce působil i ve Slavii vyběhl daleko před pokutové území, míč místo odkopu začal nepochopitelně zpracovávat a nabídl úvodní trefu Schranzovi, který bez problémů poslal balon do prázdné branky. Ještě v minulé sezoně jablonecký ofenzivní hráč skóroval podesáté v ligovém ročníku.

Severočeši mohli rychle odpovědět, míč se napříč pokutovým územím dostal až na pravou stranu k Surzynovi, ale ten tvrdou přízemní střelou minul. Domácí chtěli ještě do pauzy srovnat, ale slávisté nápor s vypětím sil ustáli.

Po změně stran se dlouho hrálo bez šancí. V 64. minutě se tlačil do úniku Schranz, míč si však ukopl. Jablonec se sice snažil o vyrovnání, ale Slavia kontrolovala průběh více než v úvodním dějství.

V 84. minutě navíc Pražané přidali pojistku. Dlouhý aut ze strany prodloužil hlavou střídající Talovjerov a nehlídaný Tecl zády poslal balon do sítě přes brankáře Hanuše, který opět zaváhal. Domácí ještě závěr zdramatizovali, když se za tři minuty trefil přesně pod břevno střídající Krob. Srovnat už ale Jablonečtí nedokázali ani v pětiminutovém nastavení.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Soupeře jsme v první půli do ničeho moc nepustili, náznaků směrem dopředu jsme měli spíše víc my. Chyba brankáře Hanuše nás srazila, inkasovali jsme úplně zbytečný gól. Chtěli jsme být trpěliví, jenže bohužel jsme inkasovali podruhé opět po chybě. Dali jsme ještě kontaktní branku v závěru, ale Slavia je chytrá, vzadu to rozkouskovala a plynulá hra už to ani v nastavení nebyla. Prohráli jsme, mrzí nás to, protože jsme bojovali a hráli nadoraz. Připravili jsme se na ně dobře, ale rozhodly fatální hrubky gólmana."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Vyhráli jsme a jsme spokojeni. Jsou to pro nás důležité body. Byli jsme tu bez několika hráčů, absencí jsme měli dost. Věděli jsme, jak náročný zápas nás čeká. Jsem rád za obětavost hráčů, Jablonec je nepříjemný soupeř. Oba naši rivalové tu ztratili, jsem rád, jak mužstvo bojovalo. Fotbal ale spíš plakal, byl to na obou stranách spíše boj o míč. Šli jsme do vedení po chybě domácích, Jablonec se tím dostal do těžké situace. Uhráli jsme to, je to udolované a vybojované vítězství. Produktivita není naše silná stránka. Dnes jsem za ni rád."

FK Jablonec - Slavia Praha 1:2 (0:1)

Branky: 87. Krob - 31. Schranz, 84. Tecl. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Černák, Pilař, Silný, Martinec, Krob - Fila, Tecl, Kolář. Diváci: 4056.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený (74. Krob) - Hübschman (73. Považanec) - Černák, Kratochvíl, Houska, Pilař (74. Kadlec) - Ikaunieks (57. Silný). Trenér: Rada.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Jurásek - Hromada (87. Ševčík), Traoré (87. Oscar) - Schranz, Fila (55. Talovjerov), Plavšič (55. Olayinka) - Tecl. Trenér: Trpišovský.