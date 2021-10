Slavia zvítězila nad Libercem a částečně napravila prohru v derby

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 11. kole první ligy nad Libercem 3:1. Obhájce titulu poslal ve 43. minutě do vedení Alexander Bah a v polovině druhého dějství zvýšil bývalý hráč Severočechů Jan Kuchta. Někdejší slávistický záložník střídající Miroslav Stoch v 73. minutě snížil, ale za dalších osm minut definitivně rozhodl Peter Olayinka. Pražané porazili v lize Liberec pošesté za sebou.

Slavia zvítězila po dvou soutěžních porážkách, které utrpěla před reprezentační pauzou. V lize minule prohrála derby na Spartě a v nejvyšší soutěži nebodovala po rekordní sérii 54 utkání. V neúplné tabulce ztrácejí Pražané z druhého místa dva body na vedoucí Plzeň, která v tomto kole hraje v neděli v Teplicích. Slávisté mají odložený zápas s Olomoucí k dobru. Liberec podruhé za sebou prohrál a je třináctý.

Do slávistické branky se po zdravotních problémech vrátil uzdravený gólman Kolář, který v neděli oslaví 27. narozeniny. Na stoperu po zranění nastoupil Kačaraba, jenž po zlomenině v obličeji hrál s ochrannou maskou. Poprvé po letním příchodu z Brugg do Edenu dostal v lize šanci od začátku Krmenčík.

Pražané podle očekávání drželi míč a snažili se diktovat tempo, ale do šancí je dobře bránící hosté zpočátku nepouštěli. Slovan spoléhal na brejky a měl první dvě větší možnosti. V 19. minutě Matoušek, který stejně jako na opačné straně slávista Kačaraba mohl navzdory hostování ze soupeřova klubu nastoupit, vypálil ze strany a Kolář balon tečoval na roh.

Ve 34. minutě se ve vápně odrazil míč přímo k nabíhajícímu Havelkovi, hostující záložník však ve vyložené pozici netrefil branku. Pražané postrádali přesnost ve finální fázi, přesto ještě do pauzy udeřili. Gólman Knobloch na začátku 43. minuty vyrazil Stanciuvou střelu před sebe a dobíhající Bah hlavou doklepl balon do sítě. Dánský zadák skóroval v české lize podruhé.

Liberečtí začali druhou půli aktivněji, v 52. minutě se probil ze strany před branku Matoušek, ale z úhlu míč přes Koláře neprotlačil. Poté na opačné straně dvakrát zahrozil Krmenčík, který nejprve tvrdou ranou z dálky napálil Knoblocha a vzápětí se neprosadil ani hlavou.

Po hodině hry se zranil Hromada a Pražanům tak vypadl další ze stoperů. V 67. minutě domácí zvýšili. Krmenčík na hranici ofsajdu převzal kolmici a jeho přihrávku z pravé strany do vápna usměrnil do sítě Kuchta. Reprezentační útočník skóroval pošesté v ligové sezoně a dotáhl se na čelo střelecké tabulky.

Liberec ještě dokázal utkání na chvíli zdramatizovat. Bývalý slávista Stoch byl na trávník coby střídající zhruba pět minut, když si narazil s Havelkou a střelou na přední tyč překonal Koláře. Gestem se za gól proti někdejšímu klubu omluvil a domácí příznivci ho odměnili potleskem.

Severočeši živili naději na vyrovnání jen osm minut. Rohový kop od Stanciua přizvedl na přední tyči Kuchta a nabíhající Olayinka hlavou pohodlně doklepl do sítě. Nigerijský záložník, který v poslední době zápolil se zraněním, se trefil poprvé od března a stylově oslavil 100. duel v české lize. Slávisté se vítězně naladili na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy na půdě Maccabi Haifa.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V první půli jsme se těžce prokousávali obranou, Liberec byl hodně aktivní a poctivý v defenzivní fázi. Navíc nám se moc nedařilo na některých ofenzivních postech. Samozřejmě i atypické složení, v kterém jsme nastoupili, na nás bylo znát. Až na jednu situaci jsme ale hráli velmi dobře do defenzivy. Postupem času a trpělivou hrou se náš výkon zlepšoval, samozřejmě nám pomohl gól, který zápas hodně otevřel a trochu nás uklidnil. Ve druhé půli se náš výkon pořád zlepšoval a vyvrcholilo to druhým gólem. Pak to Miňo Stoch zdramatizoval gólem na 2:1. My jsme museli udělat nějaká vynucená střídání a uklidnil nás třetí gól. Jsem rád, že jsme to zvládli. Zápasy s Libercem jsou vždy těžké, navíc to bylo po reprezentační pauze a nastoupili jsme v atypickém složení. To vše dohromady dělalo ten zápas náročný už před začátkem a potvrdilo se to."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem trochu zklamaný, výsledek nakonec pro nás není příznivý. Náš výkon ale nebyl špatný. V prvním poločase jsme hráli velmi dobře do defenzivy, věděli jsme, že Slavia v posledních zápasech tady vždy dala brzo gól. My jsme tohle eliminovali, do 40. minuty Slavia žádnou vyloženou šanci neměla. V prvních 35 minutách jsme hráli docela dobře i dopředu, měli jsme dvě gólové šance Matouškem a Havelkou. Když tady chcete uspět, je třeba tohle proměnit a třeba dát první gól. Místo toho jsme ve 43. minutě dostali gól. V druhém poločase bylo utkání více otevřené, náš výkon se zvedal, když přišli Rambo (Rabušic) a Miňo Stoch. Když to vypadalo, že budeme sahat po vyrovnání, dostali jsme z hraniční ofsajdové situace druhou branku a Slavia odskočila. Povedlo se nám snížit, ale v momentě, kdy jsme zase chtěli sahat po vyrovnání, jsme inkasovali laciný gól z rohu. To mě mrzí. Celkově to nebylo špatné, ale udělali jsme některé chyby, které Slavia dokázala potrestat. Rozhodující momenty zvládla lépe, proto vyhrála zaslouženě."

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:1 (1:0)

Branky: 43. Bah, 67. Kuchta, 81. Olayinka - 73. Stoch. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Antoníček - Štěrba (video). ŽK: Stanciu, Schranz, Ekpai - Stoch. Diváci: 12.462.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Hromada (64. Ekpai), Kačaraba, Oscar - Schranz (74. Plavšič), Traoré, Stanciu (87. Samek), Olayinka (87. Horský) - Kuchta - Krmenčík (75. Madsen). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Gebre Selassie, Havelka (84. Faško) - Koscelník (84. Gembický), Matoušek (68. Stoch), Mészáros (56. Tupta) - Rondič (56. Rabušic). Trenér: Kozel.