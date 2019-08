Slavia ztratila v Karviné poprvé v sezoně body

Karviná - Fotbalisté pražské Slavie ve 4. kole první ligy nečekaně jen remizovali v Karviné bez branek. Obhájci titulu sice byli v utkání prvního s posledním týmem tabulky aktivnější, ale dvakrát jim radost zkazila branková konstrukce a Tomáš Souček v úvodním dějství nedal penaltu. Červenobílí po předchozích třech výhrách jako poslední tým soutěže v nové sezoně poprvé ztratili body a vedou ligu o skóre před Plzní. Slezané po třech porážkách získali první bod.

Domácí zahájili utkání s novou posilou bývalým slávistou Vukadinovičem, v brance pak po více než 12 letech nastoupil v lize Hrdlička. Slávistům scházel zraněný stoper Hovorka a místo něj začal Frydrych.

Slezané začali proti obrovskému favoritovi nebojácně, aktivita jim však vynesla jen roh a větší podporu publika. Ve 24. minutě ale domácí nabídli hostům velkou šanci na otevření skóre. Ndefe zahrál ve vápně v souboji s Van Burenem rukou, Souček však z nařízené penalty vystřelil vedle.

Po půlhodině hlavičkoval po rohu v dobré pozici Hanousek. První gólovou šanci ze hry si hosté vytvořili až v 38. minutě, kdy Hušbauer pohotově vyslal za obranu Van Burena, ten ale tváří v tvář zkušenému Hrdličkovi neuspěl. Domácí gólman jej pozičně vytlačil ze střeleckého úhlu.

V závěru první půle měli slávisté další dvě šance. Domácí obrana nezachytila další únik Van Burena, který ale mířil do boční sítě. Těsně před přestávkou pak Ševčík hlavičkou po Masopustově centru trefil břevno.

Pražané v druhé půli pokračovali v náporu. Ševčíkova střela už mířila do prázdné brány, ale z té vykopl míč Ndefe. Hostům se dál nedařilo v koncovce, v 57. minutě ztroskotal na Hrdličkovi i Masopust, který se ocitl za karvinskou obranou, ale domácí brankář dobře vyběhl.

V 61. minutě stálo při Slezanech opět štěstí, když agilní Van Buren nastřelil jen tyč. Domácí se bránili s vypětím všech sil a nakonec odolali. Po Coufalově centru totiž hlavičkoval Souček vedle a v poslední minutě pak týž hráč pálil jen do boční sítě. Karviná v sedmém ligovém utkání se Slavii poprvé bodovala.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Zásadní bylo, že jsme dali Hrdličku do brány. Byl to takový pocit pro změnu a tento tah vyšel. Srdíčko bylo na správném místě a fotbalového boha jsme měli na naší straně. Prvních 25 minut jsme hráli velmi dobře, takhle bych si to představoval. Penalta nás rozhodila. Pak Slavia přidala a měla i šance. Odevzdali jsme maximum, i tak byl ten kvalitativní rozdíl vidět. Nula je důležitá a cenná a taky jsme odmazali nulu z bodového konta. Cítím na týmu, že se zvedá, ten bod je pro nás strašně důležitý. Věřím, že nás to posune. Velice dobré utkání jsme odehráli v Plzni, ale i dnes tam byly taktické chyby. Já jako stoper jsem čtyřikrát zešedivěl, co tam děláme za chyby, ale musíme se sehrát."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Ztratili jsme body. Nevstoupili jsme do utkání dobře, domácí byli hodně běhaví a agresivní. Nám pohyb chyběl, na můj vkus jsme hráli příliš pomalu. Přesto jsme si po té promarněné penaltě trvalou převahu postupně vytvořili, ať už ke konci poločasu, tak v podstatě celý druhý poločas. Dneska jsme si vyzkoušeli snad všechny způsoby, jak nedat gól a domácí svou snahou a zarputilostí tu nulu dokázali nakonec uhájit."

MFK Karviná - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Machálek - Paták, Flimmel - Zelinka (video). ŽK: Rundič - Van Buren. Diváci: 4126.

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Stropek, Rundič, Čonka - Putyera, Lingr, Janečka (74. Smrž), Hanousek, Vukadinovič (53. Šašinka) - Petráň (82. Galuška). Trenér: Straka.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Hušbauer - Masopust (77. Olayinka), Král, Ševčík (69. Stanciu) - Van Buren (73. Hilál). Trenér: Trpišovský.