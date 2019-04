Praha - Fotbalisté Slavie remizovali v 28. ligovém kole v pražské derby se Spartou 1:1. Domácí poslal v Edenu do vedení ve 20. minutě Tomáš Souček, ale v 53. minutě srovnal Srdjan Plavšič. Souboj odvěkých rivalů skončil nerozhodně potřetí za sebou.

Slavia, která ve čtvrtek prohrála 0:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, v lize doma podruhé za sebou remizovala 1:1 a její náskok v čele tabulky na druhou Plzeň se snížil na pět bodů.

Červenobílí nevyužili šanci definitivně si zajistit triumf v základní části před blížící se nadstavbou a zatím nepřekonali své bodové maximum v jedné sezoně z ročníku 1995/96. Sparta na třetím místě tabulky dál ztrácí na Slavii 15 bodů a na Plzeň pak 10 bodů. Před čtvrtým Jabloncem má náskok šesti bodů.

Spartě i nadále scházel zraněný režisér hry Dočkal. Slavistický trenér Trpišovský nechal v úvodu jen na lavičce nejlepšího střelce Stocha a pravý obránce Coufal nebyl ani mezi náhradníky.

V Edenu se od úvodu hrál hodně vyhecovaný zápas plný tvrdých zákroků a také sporných situací. První přišla hned v jedenácté minutě. Domácí Hušbauer postupoval sám na Nitu, udělal hostujícímu gólmanovi kličku a upadl. Sudí Hrubeš nejprve nařídil penaltu, ale po přezkoumání situaci na videu pokutový kop odvolal a dal záložníkovi červenobílých žlutou kartu.

Ve 20. minutě už slávisté vedli. Na rohový kop si naskočil Souček, který ve čtvrtek kvůli karetnímu trestu nehrál proti Chelsea, a hlavou otevřel skóre. Reprezentační záložník se po rohu trefil i v podzimním derby při remíze 2:2 na Spartě.

Ve 28. minutě domácí opět dožadovali penalty, Hrubeš ale ani po zhlédnutí záběrů na videu Zahustelův zákrok na Součka jako faul neposoudil. Ve 40. minutě mohl srovnat Sáček, hlavičkou po centru zblízka však trefil jen Koláře.

Do druhého poločasu vstoupila lépe Slavia. Škoda ve 47. minutě vystihl špatnou malou domů od Frýdka, ale sám před Nitou se neprosadil. Poté pálil vedle Král.

V 53. minutě Sparta srovnala. Po odvráceném rohu napřáhl za vápnem Plavšič a ranou pod břevno, která zaplavala, překonal Koláře. Srbský záložník, jenž nastoupil v lize na jaře poprvé od začátku, se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od listopadu.

Slavia si chtěla vzít vedení zpět, ale v 84. minutě Škoda po Stochově centru minul a v nastavení pak Král trefil břevno. Vyhecovaný duel po závěrečném hvizdu skončil strkanicí mezi hráči. Oba celky se utkají ještě 24. dubna v semifinále domácího poháru a poté v nadstavbě ligy.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V kombinaci s náročným programem jsme chtěli do zápasu dobře vstoupit, to se nám povedlo. Bohužel místo abychom o půli vedli 3:0, tak to byl jen 1:0. Sice zaslouženě, ale ve fotbale se může vždy něco stát, jako se stalo při střele Plavšiče. Balon uhnul o dva a půl metru, to tyhle balony dělají. Jsou to nepřátelé brankářů. První půle nás stála hodně sil, i tak jsme si v závěru vytvořili tlak a šance. Je skoro neuvěřitelné, že jsme dali jeden gól po rohu, když jsme byli čtyřikrát sami před brankářem. Dnes nám fotbal vzal, ale tým zaslouží obrovskou pochvalu za výkon. I sparťanští hráči si podle reakcí mysleli, že je to jasná penalta, ale bohužel nás vyvedli z omylu. Myslím, že tam byly tři situace. Ještě ruka Costy ve druhém poločase a ta byla asi úplně nejjasnější ze všech situací. Něco jsem měl možnost vidět, ale už je to pryč. Body to nevrátí. Kdyby nám někdo na začátku sezony řekl, že budeme mít po 28. kole pětibodový náskok, byli bychom nadšeni. Máme vše ve svých rukách. Samozřejmě jsme dva body ztratili, hráli jsme doma. Pokud ale budeme podávat takové výkony, uhrajeme si potřebné body. Je to jen o nás."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Celkově to byl spíš boj než nějaká velká hra. Věděli jsme, že Slavia je nesmírně agresivní. Do 60. minuty zhruba byl zápas nahoru dolů, byl vyrovnaný. My jsme se připravovali na to, že nesmíme udělat hodně standardek, věděli jsme, že mají výškovou převahu. Zbytečnými ztrátami jsme je v první půli do toho dostali. Nakonec z prvního rohu jsme inkasovali gól po individuální chybě stejně jako v našem domácím zápase, kdy jsme vedli 2:1. Měli jsme gólovou šanci Sáčkem, ale že by tam byly nějaké ohromné šance, to ne. Bohužel od 60. minuty jsme vypadli, začali jsme ztrácet balony v rozehrávce. Slavia se jednoduchým přechodem, nákopy, dostávala za naši obranu. Z pohledu závěru jsem spokojený, že jsme tu bod uhráli. Myslím, že Plavšič byl dobrá volba. Dal navíc krásný gól, takže jsem s jeho výkonem spokojen. Myslím, že ten zápas byl, co se týče agresivity, za hranou. Nebyl úplně korektně vedený z obou stran, některé zákroky tam byly šílené. Ty situace (ve vápně) se hrozně špatně hodnotí, protože jsem to vážně neviděl. Podívám se na to ze záznamu."