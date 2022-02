Slavia znovu porazila Fenerbahce 3:2 a postoupila do osmifinále EKL

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy nad Fenerbahce Istanbul stejně jako před týdnem v prvním utkání v Turecku 3:2 a stvrdili postup do osmifinále. Český šampion v Edenu vedl už po 27 minutách 2:0 poté, co se trefili Ivan Schranz a Yira Sor. Do pauzy snížil Mert Hakan Yandas, ale po změně stran se podruhé prosadil Sor. V závěru už jen zkorigoval stav Mergim Berisha. Fenerbahce stejně jako před týdnem scházel po zranění český bek Filip Novák.

Slavia zůstala posledním českým zástupcem v této sezoně evropských pohárů, městský rival ze Sparty po prohře v Bělehradě s Partizanem vypadl. Červenobílí se soupeře pro osmifinále dozvědí v pátek po poledni při losu ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Slávisté vloni a v roce 2019 došli do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich maximem na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96.

Slavia před zápasem podpořila Ukrajinu, která od ranních hodin čelí ruskému útoku. Český šampion před výkopem nechal zahrát píseň "Bratříčku, zavírej vrátka", hráči pak přišli na trávník ve speciálních žlutých tričkách. Ukrajinský obránce Kačaraba nastoupil jako kapitán Pražanů. Na zápas po rozvolnění opatření proti koronaviru a povolené nadpoloviční kapacitě dorazilo přes 10 tisíc fanoušků.

Kouč červenobílých Trpišovský, který kvůli nemoci chyběl v Istanbulu při prvním duelu, znovu nasadil na hrot útoku jinak spíše křídelního hráče a jednu ze zimních posil Sora, nechyběl ani uzdravený záložník Holeš. Slávisté byli od začátku lepší. V osmé minutě v první velké šanci trefil Oscar obránce, za dalších 11 minut už ale domácí vedli. Plavšičův nákop do vápna vrátil vysokým obloukem před branku Holeš a míč po několika odrazech od hostujících hráčů doklepl do sítě Schranz.

Pražané byli dál nebezpečnější a v 27. minutě zvýšili. Po Traorého kolmici šel ze strany sám na gólmana Sor a s pomocí tyče zvýšil. Dal první branku za Slavii od příchodu z Ostravy. Fenerbahce, kterému patří v turecké lize až páté místo, působilo odevzdaně a v další šanci ho proti Traorému zachránil Bayindir. V 39. minutě hosté nečekaně snížili, poté co se za vápnem přesně k tyči trefil Yandas.

S Pražany ale snížení nijak nezatřáslo a dál měli utkání pevně pod kontrolou, zpočátku druhého dějství ale zahazovali jednu šanci za druhou. Gólman Bayindir vychytal střídajícího Lingra i Sora, který v 52. minutě neproměnil ani sólový únik.

Nigerijský ofenzivní univerzál se dočkal druhé trefy v zápase v 63. minutě, kdy po Holešově akci napálil míč nechytatelně pod břevno. Necelých 20 minut před koncem pak mohl Sor završit hattrick, ale Bayindira nepřekonal. Pražané si už závěr pohlídali a nic na tom nezměnila ani v 90. minutě snižující trefa střídajícího Berishy z dorážky poté, co se dvou slávistů zbavil mladík Güler.

Za postup do osmifinále Evropské konferenční ligy je prémie 600 tisíc eur (zhruba 15 milionů korun). Za předešlé účinkování v této pohárové sezoně si dosud slávisté výsledky vydělali asi 4,9 milionu eur (asi 123 milionů korun), další finance UEFA rozděluje za desetiletý koeficient a podíl z marketingových práv.

Hlasy po utkání

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Chtěli jsme kvalitně vstoupit do zápasu, nechtěli jsme moc koukat na výsledek prvního zápasu. Cítil jsem, že i v prvním zápase v Turecku jsme byli lepší. Když má Fenerbahce míč, jeho hráči jsou strašně nebezpeční. Proto jsme od začátku chtěli hrát nátlakově, vytvořit si šance a aby byl soupeř co nejmíň na míči. Začátek nám vyšel skvěle. Potěšil mě takticky vyspělý výkon týmu. Že jsme se dostali do spousty šancí, že jsme byli koncentrovaní po celý zápas. I když jsme dostali gól v závěru, kdy to hráč udělal skvěle. Do dalšího kola bych si určitě přál někoho, s kým jsme ještě nehráli. Byl bych maximálně spokojen, kdyby to byl AS Řím. I kvůli tomu městu a lidem, že by přišli na velký tým. Nechtěl bych Feyenoord, s kterým jsme už v této sezoně hráli a byl to možná nejtěžší soupeř."

Ismail Kartal (trenér Fenerbahce): "Oba týmy do toho vstoupily velmi aktivně. Slavia hrála velmi agresivně, byla všude a my jsme nestačili. To se projevilo na skóre, že jsme prohrávali. Pak se nám zranil hráč, a než se nám podařilo vystřídat, dostali jsme druhý gól. To naše hráče demoralizovalo. Podařilo se nám do poločasu snížit, ale do druhé půle zase vstoupila lépe Slavia a zvýšila. Mrzí nás to, že se nám to nepovedlo, ale Slavia byla aktivnější."

Zdroj: ČT sport.

Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:1)

Branky: 27. a 63. Sor, 19. Schranz - 39. Yandas, 90. Berisha. Rozhodčí: Kavanagh - Hatzidakis, Lennard (všichni Angl.). ŽK: Kačaraba, Tecl - Osayi-Samuel, Yandas, Pelkas. Diváci: 10.120 (omezený počet). První zápas: 3:2, postoupila Slavia.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah (46. Lingr), Ousou, Kačaraba (90.+2 Kúdela), Oscar - Traoré (78. Talovjerov), Holeš - Schranz, Plavšič (90.+2 Pudil), Olayinka - Sor (83. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Fenerbahce: Bayindir - Osayi-Samuel, Aziz, Tisserand (81. Kim Min-če), Szalai - Sosa (57. Tufan), Yandas - Valencia, Pelkas (57. Güler), Kadioglu (28. Sangaré) - Dursun (81. Berisha). Trenér: Kartal.