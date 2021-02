Slavia zkusí v Leicesteru vybojovat nečekaný postup

Leicester (Británie) - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí k odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru a pokusí se po dvou letech znovu projít do osmifinále. Po bezbrankové remíze v úvodním duelu v Edenu zůstává favoritem na postup soupeř, červenobílí ale věří, že anglického mistra z roku 2016 zaskočí. K účasti mezi 16 nejlepšími celky soutěže potřebuje český šampion neprohrát a vstřelit gól, případně opět uhrát výsledek 0:0 a uspět na penalty.

"Doma jsme s nimi hráli vyrovnaně. Před odvetou nám to vlilo krev do žil, že jsme schopni se s nimi měřit. V odvetě se na nás určitě připraví, můžeme ale být sebevědomí. Když vstřelíme nějaký gól, čehož jsme schopni, můžeme klidně postoupit," řekl slávistický záložník Lukáš Provod.

Pražané hrají v pohárech jarní část podruhé za poslední tři sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Slávisté z šesti dvojzápasů UEFA, v nichž v prvním utkání doma remizovali bez branek, slavili postup čtyřikrát. Předloni na úvod vyřazovací fáze lídr české ligy proti Genku rovněž uhrál výsledek 0:0 a v Belgii zvítězil 4:1. Naposledy ale po domácí bezbrankové remíze utrpěl v zářijové odvetě 4. předkola Ligy mistrů porážku 1:4 s Midtjyllandem.

"Máme dobré výchozí postavení z domácího zápasu, ale samozřejmě bude to hodně těžké. Leicester je světová špička, mají velké hvězdy i výhodu domácího prostředí. Má tam být neskutečný pažit. Když vidíme, jaké jsou teď terény v Česku, moc se na to těšíme," řekl asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

"Když si vzpomeneme na zápas v Genku, byl tam podobný trávník. Genk si myslel, že to bude pro ně velká výhoda. My tam ale dokázali zvítězit a dát čtyři góly. Nebránil bych se tomu, kdyby to dopadlo stejně tak," dodal.

Slavia se představí v Anglii po dvou letech. Předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy prohrála 3:4 na stadionu Chelsea a po domácí porážce 0:1 ze soutěže vypadla. Na anglické půdě červenobílí v pěti zápasech nezvítězili a v roce 2007 tam utrpěli nejvyšší debakl v pohárech - 0:7 od Arsenalu.

"S Chelsea jsme doma v závěru dostali gól, který nás v odvetě nutil hrát víc dopředu. Na Chelsea jsme pak nezachytili úvod zápasu, postup nám tam utekl v prvních 30 minutách. Tohle bude do odvety rozhodující. Leicester bude hrát doma, bude se cítit líp, bude mu vyhovovat hřiště. Musíme chytit hned začátek, ne jako s Chelsea," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který v sobotu oslaví 45. narozeniny.

Zatímco jeho tým o víkendu v obměněné sestavě jen remizoval 1:1 v Teplicích, Leicester zvítězil na hřišti Aston Villy 2:1 a na třetím místě Premier League má nadále stejně bodů jako druhý Manchester United. "Lišky" potvrdily formu - prohrály jediný z posledních 16 soutěžních zápasů.

"Úžasné vítězství a teď už se soustředíme na odvetu. Výsledek 0:0 z prvního zápasu je dobrý, je skvělé, když venku v pohárech udržíte čisté konto. Dává nám to perfektní výchozí pozici na doma, kde jsme už dokázali velké věci," řekl trenér Leicesteru Brendan Rodgers.

Zápas v Leicesteru začne ve čtvrtek v 21:00 SEČ a kvůli opatřením proti koronaviru se bude hrát bez diváků. Trenér Trpišovský, který před týdnem odkoučoval 50. zápas v pohárech, se musí obejít bez zraněných Davida Hovorky s Petrem Ševčíkem a rekonvalescenta Stanislava Tecla. Nejistý je start Tomáše Holeše, Alexandera Baha a Ondřeje Lingra.

Statistické údaje před odvetným utkáním Leicester City - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 25. února, 21:00. První zápas: 0:0. Rozhodčí: Gözübüyük - Van Zuilen, Balder - Higler (video, všichni Niz.). Bilance: Anglie - ČR (Československo): 58 35-13-10 101:43. 1957/58 PMEZ: Manchester United - Dukla Praha 3:0, 0:1, 1961/62 PMEZ: Dukla Praha - Tottenham 1:0, 1:4, 1964/65 PVP: West Ham - Sparta Praha 2:0, 1:2, 1978/79 UEFA: Everton - Dukla Praha 2:1, 0:1, 1980/81 UEFA: Ipswich - Bohemians Praha 3:0, 0:2, 1983/84 PVP: Manchester United - Dukla Praha 1:1, 2:2, 1983/84 UEFA: Watford - Sparta Praha 2:3, 0:4, 1984/85 UEFA: Tottenham - Bohemians Praha 2:0, 1:1, 1990/91 UEFA: Aston Villa - Ostrava 3:1, 2:1, 1994/95 PVP: Chelsea - Žižkov 4:2, 0:0, 1999/00 UEFA: Leeds - Slavia Praha 3:0, 1:2, 2000/01 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:1, 2:4, 2000/01 UEFA: Liverpool - Liberec 1:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Ipswich - Liberec 1:0, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - Chelsea, 0:1, 0:0, 2004/05 UEFA: Middlesbrough - Ostrava 3:0, 1:1, 2004/05 LM: Sparta Praha - Manchester United 0:0, 1:4, 2005/06 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2006/07 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 0:1, 0:1, 2007/08 LM: Sparta Praha - Arsenal 0:2, 0:3, 2007/08 LM: Arsenal - Slavia Praha 7:0, 0:0, 2007/08 UEFA: Slavia Praha - Tottenham 1:2, 1:1, 2008/09 EL: Slavia Praha - Aston Villa 0:1, 2009/10 EL: Everton - Olomouc 4:0, 1:1, 2010/11 EL: Sparta Praha - Liverpool 0:0, 0:1, 2012/13 EL: Sparta Praha - Chelsea 0:1, 1:1, 2013/14 LM: Plzeň - Manchester City 0:3, 2:4, 2016/17 EL: Sparta Praha - Southampton 0:3, 1:0, 2018/19 EL: Slavia Praha - Chelsea 0:1, 3:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leicester 0:0. Leicester v Evropě: LM/PMEZ 10 5-2-3 11:10 EL/UEFA 11 4-3-4 17:13 PVP 4 2-1-1 8:5 Celkem 25 11-6-8 36:28 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 129 50-33-46 167:152 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 181 65-48-68 211:222 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Leicester: Schmeichel - Amartey, Evans, Söyüncü, Thomas - Tielemans, Ndidi - Albrighton, Maddison, Barnes - Vardy. Slavia: Kolář - Bah (Masopust), Kúdela, Zima, Bořil - Hromada, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Absence: Iheanacho (3 ŽK), Fofana, Justin, Pérez, Praet (všichni zranění), Maddison (nejistý start) - Hovorka, Ševčík (oba zranění), Tecl (rekonvalescence), Holeš, Bah, Lingr (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Abrighton, Tielemans - Bořil, Ševčík (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia vyhrála v soutěžích UEFA jediný z 12 pohárových zápasů s anglickými soupeři a v posledních 10 nezvítězila - Slavia v 5 venkovních zápasech s anglickými soupeři nezvítězila (z toho 4 porážky), v posledním duelu předloni prohrála na hřišti Chelsea 3:4 - Slavia v roce 2007 utrpěla debakl 0:7 na hřišti jiného anglického klubu Arsenalu a byla to její nejvyšší porážka v pohárech v historii - Slavia předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy (EL) vypadla s jiným anglickým týmem Chelsea po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku - české týmy porazily v pohárech anglického soupeře v jediném z posledních 30 zápasů - Leicester se účastní pohárů teprve popáté v historii, jarní část hraje podruhé, jeho maximem je čtvrtfinále Ligy mistrů (LM) ze sezony 2016/17 - Slavia hraje jarní část pohárů podruhé za poslední 3 sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08, jejím maximem je semifinále Poháru UEFA v roce 1996 - Leicester je v Premier League třetí o skóre za Manchesterem United, Slavia bez porážky vede českou ligu - Leicester v generálce zvítězil 2:1 na hřišti Aston Villy, Slavia jen remizovala v Teplicích 1:1 - Leicester prohrál jediný z posledních 16 soutěžních zápasů - Leicester doma v pohárech 9x za sebou neprohrál a v základní skupině tam zvítězil ve všech 3 zápasech bez inkasované branky - Leicester v sezoně 2015/16 vyhrál anglickou ligu, v minulém ročníku obsadil 5. místo - Slavia 12 soutěžních zápasů po sobě neprohrála, ve 3 z posledních 4 duelů ale jen remizovala - Slavia vyhrála jediný z posledních 7 venkovních zápasů v pohárech a prohrála 3 z posledních 4 (inkasovala při tom 12 branek) - Slavia postoupila v pohárech ve 4 z 6 dvojzápasů, v nichž v úvodním duelu uhrála domácí remízu 0:0, naposledy ale po bezbrankovém výsledku utrpěla debakl 1:4 v zářijové odvetě 4. předkola LM na hřišti Midtjyllandu - Slavia předloni vstoupila do vyřazovací fáze EL proti Genku rovněž domácí bezbrankovou remízou a ve venkovní odvetě zvítězila 4:1 - trenér Slavie Trpišovský oslaví v sobotu 45. narozeniny - Tielemans (Leicester) a Stanciu (Slavia) v sezoně 2016/17 získali belgický titul s Anderlechtem Brusel - kvůli opatřením proti koronaviru se zápas odehraje bez diváků