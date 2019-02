Genk (Belgie) - Fotbalisté Slavie se ve čtvrteční odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Genku pokusí v pohárech poprvé po 16 letech projít do osmifinále. Pražané věří, že se oklepou z nedělní ligové prohry 0:2 v Plzni a podají mnohem lepší výkon. Po domácí bezbrankové remíze v prvním zápase potřebují v Belgii v souboji lídrů svých ligových soutěží k postupu neprohrát a vstřelit gól, případně uhrát výsledek 0:0 a uspět na penalty.

"Musíme se nakopnout, je to v nás. Mančaftu věříme. Věřím, že uspějeme, jinak bychom do Genku ani nemuseli jezdit. Máme to dobře rozehrané, je to 50 na 50. Možná trošku cítíme, že by ten výsledek 0:0 mohla být i trošku naše výhoda. Věřím, že gól dáme," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Pražanům je jasné, že musejí podat jiný výkon než v Plzni. "Musíme zlepšit zakončení, zachovat trochu klid. A do zápasu vlítnout, aby v nás byl oheň, aby tam byla větší odhodlanost. Prohráli jsme jeden zápas, žádný tým neudrží stoprocentní formu celý rok. Myslím, že je dobře, že se to stalo teď. Od zápasu v Genku se můžeme nakopnout," řekl Houštecký.

Červenobílí hrají jarní část evropských pohárů poprvé od roku 2008, kdy v Poháru UEFA vypadli s Tottenhamem. Do osmifinále se naposledy dostali v sezoně 2002/03.

Slávisté potřebují na půdě lídra belgické ligy vstřelit gól. V posledních dvou soutěžních zápasech přitom neskórovali, což se jim stalo podruhé v sezoně a poprvé od srpna. Venku v pohárech se navíc červenobílým dlouhodobě nedaří, z posledních 25 zápasů vyhráli na soupeřových hřištích jen dvakrát včetně vítězství 1:0 v Kodani v základní skupině.

"Oproti Plzni je třeba zlepšit hodně věcí. Víme, že nás čeká velmi silný soupeř, o tom jsme se přesvědčili už doma. Myslím, že budou hrát víc dopředu než u nás. Ale výsledek, který jsme doma uhráli, je hratelný. Věřím, že kdybychom dali první gól, měli bychom velkou šanci postoupit, protože oni by pak museli dát dva," řekl záložník Josef Hušbauer.

Genk je na tom podobně jako Slavia. O víkendu podlehl na hřišti nejbližšího pronásledovatele Brugg 1:3, stále ale vede ligu s výrazným osmibodovým náskokem. Svěřenci trenéra Philippea Clementa doma v pohárech šestnáctkrát za sebou neprohráli.

"Viděl jsem první poločas s Bruggami, který prohráli 0:2. Určitě to něco ukázalo a mohli bychom tam najít i nějaký recept," uvedl Houštecký. "Lidé si možná nemysleli, že je Slavia tak silná. Myslím, že je to stále 50 na 50. Doma jsme ale silní a věřím, že to ukážeme," řekl Clement, který si v roce 2001 zahrál za Belgii ve vítězné baráži o mistrovství světa proti české reprezentaci.

Pražané plánují oproti Plzni změny v základní sestavě. Kvůli kartám určitě nenastoupí stoper Michal Ngadeu, kterého nahradí Simon Deli. Šanci by mohl dostat Alex Král a do útoku se vrátit Milan Škoda.

Zápas v Genku začne ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před utkáním KRC Genk - Slavia Praha: -------- Výkop: čtvrtek 21. února, 21:00 (ČT sport). První zápas: 0:0. Rozhodčí: Madden - Connor, Mulvanny - Clancy, Robertson (všichni Skot.). Bilance: Belgie - ČR (Československo) 32 17-4-11 56:46. 1966/67 PMEZ: Dukla Praha - Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, 1967/68 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 3:2, 3:3, 1972/73 PVP: Lutych - Sparta Praha 1:0, 2:4, 1977/78 UEFA: Lutych - Slavia Praha 1:0, 2:3, 1979/80 UEFA: Lutych - Brno 1:2, 2:3, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 1:3, 1983/84 UEFA: Anderlecht Brusel - Ostrava 2:0, 2:2, 1987/88 UEFA: Beveren - Bohemians Praha 2:0, 0:1, 1987/88 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 1:2, 0:1, 1993/94 LM: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 2:4, 2002/03 LM: Genk - Sparta Praha 2:0, 2:4, 2002/03 UEFA: Mouscron - Slavia Praha 2:2, 1:5, 2005/06 LM: Anderlecht Brusel - Slavia Praha 2:1, 2:0, 2006/07 UEFA: Waregem - Sparta Praha 3:1, 2012/13 EL: Lokeren - Plzeň 2:1, 0:1, 2016/17 EL: Slavia Praha - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3, 2018/19 EL: Slavia Praha - Genk 0:0. Genk v Evropě: LM/PMEZ 22 5-8-9 20:41 EL/UEFA 67 37-15-15 131:88 PVP 6 3-3-0 16:3 Celkem 95 45-26-24 167:132 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 117 44-31-42 143:131 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 159 57-43-59 180:187 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Genk: Vukovic - Maehle, Dewaest, Aidoo, Uronen - Heynen, Malinovskij - Paintsil, Pozuelo, Trossard - Samatta. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Král, Stoch - Škoda. Absence: Berge, Lucumi (oba zranění) - Ngadeu (3 ŽK), Sýkora (zranění), Tecl, Hromada, Mešanovič (všichni zranění + nejsou na soupisce). Disciplinární ohrožení: Samatta - Bořil (oba 2 ŽK). Zajímavosti: - Genk v sezoně 2002/03 postoupil přes Spartu v kvalifikaci Ligy mistrů díky většímu počtu gólů venku - Slavia s belgickými soupeři 5x za sebou nevyhrála a v posledních 4 zápasech neskórovala - Slavia ve 4 zápasech na belgické půdě 3x prohrála a jednou remizovala - Genk hraje vyřazovací fázi EL počtvrté za posledních 7 sezon a předloni došel do čtvrtfinále - Slavia hraje jarní část pohárů poprvé od sezony 2007/08 a naposledy prošla do osmifinále v roce 2003 - Genk skončil ve skupině první, Slavia druhá - Genk prohrál jediný z 13 zápasů této pohárové sezony - Genk doma v pohárech 16x za sebou neprohrál a z toho 13x zvítězil - Slavia dala v 7 zápasech této sezony EL jen 4 branky, ale pouze 3 góly dostala - Slavia vyhrála jen 2 z posledních 25 venkovních zápasů v pohárech - Slavia v pohárech vyhrála 3 ze 4 dvojzápasů, v nichž na úvod doma remizovala 0:0 - jde o souboj lídrů domácích lig - oba týmy v generálce podlehly nejbližším ligovým pronásledovatelům: Genk prohrál v Bruggách 1:3 a Slavia v Plzni 0:2 - Genk i Slavia nevyhrály 2 soutěžní zápasy po sobě poprvé od listopadu a Pražané podruhé v sezoně a poprvé od srpna 2x po sobě neskórovali - Genku patří český obránce Jakub Brabec, který do konce sezony hostuje v tureckém Rizesporu, za belgický klub hrával i Daniel Pudil - Samatta (Genk) dal v posledních 8 soutěžních zápasech 8 branek a s 20 góly vede tabulku střelců belgické ligy - trenér Genku Clement v roce 2001 nastoupil za Belgii v obou vítězných utkáních baráže o mistrovství světa proti českému týmu, v Praze se představil ve stejném roce i v přípravném zápase (1:1)