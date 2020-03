Slavia zkusí v derby se Spartou odčinit nepovedený vstup do jara

Praha - Nedělní pražské derby mezi Slavií a Spartou bude šlágrem 24. kola první fotbalové ligy. Červenobílí se pokusí napravit dvě porážky ze tří jarních zápasů, po kterých se jejich náskok v čele tabulky před druhou Plzní snížil na deset bodů. Letenští dokonce v lize čtyřikrát za sebou nevyhráli a klesli na sedmé místo, na derby se ale naladili středečním vítězstvím v poháru 5:0 nad Ostravou. Druhá Plzeň v sobotu přivítá České Budějovice.

Slavia po podzimu držela v lize 26 zápasů neporazitelnost, po změnách v kádru a odchodu některých opor však na jaře prohrála oba venkovní duely. V minulém kole obhájce titulu podlehl 0:2 na hřišti Slovácka.

Vršovičtí věří, že v derby se nastartují. Slávisté se Spartou od března 2016 neprohráli devět soutěžních zápasů po sobě a doma v této ligové sezoně jako jediní ještě neztratili ani bod.

"Po prohře na Slovácku je pro nás derby ideální zápas. Je to atypický zápas, největší v Česku, všichni se k němu upínají. Když se vám nějaký zápas nepovede, je to pro vás lepší hrát takhle velké utkání než nějaký zápas, kde jste vyloženě papírový favorit. Často to bývá tak, že týmu, kterému se nedaří, takhle těžký zápas sedne a zlomí to," řekl novinářům trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Sparta ve třech jarních kolech získala jediný bod. Ve středu si však ve čtvrtfinále poháru připsala nejvyšší soutěžní výhru od května 2016 a ve třetím zápase pod trenérem Václavem Kotalem poprvé zvítězila.

"Jsem rád, že do derby jdeme po dobrém výkonu a výsledku proti Baníku. Úleva je to určitě, hlavně to bylo důležité pro hráče. Do derby jdeme s pokorou, respektujeme sílu Slavie. Je to tým, který vede tabulku. Bude záležet, jak kluci zvládnou taktiku, kterou zvolíme. Proti Baníku dokázali hrát to, co jsme chtěli," uvedl Kotal.

Zatímco Slavia se Spartou v úvodu jara nezáří, Plzeň se dostala do výborné formy. Viktoria pod novým slovenským koučem Adriánem Guľou vyhrála všechny tři ligové zápasy a ve středu v poháru přestřílela Mladou Boleslav 4:2.

Západočeši chtějí ve vítězné šňůře pokračovat proti Českým Budějovicím, které v nejvyšší soutěži šestkrát po sobě porazili. Jihočeský nováček ligy po minulé prohře 0:2 s Ostravou na jaře poprvé ztratil body, ale stále se drží v první šestce, kterou čeká nadstavbová skupina o titul.

"Máme sebevědomí a víme, o co se můžeme opírat, ale stále jsme na špičkách a pozorní. Na to, že jsou České Budějovice nováček, hrají opravdu kultivovaný a sympatický fotbal. Staly se překvapením ligy. O to větší výzva nás čeká a musíme udělat maximum pro vítězství," uvedl Guľa.

Třetí Jablonec se po třech dnech znovu představí v Olomouci, které ve středu podlehl 1:3 v poháru. "Po poháru jsme v Olomouci zůstali. Musíme přepnout na ligu a snažit se středeční pohárový nezdar odčinit. Ten výkon nebyl důstojný, musíme se vzpamatovat," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Páté Slovácko minule jako druhý tým v ligové sezoně porazilo Slavii, ale ve středu vypadlo na penalty v poháru s Libercem. V Teplicích bude celek z Uherského Hradiště postrádat trenéra Martina Svědíka, který kvůli čtyřem žlutým kartám nesmí na lavičku. Domácí nastoupí k zápasu po dvou týdnech, v minulém kole proti Liberci nehráli kvůli nezpůsobilému terénu.

Poslední Příbram se v Karviné pokusí zastavit sérii bez ligové výhry, která trvá 16 kol. Středočechy podruhé povede dosavadní asistent Petr Čuhel. Čtrnáctí Slezané na jaře ještě neprohráli a neinkasovali.

Důležitý souboj ze spodní části tabulky se odehraje i ve Zlíně, kde třináctí "Ševci" přivítají jedenácté Bohemians 1905. Předposlední Opava se představí v Liberci, který poslední tři kola vyhrál. Kolo uzavře pondělní dohrávka mezi čtvrtou Ostravou a osmou Mladou Boleslaví.

Statistické údaje před zápasy 24. kola první ligy: -------- Sigma Olomouc (10.) - FK Jablonec (3.) Výkop: sobota 7. března, 14:30. Rozhodčí: Hocek - Koval, Vitner - Cieslar (video). Bilance: 47 13-12-22 48:61. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Chytil, Falta - Juliš. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pleštil, Pilík, Považanec, Sýkora - Doležal. Absence: Nešpor, Beneš (oba zranění), Pilař (nejistý start) - Kubista (4 ŽK), Jovovič, Kratochvíl (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Sladký, Vepřek - Doležal, Považanec, Kratochvíl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jemelka, Nešpor, Juliš (všichni 3) - Doležal (10). Zajímavosti: - Olomouc ve středu porazila Jablonec ve čtvrtfinále poháru 3:1 - Jablonec prohrál jediný z posledních 14 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Olomoucí bodoval 5x za sebou - Olomouc v minulém kole podlehla v Opavě a prohrála po 6 kolech - Olomouc doma v lize 5x za sebou neprohrála - Olomouc je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - Jablonec poslední 2 kola a 3 soutěžní zápasy po sobě nevyhrál - Jablonec venku v lize 7x za sebou neprohrál - Zahradníček (Olomouc) si může připsat 100. ligový start Fastav Zlín (13.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: sobota 7. března, 14:30. Rozhodčí: Klíma - Šimáček, Váňa. Bilance: 17 6-8-3 18:13. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Simerský, Buchta, Cedidla - Čanturišvili, Fantiš, Hlinka, Jiráček, Bartošák - Poznar, Jawo. Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Bederka, Schumacher - Bartek, Hronek, Jindřišek, Mosquera - Vodháněl, Pulkrab. Absence: Vraštil - Pokorný, Vacek (všichni zranění), Krch, Podaný, Ugwu (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fantiš, Matejov - Jindřišek, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (5) - Vodháněl (4). Zajímavosti: - Zlín prohrál s Bohemians v lize jediné z posledních 14 utkání - Zlín doma v lize neporazil Bohemians 5x po sobě (z toho 4 remízy) - Zlín minule remizoval na Spartě a na jaře po 2 prohrách poprvé bodoval - Zlín prohrál jen minulý z posledních 5 domácích ligových zápasů - Bohemians vyhráli jediné z posledních 6 kol - Bohemians venku v ligové sezoně nevyhráli žádný z 12 zápasů a získali tam jen 2 z celkových 24 bodů - brankář Valeš (Bohemians) oslaví den před utkáním 30. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - Dynamo České Budějovice (6.) Výkop: sobota 7. března, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Kotalík - Berka (video). Bilance: 31 11-15-5 57:31. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz. Absence: Kopic (4 ŽK), Alvir, Ekpai, Hloušek (všichni zranění), Hořava (nejistý start) - Šulc (dohoda klubů), Kladrubský, Polom (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Bucha (9) - Schranz (7). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Č. Budějovicemi od října 2006 neprohrála 16x za sebou a posledních 6 zápasů vyhrála (z toho 5x neinkasovala) - Plzeň prohrála jediný z 15 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Plzeň na jaře vyhrála všechny 3 ligové zápasy pod trenérem Guľou při skóre 9:1 - Plzeň prohrála jediné z posledních 9 kol - Plzeň prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů - Plzeň ve středu postoupila do semifinále domácího poháru po vítězství 4:2 nad M. Boleslaví - Č. Budějovice minule podlehly Ostravě 0:2 a na jaře po 2 výhrách poprvé nebodovaly - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů Slovan Liberec (9.) - SFC Opava (15.) Výkop: neděle 8. března, 14:30. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hurych. Bilance: 19 8-7-4 26:19. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Alibekov, Pešek - Kuchta. Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Řezníček, Zavadil - Dordič, Texl, Zapalač - Železník. Absence: nikdo - Dedič (4 ŽK), Sus (zranění), Souček, Helešic (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fukala, Hybš, Malinský, Pešek, Kuchta - Jursa, Souček, Juřena (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský (5) - Dedič (4). Zajímavosti: - Liberec vyhrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a Opavu 3x za sebou neporazil - Liberec prohrál jen poslední z 9 domácích ligových zápasů s Opavou - Liberec vyhrál v lize 3x za sebou, poslední kolo v Teplicích kvůli nezpůsobilému terénu nehrál - Liberec prohrál jediné z posledních 9 domácích ligových utkání - Liberec ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězil na Slovácku na penalty - Opava minule porazila Olomouc a v lize zvítězila po 5 zápasech a 4 prohrách po sobě - Opava v lize venku 11x za sebou nevyhrála a v posledních 6 zápasech tam neskórovala - Opava má s 11 góly nejhorší útok ligy - Nguyen, Mara (oba Liberec) a Zapalač (Opava) mohou odehrát 50. ligový zápas - Jursa (Opava) slaví den po utkání 31. narozeniny MFK Karviná (14.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: neděle 8. března, 14:30. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 6 3-0-3 11:8. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž, Qose, Janečka - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Příbram: Kočí - Pazdera, Tregler, Dramé, Cmiljanovič - Polidar, Soldát, Zorvan, Rezek, Voltr - Škoda. Absence: Čonka - Kingue (oba zranění), Yilmaz (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Ba Loua, Bukata, Hanousek, Lingr, Petráň (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Lingr, Smrž, Petráň (všichni 3) - Škoda (6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála 2 z posledních 3 vzájemných ligových utkání - Karviná doma porazila Příbram v obou dosavadních ligových zápasech při celkovém skóre 6:1 - Karviná na jaře ve 3 zápasech neprohrála (2 výhry a remíza) a neinkasovala - Karviná na jaře oba domácí ligové zápasy vyhrála a na svém hřišti 4x po sobě bodovala - Příbram 16x za sebou v lize nevyhrála (12 porážek a 4 remízy) od srpnového domácího vítězství 4:0 nad Jabloncem - Příbram na jaře ještě neskórovala a v posledních 8 ligových zápasech dala jediný gól, její aktuální série bez branky trvá 301 minut - Příbram v ligové sezoně jako jediný tým venku nezískala ani bod, v 11 utkáních tam má skóre 3:32 - Příbram má nejhorší obranu ligy s 44 inkasovanými góly - Příbram v minulém kole při remíze 0:0 s M. Boleslaví poprvé po odvolání kouče Nádvorníka vedl jako hlavní trenér dosavadní asistent Čuhel FK Teplice (12.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: neděle 8. března, 15:00. Rozhodčí: Rejžek - Caletka, Leška - Ardeleanu (video). Bilance: 35 13-16-6 47:38. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Shejbal, Čmovš, Hyčka - Moulis, Kučera, Ljevakovič, P. Mareš - Žitný - Řezníček. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Havlík - Zahustel, Sadílek, Petržela - Zajíc. Absence: J. Mareš (8 ŽK), Mareček (trest za ČK), Vyhnal (zranění), Kodeš (nejistý start) - Kalabiška (zranění), Navrátil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Kadlec, Reinberk (oba 7 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš - Zajíc (oba 6). Zajímavosti: - Teplice se Slováckem 7 ligových zápasů po sobě neprohrály a ve 4 z posledních 5 neinkasovaly - Teplice prohrály jediný ze 17 domácích ligových duelů se Slováckem a v posledních 2 neinkasovaly - Teplice vyhrály jediné z posledních 10 kol - Teplice prohrály oba jarní zápasy, v minulém kole kvůli nezpůsobilému trávníku nehrály - Teplice vyhrály jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Slovácko v minulém kole porazilo Slavii a z posledních 5 ligových zápasů prohrálo jediný - Slovácko z posledních 7 venkovních ligových zápasů prohrálo jen 2 - Slovácko ve středu prohrálo ve čtvrtfinále domácího poháru s Libercem po penaltovém rozstřelu - Kodeš (Teplice) čeká na 50. ligový start, Kadlec může odehrát 200. duel v nejvyšší soutěži, Juroška a Zajíc (všichni Slovácko) mohou nastoupit ke 100. zápasu - Slovácko povede asistent trenéra Palinek, hlavní kouč Svědík kvůli 4 ŽK nesmí na lavičku Slavia Praha (1.) - Sparta Praha (7.) Výkop: neděle 8. března, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž - Pechanec (video). Bilance: 54 11-19-24 53:77. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Traoré (Takács) - Masopust, Ševčík, Stanciu, Olayinka - Musa. Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Karlsson, Dočkal, Sáček, Krejčí, Hložek - Tetteh. Absence: Hovorka (rekonvalescence), Ševčík, Bořil (oba nejistý start) - Ben Chaim (zranění), Kaya, Karlsson, Panák, Nita (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Coufal, Frydrych, Kúdela, Olayinka - Hancko, Kozák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Musa (8) - Kanga (10). Zajímavosti: - Sparta od března 2016 v derby 9x za sebou nezvítězila (8x v lize, jednou v poháru) - Slavia vyhrála poslední 3 soutěžní zápasy se Spartou - Slavia doma se Spartou posledních 6 soutěžních zápasů neprohrála (5x v lize, jednou v poháru) - Slavia minule podlehla na Slovácku 0:2 a prohrála 2 ze 3 jarních kol - Slavia jako jediná doma v této ligové sezoně dosud neztratila ani bod, v Edenu v nejvyšší soutěži neprohrála 26x po sobě - Slavia má se 47 góly nejlepší útok ligy a se 7 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Sparta v lize 4x za sebou nevyhrála - Sparta ve středu porazila ve čtvrtfinále poháru 5:0 Ostravu a zvítězila poprvé na jaře i pod trenérem Kotalem - kouč Slavie Trpišovský v minulosti trénoval na Spartě mládež - brankář Slavie Kolář má na kontě v ligové sezoně 16 nul a jedno čisté konto mu chybí k vyrovnání rekordů P. Čecha a Jánoše Baník Ostrava (4.) - FK Mladá Boleslav (8.) Výkop: pondělí 9. března, 18:00. Rozhodčí: Dubravský - Podaný, Dresler - Machálek (video). Bilance: 30 6-8-16 29:50. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Holzer - Kaloč, Jirásek - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Smola. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený - Douděra, Hubínek, Budínský, Janošek, Ladra - Jiří Klíma. Absence: Šašinka (trest za ČK), Pokorný (4 ŽK), Baroš, Lalkovič, Jánoš (všichni zranění) - Wágner (4 ŽK), Matějovský, Mašek, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence), Jakub Klíma (zranění). Disciplinární ohrožení: Potočný (7 ŽK), Hrubý, De Azevedo, Jánoš, Procházka (všichni 3 ŽK) - Tatajev (7 ŽK), Budínský, Hubínek, Křapka, Pudil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (9) - Budínský (8). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize s Ostravou 9x po sobě - Ostrava doma neporazila v lize M. Boleslav 4x po sobě - Ostrava v lize 8 utkání za sebou neprohrála - Ostrava doma v lize 10x za sebou neprohrála a poslední 3 zápasy tam remizovala - M. Boleslav nevyhrála posledních 5 kol a na jaře nedala ve 3 ligových zápasech ani gól - M. Boleslav vyhrála venku v ligové sezoně jediný z 11 zápasů a získala tam pouze 6 z celkových 34 bodů - Ostrava ve středu vypadla ve čtvrtfinále poháru po prohře 0:5 na Spartě, M. Boleslav podlehla v Plzni 2:4 - Křapka (M. Boleslav) může odehrát 50. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 23 18 3 2 47:7 57 2. Plzeň 23 14 5 4 44:20 47 3. Jablonec 23 11 6 6 41:30 39 4. Ostrava 23 11 5 7 34:24 38 5. Slovácko 23 10 6 7 30:27 36 6. České Budějovice 23 11 3 9 39:37 36 7. Sparta 23 9 7 7 41:31 34 8. Mladá Boleslav 23 10 4 9 39:35 34 9. Liberec 22 10 3 9 38:31 33 10. Olomouc 23 7 10 6 30:28 31 11. Bohemians 23 6 6 11 22:35 24 12. Teplice 22 5 8 9 19:35 23 13. Zlín 23 6 4 13 20:37 22 14. Karviná 23 4 8 11 18:30 20 15. Opava 23 4 5 14 11:37 17 16. Příbram 23 3 5 15 15:44 14