Slavia zkusí proti Feyenoordu navázat na výhru nad Unionem

Rotterdam - Fotbalisté pražské Slavie nastoupí ve čtvrtek v Rotterdamu proti slavnému Feyenoordu k druhému utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Český šampion před dvěma týdny na úvod zvítězil doma nad Unionem Berlín 3:1 a případná další výhra by ho zase o něco přiblížila k postupu. Mírným favoritem je nizozemský tým, který v dávné minulosti získal čtyři mezinárodní pohárové trofeje.

Feyenoord před 14 dny remizoval 0:0 na půdě Maccabi Haifa. Do osmifinále nově vzniklé Evropské konferenční ligy přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Zatímco Feyenoord postoupil do skupiny přes tři předkola, Slavia přešla do Evropské konferenční ligy poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava. V minulé sezoně červenobílí dokráčeli až do čtvrtfinále Evropské ligy, jejich pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Feyenoord v sezoně 1969/70 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí a v letech 1974 a 2002 ovládl Pohár UEFA, v poslední době ale na slavné časy jen vzpomíná. V minulém ročníku nizozemské ligy skončil až pátý. Aktuálně má ale Feyenoord dobrou formu. V generálce po obratu z 2:3 porazil Nijmegen 5:3, krátce předtím nečekaně triumfoval na půdě rivala PSV Eindhoven vysoko 4:0 a doma vyhrál posledních devět soutěžních zápasů.

Daří se i Slavii, která pětkrát za sebou zvítězila a v posledních šesti zápasech dala 21 branek. V české lize svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského protáhli před víkendovým derby na Spartě rekordní sérii bez porážky na 54 utkání.

"Myslím si, že jsme dobře naladěni. Nizozemská liga je celkově útočná, ať už je to Feyenoord, PSV nebo Ajax Amsterodam, jsou to top ofenzivní týmy. My jsme taky teď hodně do ofenzivy. Vypadá to, že by to měl být hodně dobrý zápas pro fanoušky, kteří si můžou užít ofenzivní fotbal z obou stran," uvedl asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

"V posledním zápase otočili vývoj utkání z 2:3 na 5:3. Mají hodně ofenzivní mužstvo a my taky, takže si myslím, že pro diváky to bude super zápas," řekl klubové televizi brankář Aleš Mandous.

Informace o soupeři trenéři získali i od nizozemského útočníka Micka van Burena, který aktuálně z Edenu hostuje v Českých Budějovicích a ve Feyenoordu v mládí působil. "On je jejich velký fanoušek, probírali jsme to s ním. Máme o nich perfektní informace," uvedl Houštecký.

Zatímco Slavia ve třech zápasech s nizozemskými soupeři v soutěžích UEFA neprohrála a přes Ajax v roce 2007 poprvé prošla do skupiny Ligy mistrů, Feyenoord v šesti utkáních s českými celky nezvítězil. Krátce po triumfu v Poháru UEFA v roce 2002 nestačil na Teplice a neuspěl ani se Spartou.

"Proti Slavii nás čeká nádherný duel. Soupeř si poslední dobou vede v pohárové Evropě výborně. My jsme teď z posledních tří zápasů získali devět bodů, takže se nám do utkání půjde dobře," uvedl trenér Feyenoordu Arne Slot.

Jeho tým doma hodně těží z podpory fanoušků, kteří jsou nejvyhlášenější v zemi. Stadion s názvem De Kuip pojme přes 50 tisíc lidí. "Viděli jsme to na YouTube, je to fantastické. Hodně se na to těšíme. Fanoušci dokáží celý zápas tvořit úžasnou atmosféru. Stadion je nádherný a pro nás pro všechny to bude další zážitek," uvedl Houštecký.

Pražané mají nadále velké problémy na pozici stopera, kde je mimo hru čtveřice David Hovorka, Ondřej Kúdela, Taras Kačaraba a Ladislav Takács. Ve středu obrany tak zřejmě znovu nastoupí univerzál Tomáš Holeš.

Utkání má ve čtvrtek výkop v 21:00.

Statistické údaje před utkáním Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 30. září, 21:00. Rozhodčí: Petrescu - Grigoriu, Marica (všichni Rum.). Bilance: Nizozemsko - ČR (Československo) 40 12-13-15 49:52. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, na pen. 2:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0, 2020/21 LM: Alkmaar - Plzeň 3:1 po prodl. Feyenoord v Evropě: LM/PMEZ 89 34-23-32 147:116 EL/UEFA 145 61-34-50 217:179 EKL 7 4-2-1 15:5 PVP 36 18-10-8 57:34 Superpohár UEFA 1 0-0-1 1:3 Celkem 278 117-69-92 437:337 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 1 1-0-0 3:1 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 191 69-51-71 224:235 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Feyenoord: Bijlow - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Toornstra, Kökcü - Džahánbachš, Til, Sinisterra - Linssen. Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Schranz - Kuchta. Absence: Diemers, Nelson (oba zranění), Pedersen (nejistý start) - Kačaraba, Kúdela, Takács (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Kolář, Olayinka, Plavšič (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Feyenoord v dosavadních 6 pohárových zápasech s českými soupeři nezvítězil (z toho 4 porážky) - Slavia ve 3 pohárových zápasech s nizozemskými týmy neprohrála, v roce 2007 postoupila přes Ajax Amsterodam poprvé do skupiny Ligy mistrů - Feyenoord na úvod skupiny remizoval na půdě Maccabi Haifa 0:0, Slavia porazila Union Berlín 3:1 - Feyenoord prošel do skupiny přes 3 předkola, v 6 zápasech jen jednou prohrál - Feyenoord hraje v pohárech skupinu potřetí za sebou, při posledních 4 účastech v této fázi nepostoupil - Feynoord v roce 1970 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí a v letech 1974 a 2002 Pohár UEFA - Feyenoord v generálce po obratu z 2:3 porazil Nijmegen 5:3 a 3x po sobě zvítězil (dal při tom 12 branek) - Feyenoord doma v posledních 9 soutěžních zápasech vyhrál - Feyenoord v minulé sezoně nizozemské ligy obsadil 5. místo, od vítězství v ročníku 1998/99 ovládl domácí soutěž jen v roce 2017 - Slavia do Evropské konferenční ligy přešla poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava - Slavia hraje skupinu evropských pohárů popáté za sebou - Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Slavia prohrála jediný z posledních 11 soutěžních zápasů a 5x za sebou zvítězila - Slavia venku v pohárech 3x za sebou nevyhrála - Slavia v generálce porazila Hradec Králové 4:1 a v lize neprohrála už 54 utkání po sobě