Slavia zkusí potrápit Barcelonu i na Camp Nou, Suárez zřejmě hrát nebude

Barcelona - Fotbalisté Slavie v úterý sehrají v Barceloně čtvrté z šesti utkání základní skupiny Ligy mistrů. Svěřenci Jindřicha Trpišovského se na proslulém stadionu Camp Nou pokusí napodobit dva týdny starý výkon z Prahy, kde katalánského favorita nečekaně trápili až do poslední minuty a prohráli 1:2. Domácímu celku bude kvůli zranění chybět útočník Luis Suárez, potvrdil to trenér Ernesto Valverde.

"Barca" v Edenu už od třetí minuty vedla gólem kapitána Lionela Messiho. Pět minut po pauze srovnal Jan Bořil, ale v 57. minutě rozhodl o triumfu favorita vlastní gól Petera Olayinky. Hosté výsledek udrželi i přes závěrečný tlak Slavie.

"Zápas byl absolutně vyrovnaný a Barceloně jsme byli zdatným soupeřem. Nemyslím si, že to v úterý bude v něčem jiné. My budeme zase hrát svoji hru, budeme hrát aktivně. Barcelona také hraje furt stejně. Myslím, že si to zase půjdeme rozdat na férovku," řekl Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Slavie.

Čeští šampioni přes sympatické výkony v Champions League jsou ve skupině F až na posledním čtvrtém místě s jedním bodem, který získali za úvodní remízu 1:1 na hřišti Interu Milán. Naopak Barcelona se sedmi body vede tabulku a případný triumf nad Slavií by ji výrazně přiblížil postupu do osmifinále. Slavia ani v případě porážky neztratí teoretickou šanci na jarní fázi LM, kam projdou první dva tymy.

"Těším se strašně moc, protože to bude obrovský stadion, vlastně asi moc větších není. Věřím, že se na to připravíme a odehrajeme s nimi alespoň podobný zápas jako doma. Doufám, že třeba i s body," uvedl záložník Tomáš Souček.

Slavia i Barcelona vedou domácí soutěže. Ale zatímco Pražané v sobotní ligové generálce deklasovali 4:0 Baník a ostravskému týmu částečně vrátili středeční vyřazení z osmifinále poháru, Barcelona nečekaně prohrála na stadionu Levante 1:3. Navíc přišla o útočníka Suáreze.

Délku hráčovy absence kouč nedovedl odhadnout, zranění pravého lýtka ale podle něj není příliš vážné. "Nevím, kdy bude zpět. Je krajně nepravděpodobné, že by zítra nastoupil, na zítra je s největší pravděpodobností mimo. Uvidíme, co na víkendový ligový zápas, tam si nejsem jistý. Ale není to vážné zranění," uvedl na tiskové konferenci před zápasem se Slavií Valverde.

"Může to být takový mininávod, podíváme se na to," řekl Trpišovský k prohře Barcelony s Levante. "Ale zase ty dva předchozí zápasy hráli velmi dobře. Naše výhra s Ostravou ani jejich prohra s Levante nic neznamenají pro zápas ve Španělsku," upozornil.

"Samozřejmě, že po porážce si toho všichni v klubu víc řeknou a vytknou. Ale je to prostě jiné. Je to Liga mistrů, doma, můžou udělat velký krok směrem k postupu, možná k vítězství ve skupině," dodal kouč.

Barcelonští jsou v této sezoně doma úplně jiným mužstvem než venku. Na svém stadionu vyhráli posledních 16 soutěžních zápasů a v LM tam neprohráli od září 2013. Navíc české týmy na Camp Nou mají tristní bilanci. Z šesti duelů tam neprohrála jen jednou Sparta, která v říjnu 1985 v rámci PMEZ zvítězila 1:0.

"Barcelona doma je teďka suverénní, hrajou tam fakt dobře. Nemyslím, že to bude stejné jako v Edenu, spíš budou víc na balonu a asi budou mít i víc šancí. Musíme to zvládnout jako tým a z nějakého brejku dát gól," uvedl brankář Ondřej Kolář.

Úterní utkání je vedeno jako vysoce rizikové a budou ho provázet přísná bezpečnostní opatření. V Barceloně se totiž stále odehrávají rozsáhlé protesty a demonstrace proti uvěznění katalánských politiků za neústavní referendum o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Zápas Barcelona - Slavia má výkop v 18:55 a budou ho řídit angličtí rozhodčí v čele s Michaelem Oliverem.

Statistické údaje před utkáním fotbalové LM Barcelona - Slavia Výkop: úterý 5. listopadu, 18:55 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Bilance (klubová): Španělsko - ČR (Československo) 86 50-19-17 161:85. 1960/61 PMEZ: FC Barcelona - Hradec Králové 4:0, 1:1, 1964/65 PMEZ: Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2, 1967/68 PMEZ: Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2, 1974/75 UEFA: San Sebastian - Ostrava 0:1, 0:4, 1980/81 UEFA: Bohemians Praha - Gijón 3:1, 1:2, 1980/81 UEFA: Brno - San Sebastian 1:1, 1:2, 1981/82 UEFA: Bohemians Praha - Valencie 0:1, 0:1, 1981/82 PVP: Dukla Praha - FC Barcelona 1:0, 0:4, 1982/83 UEFA: Valencie - Ostrava 1:0, 0:0, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1, 1985/86 PMEZ: Sparta Praha - FC Barcelona 1:2, 1:0, 1987/88 UEFA: Espaňol Barcelona - Vítkovice 2:0, 0:0, 1988/89 UEFA: San Sebastian - Dukla Praha 2:1, 2:3, 1991/92 PMEZ: FC Barcelona - Sparta Praha 3:2, 0:1, 1991/92 UEFA: Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1, 1996/97 UEFA: Slavia Praha - Valencie 0:1, 0:0, 1998/99 UEFA: Sparta Praha - San Sebastian 2:4, 0:1, 1999/00 LM: FC Barcelona - Sparta Praha 5:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Olomouc - Mallorca 1:3, 0:0, 1999/00 UEFA: Teplice - Mallorca 1:2, 0:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3, 2001/02 UEFA: Vigo - Olomouc 4:0, 3:4, 2001/02 UEFA: Vigo - Liberec 3:1, 0:3, 2001/02 UEFA: Liberec - Mallorca 3:1, 2:1, 2002/03 UEFA: Žižkov - Betis Sevilla 0:1, 0:3, 2003/04 LM: Vigo - Slavia Praha 3:0, 0:2, 2004/05 UEFA: Zaragoza - Olomouc 1:0, 3:2, 2005/06 UEFA: Teplice - Espaňol Barcelona 1:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Liberec - FC Sevilla 0:0, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Espaňol Barcelona 0:2, 2007/08 LM: FC Sevilla - Slavia Praha 4:2, 3:0, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Villarreal 1:2, 2009/10 EL: Valencie - Slavia Praha 1:1, 2:2, 2011/12 LM: FC Barcelona - Plzeň 2:0, 4:0, 2012/13 EL: Sparta Praha - Bilbao 3:1, 0:0, 2012/13 EL: Atlético Madrid - Plzeň 1:0, 0:1, 2013/14 EL: Jablonec - Betis Sevilla 1:2, 0:6, 2013/14 EL: Liberec - FC Sevilla 1:1, 1:1, 2015/16 EL: Villarreal - Plzeň 1:0, 3:3, 2015/16 EL: Villarreal - Sparta Praha 2:1, 4:2, 2017/18 EL: Villarreal - Slavia Praha 2:2, 2:0, 2018/19 EL: Olomouc - FC Sevilla 0:1, 0:3, 2018/19 LM: Real Madrid - Plzeň 2:1, 5:0, 2018/19 EL: FC Sevilla - Slavia Praha 2:2, 3:4 po prodl. 2019/20 LM: Slavia Praha - FC Barcelona 1:2. Barcelona v Evropě: LM/PMEZ 313 185-71-57 624:300 EL/UEFA 78 40-17-21 149:75 PVP 85 50-18-17 178:87 Superpohár UEFA 14 6-4-4 17:17 Celkem 490 281-110-99 968:479 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 39 12-10-17 30:52 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 169 61-45-63 197:203 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Arthur - Messi, Griezmann, Dembélé. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Traoré - Ševčík, Stanciu, Olayinka - Tecl. Absence: Suárez, Umtiti (oba nejistý start) - Hovorka (zranění), Masopust (nejistý start), Hora, Hromada (nejsou na soupisce pro LM). Disciplinární ohrožení: Piqué - Hovorka, Ševčík (všichni 2 ŽK). Tabulka skupiny F: 1. FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 7 2. Inter Milán 3 1 1 1 4:3 4 3. Dortmund 3 1 1 1 2:2 4 4. Slavia Praha 3 0 1 2 2:5 1 Zajímavosti: - Slavia v Lize mistrů před 2 týdny doma prohrála s Barcelonou 1:2, předtím rovněž v Edenu podlehla Dortmundu 0:2 a remizovala na stadionu Interu Milán 1:1 - Barcelona na úvod skupiny hrála v Dortmundu 0:0, poté doma porazila Inter 2:1 a vyhrála na Slavii - Barcelona od prohry na Spartě v roce 1992 vyhrála všech 5 pohárových zápasů s českými soupeři - české celky se v pohárech představily na barcelonském stadionu Camp Nou 6x, neprohrála jen Sparta Praha, která 2. října 1985 v PMEZ zvítězila 1:0 - Slavia remizovala v posledních 3 pohárových zápasech ve Španělsku, naposledy v březnu v Seville v úvodním osmifinále Evropské ligy (2:2) - Barcelona 5x vyhrála LM, naposledy v roce 2015 - Barcelona hraje skupinu LM počtyřiadvacáté a dělí se o rekord s Realem Madrid - Barcelona prohrála jen 2 z posledních 26 zápasů LM - Barcelona doma v LM od září 2013 neprohrála 33x za sebou (30 výher, 3 remízy) - Barcelona doma vyhrála posledních 16 soutěžních duelů - Slavia hraje skupinu LM podruhé v historii a poprvé od roku 2007, kdy skončila třetí a přešla do jarní části Poháru UEFA - Slavia je posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně - Slavia v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále EL - Slavia v posledních 8 zápasech skupiny LM nevyhrála - Slavia ještě nikdy nevyhrála venkovní zápas ve skupině LM (2 remízy, 2 porážky) - Slavia venku v evropských pohárech z posledních 5 utkání prohrála jen na Chelsea - Slavia v ligové generálce doma deklasovala Ostravu 4:0, Barcelona prohrála na hřišti Levante 1:3 - Messi (Barcelona) skóroval v posledních 5 soutěžních zápasech (celkem 6 gólů)